Tiene 106 años, duerme 14 horas y revela el secreto para mantenerse vital: “Como dos helados cada día”

Gianna Pratesi, una mujer italiana que cumplirá 107 años en cuatro meses, contó que come dos helados diarios y duerme 14 horas todos los días. En una entrevista con el Corriere della Sera, que brindó después de participar en el Festival de San Remo para recordar su voto en el referéndum italiano de 1946, habló sobre sus hábitos y cómo llegó a tener una vida longeva.

Los hábitos de Gianna Pratesi, la italiana de 106 años

“Soy muy dormilona”, respondió Gina Pratesi cuando le preguntaron por qué la entrevista debía realizarse después del almuerzo. Los horarios que mencionó abarcan unas 14 horas y media en cama, aunque en la entrevista no precisó cuánto duerme todo ese tiempo de corrido.

Gianna Pratesi contó que come dos helados diarios y pasa muchas horas en cama. Captura entrevista Rai TV

En su casa vive con Zina, la cuidadora que prepara sus comidas. Según explicó al diario italiano, toma caldo todos los días y alterna pastas al estilo ligur, carne a la parrilla, pollo, ensalada rusa y papas cocinadas de distintas maneras.

Pratesi hizo hincapié también en su gusto por los dulces. “Como dos helados al día”, contó y especificó que son de sabor fiordilatte, un queso fresco de pasta hilada elaborado exclusivamente con leche entera de vaca. También mencionó que consume bombones de chocolate negro.

La historia de su vida como migrante y por qué participó en el festival de San Remo

Pratesi llegó al escenario del Ariston el 24 de febrero, cuando todavía tenía 105 años. Fue invitada para recordar el referéndum del 2 de junio de 1946, en el que Italia eligió entre monarquía y república: “Era la primera vez para nosotras, las mujeres. No podía faltar”, recordó sobre aquella votación.

Dos años después de esa jornada, a los 28, emigró a Escocia tras la muerte de sus padres. Su plan era quedarse un año, pero allí conoció a Luigi, quien luego se convirtió en su marido, y terminó construyendo una vida lejos de su ciudad natal.

La pareja tuvo una heladería y cafetería llamada Luigi’s Famous ICE cream en Kingussie, en las Highlands. Según la reconstrucción de La Gazzetta dello Sport, trabajaron en ese negocio durante unos veinte años antes de regresar a Chiavari, donde ella continuó con la pintura y la música, según reconstruyó el Corriere della Sera.

Qué dice la ciencia sobre dormir muchas horas y vivir más

Para los adultos mayores en Estados Unidos, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento señala una referencia distinta: necesitan aproximadamente entre siete y nueve horas de sueño por noche. El organismo recomienda consultar con un médico cuando existe somnolencia constante o dificultad para descansar.

Hoy la mayor longevidad se acompaña de la posibilidad de llegar a la edad adulta más saludablemente que décadas atrás Pexels

Pero lograr una longevidad saludable requiere también considerar otros factores. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense, indica que la duración de la vida está influida por la genética, el ambiente y el estilo de vida.

La publicación estima que la genética explica alrededor del 25% de la variación entre personas. En este sentido, la historia familiar de Pratesi aporta otro antecedente: contó que su hermana Piera murió a los cien años.