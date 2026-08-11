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Walter Riso, psicólogo: “Si tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”

El experto en salud mental explicó qué conlleva el no tener amor propio y cómo esto puede afectar al vínculo social con tus pares

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Walter Riso: "La baja autoestima suele ir unida a la falta de asertividad"
Walter Riso: "La baja autoestima suele ir unida a la falta de asertividad"

A través del ciclo de charlas Aprendemos Juntos, Walter Riso reflexionó sobre diferentes aspectos y comportamientos de la sociedad actual, entre ellos la autoestima. Para el doctor en Psicología, esto sucede por diferentes factores que decantan en una falta de amor propio y un trato desigual frente al resto de personas. “Si tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”, afirmó el experto italiano.

El especialista en salud mental aseguró que quienes poseen una valoración personal deficiente suelen adoptar posturas de sumisión y dependencia dentro de sus vínculos afectivos. Esto ocurre porque el individuo no reconoce sus propios derechos fundamentales, lo que facilita que otros ejerzan control o manipulación sobre sus decisiones.

Walter Riso afirmó que "la gente con baja autoestima es poco asertiva"
Walter Riso afirmó que "la gente con baja autoestima es poco asertiva"(Fuente: Captura de imagen)

“La gente con baja autoestima es poco asertiva. La asertividad es la capacidad de expresar sentimientos negativos y sentimientos positivos, pero sobre todo sentimientos negativos”, empezó Riso.

Al mismo tiempo, justificó: “La capacidad de decir no, de expresar desacuerdos, de dar una opinión contraria, de negarse a un pedido irracional, defender los derechos personales. Entonces, esa es la asertividad. Si vos tenés poca autoestima, no vas a reconocer tus derechos personales”.

Para Walter RIso la persona que tiene una buena autoestima es digna y al ser digna siempre va a establecer una relación de igual a igual
Para Walter RIso la persona que tiene una buena autoestima es digna y al ser digna siempre va a establecer una relación de igual a igual(Fuente: Pexels)

Por lo tanto, “en cualquier relación de pareja, te vas a poner siempre en una actitud de sumisión”. “Vas a terminar haciendo lo que la otra persona quiera. Te vas a dejar manipular. Someterse a una persona tiene que ver siempre con los problemas de autoestima, porque la persona que tiene una buena autoestima es digna y, al ser digna, siempre va a establecer una relación de igual a igual”, dijo.

De este modo, Walter Riso señaló que una autoestima saludable fomenta la dignidad y permite establecer límites claros al expresar desacuerdos o negarse a peticiones injustas. Su planteo insiste en que solo a través del auto respeto se pueden construir relaciones equitativas y equilibradas.

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