Will, especialista en aparato digestivo: “Las personas que consumen más plant-based viven más y tienen menos riesgo de enfermedades”

Para el gastroenterólogo Will Bulsiewicz, la evidencia disponible apunta a que incorporar más alimentos de origen vegetal puede asociarse con una vida más larga y un menor riesgo de desarrollar distintas enfermedades. La variedad de alimentos, la cantidad de fibra que se consume a diario y el funcionamiento de los microorganismos intestinales son las claves, según el especialista.

Will Bulsiewicz explica por qué el plant-based se relaciona con una vida más larga

Durante su participación en el programa Between Two Lips, el especialista abordó el debate sobre los posibles efectos inflamatorios de determinados componentes vegetales, como las lectinas y los oxalatos.

En ese contexto, defendió los beneficios de una alimentación que incluya una mayor variedad de plantas y señaló que los resultados de las investigaciones deben interpretarse según lo que sucede cuando las personas consumen alimentos completos, en lugar de limitarse a experimentos realizados con sustancias aisladas.

Para Bulsiewicz, la relación entre una dieta basada en vegetales y la salud no se limita al funcionamiento del aparato digestivo. También involucra el microbioma intestinal, el sistema inmunitario, el metabolismo y otros procesos del organismo.

En este sentido, el gastroenterólogo enfatizó: “Existe una evidencia abrumadora de que las personas que consumen más alimentos de origen vegetal viven más tiempo y presentan un menor riesgo de padecer diversas enfermedades”.

Estos son los principales puntos de su explicación:

Mayor consumo de alimentos vegetales : Bulsiewicz afirmó que las personas que consumen más alimentos de origen vegetal viven más y tienen un menor riesgo de sufrir diferentes enfermedades.

: Bulsiewicz afirmó que las personas que consumen más alimentos de origen vegetal viven más y tienen un menor riesgo de sufrir diferentes enfermedades. Diversidad alimentaria : el especialista propone aumentar la variedad de plantas que se consumen durante la semana, con el objetivo de favorecer un microbioma intestinal diverso.

: el especialista propone aumentar la variedad de plantas que se consumen durante la semana, con el objetivo de favorecer un microbioma intestinal diverso. Importancia de la fibra : señaló que una gran parte de la población estadounidense no alcanza las cantidades diarias de fibra que considera adecuadas.

: señaló que una gran parte de la población estadounidense no alcanza las cantidades diarias de fibra que considera adecuadas. Variedad más allá de las frutas y verduras : recomienda considerar también las legumbres, los frutos secos, las semillas, las hierbas, las especias y los cereales integrales.

: recomienda considerar también las legumbres, los frutos secos, las semillas, las hierbas, las especias y los cereales integrales. Precaución con los estudios aislados : cuestionó que se utilicen investigaciones realizadas en tubos de ensayo con componentes extraídos de las plantas para sacar conclusiones directas sobre los efectos de consumir esos alimentos.

: cuestionó que se utilicen investigaciones realizadas en tubos de ensayo con componentes extraídos de las plantas para sacar conclusiones directas sobre los efectos de consumir esos alimentos. Hábitos sostenidos: defendió que los cambios cotidianos en la alimentación y el estilo de vida tienen un papel central en el cuidado de la salud intestinal, por encima de las soluciones rápidas.

Por qué el microbioma intestinal ocupa un lugar central en la alimentación

El especialista describe el microbioma intestinal como una comunidad de microorganismos que incluye principalmente bacterias, además de levaduras y otros organismos microscópicos.

Aunque están presentes en distintas partes del cuerpo, señaló que el intestino grueso concentra una cantidad especialmente importante de ellos.

Bulsiewicz defendió el consumo de alimentos de origen vegetal completos facebook.com/theguthealthmd

Según explicó en la entrevista, estos microorganismos participan en numerosos procesos relacionados con la salud. Entre sus funciones se encuentran contribuir a la digestión de los alimentos, proteger frente a microorganismos infecciosos, colaborar con el funcionamiento del sistema inmunitario y participar en la regulación del metabolismo y las hormonas.

También mencionó la comunicación entre el intestino y el cerebro, una conexión que se relaciona con aspectos como el estado de ánimo, la capacidad de concentración, la memoria y otras funciones cognitivas.

El gastroenterólogo recomienda aumentar la variedad de plantas, no solamente la cantidad de fibra

Uno de los aspectos que más destacó el gastroenterólogo es que mejorar la alimentación no consiste únicamente en alcanzar una cifra determinada de gramos de fibra.

Para él, la diversidad de los alimentos vegetales es fundamental porque distintas plantas aportan diferentes formas de fibra y otros componentes que pueden favorecer el funcionamiento del microbioma.

En la conversación, Bulsiewicz señaló que, en Estados Unidos, el 75% de las calorías de origen vegetal proviene de tres plantas: el trigo, el maíz y la soja. A partir de ese dato, sostuvo que la alimentación habitual puede ofrecer una variedad mucho menor de la que sería conveniente para favorecer un ecosistema intestinal diverso.

Como alternativa, propuso aumentar progresivamente la cantidad de plantas diferentes que se consumen durante la semana. Su referencia es llegar a unas 30 variedades semanales, una meta que presentó como un objetivo para ampliar la diversidad alimentaria, no como una obligación que deba alcanzarse de inmediato.

Will Bulsiewicz sobre la buena alimentación

El especialista también remarcó que no es necesario limitarse a frutas y verduras frescas. Entre los alimentos que pueden contribuir a esa variedad, mencionó las legumbres, los cereales integrales, las semillas, los frutos secos, las hierbas y las especias.

Cuánta fibra recomienda consumir y por qué no alcanza con un suplemento

De acuerdo con los valores que compartió durante la entrevista, la cantidad diaria de referencia que considera adecuada para un hombre adulto promedio es de 38 gramos, mientras que para una mujer adulta promedio es de 25 gramos.

Sin embargo, sostuvo que el consumo habitual se encuentra por debajo de esas cifras. Según los datos que citó, los hombres consumen alrededor de 18 gramos diarios y las mujeres, aproximadamente 15 gramos. A partir de esa comparación, estimó que el 95% de la población estadounidense presenta una ingesta insuficiente de fibra.