La escena viral de la serie de Moria que revela el secreto de belleza mejor guardado de Susana Giménez

A menos de una semana de su estreno, Moria, la biopic sobre Moria Casán, arrasa en visualizaciones y es, actualmente, la serie más vista de Netflix en la Argentina. Los ocho episodios proponen un viaje por los intensos 80 años de vida de La One, desde sus inicios en el teatro de revista hasta sus amores, el vínculo con su hija Sofía Gala Castiglione y sus icónicas frases en la televisión. Asimismo, una de las cosas que más llamó la atención fue cómo se retrató su relación laboral con Susana Giménez. Justamente, hay una de las escenas en particular entre la rubia y la morocha que se volvió viral, puesto que permitió traer al presente uno de los secretos de belleza mejor guardados de la diva de los teléfonos.

En Japaleta, el quinto episodio de la serie, hay una escena de Giménez -interpretada por Leticia Brédice- y Casán -personificada por Griselda Siciliani- en la peluquería de Miguel Romano, histórico estilista de ambas. Durante el encuentro, Moria le cuenta que tiene el estreno de la obra de teatro de su hija Sofía Gala Castiglione y Susana le dice que quería tenerlas a ambas de vuelta en su programa. Además de ponerse al día, rememoran su pasado, sus amores y sus aventuras como la dupla de “la rubia y la morocha”.

La escena de Susana Giménez y Moria Casán en la peluquería de Miguel Romano

Justo en el final llegan a la peluquería un grupo de mujeres rubias. “¡No! ¡Las albinas!“, grita Moria. ”Sos una hija de p***. Ahí las rapan, ¡me muero! ¡Salen peladas!“, exclama mientras Susana se ríe. Este diálogo se viralizó y generó curiosidad entre los usuarios de las redes sociales respecto a la icónica cabellera de Giménez, que tiene una textura y un color rubio muy particular y es, desde sus inicios, su marca registrada.

Leticia Brédice como Susana Giménez en la biopic de Moria Casán Gentileza Netflix

Durante años se especuló sobre el cabello rubio de la conductora. Si bien ella jamás se refirió al tema, su peluquero sí lo hizo y reveló su gran secreto: contó que las extensiones de la diva se hacían con el cabello de mujeres albinas. “Susana tiene extensiones de chicas albinas. El kilo de pelo cuesta entre 2000 y 3000 dólares. Hay que buscarlo bien, porque hay que encontrar el mismo tipo de cabello que tiene la clienta y su mismo color”, dijo en 2012.

Asimismo, en esa época, Lorna Gemetto, fanática número uno de la conductora, había publicado una foto en la que se pudo ver a Romano en su peluquería cortándole el cabello largo a un hombre albino para hacer las extensiones de la diva.

Años atrás, Miguel Romano contó que las extensiones de Susana Giménez se hacían con cabello de mujeres albinas Facebook

“Es verdad que vienen las albinas, fue hace un año la última vez: se dejan crecer el pelo hasta la cintura. Las traen los papás y les hacemos un corte garçonne, por lo que se utiliza la mayor cantidad de pelo”, contó Paola Romano, la hija de Miguel, en el programa Confrontados (elnueve) en 2019. Aunque no respondió cuál es el valor de ese pelo en ese momento, dijo que a Susana “le dura mucho, porque a esas extensiones se les hacen tratamientos”. “Nosotros ponemos el mejor pelo. En general, son chicas albinas de entre 10 y 14 años que las traen los papás”, indicó.