Cuidó durante años a su nieto pero, tras la muerte de su hija, ocurrió algo que la devastó: “Tiene derecho”

La historia de Nelly Marín de Álvarez, una mujer de 78 años de edad, que vive en Piedecuesta, Colombia, causó indignación en la comunidad.

Desde noviembre de 2022 se encuentra deambulando por las calles del municipio debido a que fue despojada de su vivienda en el barrio Villas de Navarra por su propio yerno.

La mujer fue retirada de su hogar por su yerno

Una jueza de Piedecuesta llegó con una orden de desalojo al inmueble mientras la mujer se encontraba fuera de la casa. Desde ese momento, la vivienda permanece con candado y Marín no pudo ingresar. Y, de hecho, no lo hará hasta que la Corte Suprema de justicia emita un fallo y se defina a quien corresponde el inmueble.

La hija de Nelly Marín murió en un accidente de tránsito y su ahora exyerno es quien, a través de la jueza, quiere quitarle el predio.

Según los vecinos, la adulta mayor pagó durante 20 años los servicios de la casa y fue la encargada de criar a uno de los hijos de su yerno que hoy vive en USA. “Que rompan el candado y la dejen entrar, porque es lo que queremos, que esté bien. Ahora anda con su mochilita y el pelo largo, todos los días con la misma ropa”, detalló una mujer que la conoce.

Piedecuesta, Colombia Alcaldía

Otra, por su parte, sumó: “Como ella no estaba en el momento en el que vinieron, pusieron el candado y la dejaron afuera. A ella no le notificaron nada, llegó y estaba el candado puesto. Estamos esperando una solución y Dios quiera que se la pueda ayudar y se haga justicia, porque hay una ley que ampara la tercera edad. Ella tiene derecho a estar ahí porque vivió 19 años y crio a su nieto cuando su hija murió. No sé por qué vienen a sacarla”.

Los vecinos de Nelly y exigen que le regresen la casa, que tiene todas sus pertenencias adentro.

El Tiempo (Colombia)