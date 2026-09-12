Susana Marín, maquilladora: “A partir de los 45 años empecé a perder pelo de las cejas y, para definirlas, marco tres puntos en la nariz”

Durante la década de 1990 y los primeros años de los 2000, las cejas extremadamente finas se convirtieron en una de las tendencias de belleza más populares. Depilarlas hasta conseguir apenas una línea era habitual y muchas personas mantuvieron esta práctica durante años. Con el tiempo, las tendencias cambiaron y las cejas pobladas, naturales y definidas volvieron a ganar protagonismo. Sin embargo, recuperar aquella densidad no fue tan sencillo para muchas personas.

La maquilladora Susana Marín, conocida en redes sociales por su cuenta Red Carpet Secrets, contó que ella misma comenzó a notar un cambio después de los 45 años y compartió la técnica de maquillaje que utiliza para definir sus cejas sin perder su forma natural. “A partir de los 45 años empecé a perder bastante pelo de las cejas. Para definirlas, marco tres puntos en la nariz y hago una línea imaginaria hasta el ojo”, explicó.

La experta recomienda utilizar como referencia el método popularizado por Anastasia Beverly Hills, basado en establecer tres puntos antes de comenzar a rellenar la ceja. El primero sirve para determinar dónde comienza la ceja. Para encontrarlo, se toma como referencia el lateral de la nariz y se proyecta una línea hacia arriba.

Una vez ubicados esos tres puntos en las cejas, pueden utilizarse como guía para rellenar las partes en las que falta pelo (Foto: anastasiabeverlyhills.com)

El segundo permite establecer la zona más elevada del arco. En este caso, la línea imaginaria parte nuevamente desde la nariz y atraviesa el área del ojo hasta alcanzar la ceja. Finalmente, el tercer punto indica dónde debería terminar la cola de la ceja, tomando como referencia la nariz y el extremo exterior del ojo. Una vez ubicados esos tres puntos, pueden utilizarse como guía para rellenar los espacios en los que falta pelo.

Otros trucos de maquillaje que son beneficiosos después de los 45 años

Las cejas no fueron el único aspecto de su rutina que la influencer decidió modificar. “A partir de los 45 me di cuenta de que tenía que dejar de maquillarme los ojos como lo hacía cuando era más joven. Con el maquillaje que me hacía intentaba restar años a mi mirada, pero lo que conseguía era todo lo contrario”, reconoció.

A partir de esa experiencia, incorporó tres cambios destinados a generar visualmente una mirada más abierta. El primero tiene que ver con el delineado superior. Uno de los errores que identifica es seguir hasta el final la línea natural del ojo. “Si nosotros hacemos la línea del ojo siguiendo esa línea natural, lo vamos a hacer más caído”, explicó.

Su recomendación consiste en no llevar el delineado hasta las últimas pestañas. “Dejá un espacio, dos o tres últimas pestañas”, aconsejó. Si la línea ya quedó demasiado larga, propone retirar cuidadosamente el exceso con un hisopo.

Trucos para rejuvenecer la mirada

El segundo cambio que incorporó la experta está relacionado con la parte inferior del ojo. Durante años acostumbraba a marcar únicamente una determinada zona, hasta que descubrió que modificar la distribución del maquillaje podía cambiar la apertura de la mirada. “Después me di cuenta de que añadiendo un poco más de línea por la parte exterior abre la mirada, la rejuvenece y hace el ojo más grande”, explicó.

Por último, la maquilladora remarcó que es sumamente importante ver cómo colocamos el rímel. En lugar de limitarse a desplazar el cepillo desde la raíz hacia las puntas, propone acompañar el movimiento con un giro que ayude a curvar las pestañas. “Fijate en cómo giro el cepillo cuando aplico la máscara. Esto ayuda sobre todo a rizar las pestañas”, concluyó.