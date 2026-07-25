Vonda Wright, traumatóloga: “No envejecemos porque pasan los años, envejecemos porque dejamos de movernos”

La Dra. Vonda Wright, traumatóloga y renombrada cirujana ortopédica, indicó en una entrevista que el envejecimiento no es un declive inevitable hacia la fragilidad, sino que la pérdida de fuerza es una consecuencia de la falta de movilidad. Según su investigación, el cuerpo humano está diseñado para ser fuerte a cualquier edad, ya sea a los 20, 50 u 80 años.

Vonda Wright explica cómo el sedentarismo acelera la pérdida de fuerza

En un episodio del podcast de Mel Robbins, denominado Look, Feel, & Stay Young Forever, la cirujana ortopedista Vonda Wright desafió la afirmación de que el envejecimiento conlleva inevitablemente fragilidad y deterioro. La experta sostiene que el cuerpo humano está diseñado para el movimiento y que la pérdida de fuerza suele ser consecuencia del sedentarismo más que del paso del tiempo.

La traumatóloga y cirujana ortopédica Vonda Wright afirmó que el cuerpo humano está diseñado para ser fuerte a cualquier edad Dra Vonda Wright

“Existe el mito generalizado en este país de que el envejecimiento es un declive inevitable desde la vitalidad de la juventud por una pendiente resbaladiza hacia la fragilidad, donde pasamos los últimos 20 años de nuestras vidas muriendo", explicó en primer lugar.

La doctora sostiene que los seres humanos estamos diseñados para el movimiento, con los músculos más fuertes situados debajo del ombligo. La inactividad es antinatural; si estuviéramos destinados a ser inmóviles, seríamos como hongos, expresó.

"No envejecemos porque cumplimos años. Envejecemos porque dejamos de movernos“, sostuvo en su análisis. En ese sentido, aseguró que no se debe tratar al envejecimiento como “un problema a resolver“, sino como ”lo más natural“. Así, apuntó luego: ”Lo que importa es cómo envejecemos“.

Para respaldar su hipótesis, citó un estudio que comparó cortes transversales de los muslos de diferentes personas: el músculo de un atleta de 70 años era casi idéntico al de uno de 40 años. En contraste, el de una persona sedentaria de 74 años mostraba una pérdida masiva de arquitectura muscular, sustituida por grasa, similar al aspecto del “queso cottage”.

Método FACE de Vonda Wright: los cuatro ejercicios para preservar fuerza y movilidad

Para evitar la fragilidad, la Dra. Wright propone cuatro pilares fundamentales del entrenamiento. Estos son especialmente críticos en la “década de oro” (entre los 35 y 45 años), cuando se deben establecer estos hábitos antes de los cambios hormonales importantes:

Flexibilidad y movilidad: es esencial mover las articulaciones en todo su rango para evitar que los tendones y ligamentos se vuelvan rígidos. El yoga y el pilates son ideales para esto.

es esencial mover las articulaciones en todo su rango para evitar que los tendones y ligamentos se vuelvan rígidos. El yoga y el pilates son ideales para esto. Aeróbico (A): recomienda caminar al menos tres horas a la semana (en sesiones de 45 minutos) a un ritmo vigoroso. Además, sugiere hacer “sprints” de 30 segundos (esfuerzo cercano a la frecuencia cardíaca máxima) dos veces por semana para fortalecer el músculo cardíaco y la conexión cerebro-músculo.

recomienda caminar al menos (en sesiones de 45 minutos) a un ritmo vigoroso. Además, sugiere hacer (esfuerzo cercano a la frecuencia cardíaca máxima) dos veces por semana para fortalecer el músculo cardíaco y la conexión cerebro-músculo. Carga de peso/Fuerza (C): es vital levantar pesas pesadas al menos dos veces por semana, especialmente para las mujeres en perimenopausia, para compensar la reducción del estímulo estrogénico sobre el músculo. El objetivo es llegar a levantar lo que solo se puede manejar de cuatro a seis repeticiones antes de la fatiga.

es vital al menos dos veces por semana, especialmente para las mujeres en perimenopausia, para compensar la reducción del estímulo estrogénico sobre el músculo. El objetivo es llegar a levantar lo que solo se puede manejar de cuatro a seis repeticiones antes de la fatiga. Equilibrio y velocidad de pies (E): entrenar el equilibrio y la agilidad es crucial para prevenir caídas, que pueden provocar fracturas de cadera asociadas con una elevada mortalidad posterior.

Para un envejecimiento fuerte, Vonda Wright recomienda realizar ejercicios de flexibilidad y movilidad, así como de fuerza (Fuente: Pexels)

A qué edad conviene comenzar a entrenar para prevenir fragilidad, según Vonda Wright

Para concluir su análisis, la Dra. Wright enfatizó que nunca es demasiado tarde para empezar. Incluso a los 90 años, el cuerpo responderá positivamente al estrés estratégico del ejercicio, lo que cambiará la trayectoria de la salud y la calidad de vida.

“No hay ninguna edad ni nivel de habilidad donde sea demasiado tarde; tu cuerpo siempre responderá al estrés positivo que le impongas", remarcó en la entrevista.

Además, agregó: “Incluso si tienes 92 años, aún puedes tomar medidas para sentirte mejor cada día. Nuestra capacidad y nuestro diseño no son la vida sedentaria“.