Tim Spector, especialista en microbiota: “Los consumidores de café presentan tasas más bajas de enfermedades cardíacas”

Durante años, el café fue señalado por sus posibles efectos negativos sobre la salud cardiovascular y el sistema nervioso. Sin embargo, las investigaciones más recientes desplazaron parte del debate hacia otro órgano: el intestino.

Hoy, algunos expertos sostienen que esta bebida no solo actúa como un estimulante para las personas, sino también para determinadas bacterias que habitan el organismo. Uno de ellos es el epidemiólogo y especialista en microbiota Tim Spector, profesor de Epidemiología Genética en el King’s College de Londres y cofundador de ZOE.

Basado en un estudio internacional que analizó a más de 20.000 personas, el investigador sostiene que el consumo habitual de café está relacionado con cambios importantes en la composición del microbioma intestinal.

Algunos expertos sostienen que esta bebida no solo actúa como un estimulante para las personas, sino también para determinadas bacterias que habitan el organismo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

“El café no solo te despierta por la mañana, sino que también activa los microbios de tu intestino”, afirmó Spector a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde presentó los resultados de la investigación.

El estudio identificó más de un centenar de especies bacterianas asociadas al consumo de café. Entre ellas destacó Lawsonibacter, un microorganismo cuya presencia fue considerablemente mayor entre quienes consumían esta bebida de forma regular. Según explicó Spector, “este microbio, llamado Lawsonibacter, es hasta ocho veces más frecuente en quienes beben café que en quienes no lo hacen”.

El investigador añadió que esta bacteria no necesariamente está ausente en las personas que no toman café. De hecho, aseguró que “en las personas que no lo consumen, simplemente permanece en el intestino esperando a que llegue ese toque de café para multiplicarse”.

Ese comportamiento despertó el interés de los consumidores porque su presencia parece estar vinculada con procesos biológicos considerados beneficiosos para el organismo. La relevancia del hallazgo no radica únicamente en que aumente la cantidad de microorganismos presentes en el intestino, sino en la función que estos desempeñan.

De acuerdo con Spector, Lawsonibacter produce metabolitos, sustancias generadas por las bacterias durante su actividad, que pueden influir positivamente en distintos procesos fisiológicos. “Produce sustancias químicas, metabolitos, que son beneficiosas para nuestra salud”, explicó.

Según detalló, esas sustancias poseen propiedades antiinflamatorias y se relacionaron con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Incluso señaló que podrían contribuir a reducir la probabilidad de algunos tipos de cáncer, aunque este aspecto continúa siendo objeto de investigación científica.

Tim Spector, expecialista en mocrobiota (Foto: Captura de video)

Uno de los resultados más llamativos del estudio es que el efecto observado sobre la microbiota no parece depender exclusivamente de la cafeína. La investigación encontró patrones similares entre quienes consumían café tradicional y quienes preferían la versión descafeinada, lo que llevó a los investigadores a centrar su atención en otros compuestos presentes de forma natural en el grano.

Entre ellos se encuentran los polifenoles, moléculas de origen vegetal que sirven como alimento para diferentes bacterias intestinales y que, tras ser metabolizadas, originan compuestos asociados con una mejor salud intestinal.

Por esa razón, Spector sostiene que las personas sensibles a la cafeína no necesariamente quedan excluidas de estos posibles beneficios. “La versión descafeinada ofrece beneficios casi tan buenos como la que tiene cafeína”, aseguró. El especialista relacionó estos hallazgos con investigaciones epidemiológicas que han observado diferencias en la salud de quienes consumen café de manera habitual.

Las personas sensibles a la cafeína no necesariamente quedan excluidas de estos posibles beneficios (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Según explicó, los estudios poblacionales muestran que quienes toman esta bebida presentan menores tasas de enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes no la consumen regularmente. “Los consumidores de café presentan tasas más bajas de enfermedades cardíacas y, probablemente, viven más tiempo”, afirmó.

Aunque estas asociaciones no significan por sí mismas que el café sea la causa directa de esos beneficios, sí fortalecen la hipótesis de que la microbiota intestinal podría desempeñar un papel importante en esa relación. Spector recordó que, cuando comenzó su formación médica, la bebida era vista con mucha mayor desconfianza que en la actualidad. Hoy, la evidencia disponible permitió orientar la investigación hacia otros posibles efectos sobre el organismo, especialmente aquellos relacionados con el microbioma.

A partir de estos resultados, el especialista propone dejar de considerar el café únicamente como un estimulante y verlo también como un alimento capaz de interactuar con el ecosistema bacteriano del intestino. “No piensen en el café solo como un ritual diario, sino como algo que debería estar en las estanterías de productos saludables de cualquier tienda”, concluyó.

*Por Pablo Pachón Ramírez