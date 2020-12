La contundente decisión del príncipe Felipe que incomoda a la realeza británica

El próximo 10 de junio llega un evento que debería ser ampliamente celebrado por la corona británica: el duque de Edimburgo cumple 100 años. Sin embargo, Felipe se muestra reacio a cualquier festejo Fuente: AP

En junio de 2021, el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel, alcanzará un hito especial cuando cumpla 100 años. Sin embargo, desde el Palacio de Buckingham informaron que el duque de Edimburgo, ya retirado, no quiere saber nada con grandes fiestas ni escándalos.

De acuerdo con el diario The Telegraph, una fuente del palacio aseguró que el príncipe es un "celebrante reacio" y agregó: "La única persona con la que uno puede tener la garantía de que no querrá tener nada que ver con fiestas ni celebraciones grandes es con el príncipe Felipe. Está retirado. Dio un paso atrás porque no quiere el alboroto. No se lo puede culpar". Hace 20 años, el duque había comentado en una entrevista con el mismo medio que no podía "imaginar nada peor que cumplir 100 años".

El informante real añadió que, en el caso de querer planificar algo para el 10 de junio, deberían empezar ahora, pero que está seguro de que"la fecha recibirá poca atención" a pesar de ciertas obligaciones que le implican su rango. Por ejemplo, ese día recibirá el telegrama de felicitación de Su Majestad tal como cualquier otro ciudadano que cumpla 100 años en el Reino Unido.

La edición británica de la revista Harper's Bazaar señala que se espera que la familia real se reúna para una celebración privada. Fuentes cercanas a los duques de Sussex aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle esperan volar desde California para asistir. La fecha, además, coincide con el inicio de los Juegos Invictus de Harry, que comenzarán el 29 de mayo en La Haya.

Por ahora, el único rumor respecto de algún homenaje por el hito en la vida del duque es una posible exposición de fotos curada por la Royal Collection Trust, donde ya se sabe que las imágenes del príncipe Andrés, debido al escándalo Epstein, fueron reducidas a la cantidad mínima necesaria.

Con su centésimo aniversario, Felipe se convertirá en el primer hombre y a la vez consorte real de la familia en llegar a esa edad.