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Walter Riso, psicólogo: “Si tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”
El experto en salud mental explicó qué conlleva el no tener amor propio y cómo esto puede afectar al vínculo social con tus pares
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A través del ciclo de charlas Aprendemos Juntos, Walter Riso reflexionó sobre diferentes aspectos y comportamientos de la sociedad actual, entre ellos la autoestima. Para el doctor en Psicología, esto sucede por diferentes factores que decantan en una falta de amor propio y un trato desigual frente al resto de personas. “Si tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”, afirmó el experto italiano.
El especialista en salud mental aseguró que quienes poseen una valoración personal deficiente suelen adoptar posturas de sumisión y dependencia dentro de sus vínculos afectivos. Esto ocurre porque el individuo no reconoce sus propios derechos fundamentales, lo que facilita que otros ejerzan control o manipulación sobre sus decisiones.
“La gente con baja autoestima es poco asertiva. La asertividad es la capacidad de expresar sentimientos negativos y sentimientos positivos, pero sobre todo sentimientos negativos”, empezó Riso.
Al mismo tiempo, justificó: “La capacidad de decir no, de expresar desacuerdos, de dar una opinión contraria, de negarse a un pedido irracional, defender los derechos personales. Entonces, esa es la asertividad. Si vos tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”.
Por lo tanto, “en cualquier relación de pareja, te vas a poner siempre en una actitud de sumisión”. “Vas a terminar haciendo lo que la otra persona quiera. Te vas a dejar manipular. Someterse a una persona tiene que ver siempre con los problemas de autoestima, porque la persona que tiene una buena autoestima es digna y, al ser digna, siempre va a establecer una relación de igual a igual”, dijo.
De este modo, Walter Riso señaló que una autoestima saludable fomenta la dignidad y permite establecer límites claros al expresar desacuerdos o negarse a peticiones injustas. Su planteo insiste en que solo a través del auto respeto se pueden construir relaciones equitativas y equilibradas.
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