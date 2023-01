Cumpleaños accidentado: confundió una bengala con un petardo y la fiesta casi termina en tragedia

escuchar

Un hombre estuvo a punto de ser gravemente herido porque, sin querer, le pusieron un petardo en su torta de cumpleaños en vez de una bengala, o “vela volcán”, tal como le dicen en Perú, donde sucedió el incidente. Por suerte, el error no pasó a mayores y solo se convirtió en un video viral.

“Cuando tus tíos no saben diferenciar entre una bengala y un cohete”, escribió la joven identificada como Editta en TikTok. En el video se puede ver como luego de cantarle el feliz cumpleaños, el hombre se agacha a soplar la supuesta vela pero que rápidamente salió volando con una gran explosión. “Te encontraré vendedor ambulante”, agregó la joven en la descripción.

El video en pocos días acumuló más de 2.5 millones de reproducciones y más de 3000 comentarios de usuarios, quienes en su mayoría manifestaron total asombro por la insólita situación. “Yo esperando ver la torta en pedacitos”, “No puedo parar de reírme”, “Espero que no les haya pasado nada”, “¿Quién se olvida de ese cumpleaños?”, “Me asusté, se pasaron”, “Casi es su último cumpleaños”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

“Yo ya me estaba riendo antes de ver la vela volar, luego me preocupé”, “Casi no la cuenta el cumpleañero”, “Para la próxima vean bien las velas”, “Pudo ser peor”, “Cómo van a poner un cohete en la torta”, “Se salvaron”, “El que filma, algo sabía”, agregaron otros.

Más tarde, la joven explicó que “definitivamente no fue intencional” y contó que su tía “la compró en el mercado, pero no recuerda quién se la vendió”. Por último, agregó que a “nadie le pasó nada” y que fue “un pequeño susto”.

Le organizó un cumpleaños sorpresa a su mamá, pero su reacción no fue la esperada

Un joven tiktoker identificada como María Espinosa compartió en su cuenta el festejo sorpresa por los 60 años de su madre. En el clip, se puede ver el preciso momento en el que su mamá y algunos miembros de la familia llegan a la casa.

Mientras se abre la puerta, gritos de felicidad comienzan a darle la bienvenida. Pero la realidad fue diferente de lo que anhelaban: la mamá se volvió hacia su hija y le recriminó: “Te dije que no quería nada”. En respuesta, la creadora de contenido simplemente le da un abrazo. Tras su publicación, el clip se viralizó y suma hasta el momento casi 18 millones de reproducciones.

La tiktoker grabó la reacción de su mamá en su fiesta sorpresa

Si bien en las imágenes se aprecia cómo la mamá no muestra precisamente una cara de alegría, María dijo después que habían pasado una noche increíble al lado de sus seres queridos. A modo de cierre, exhibió en un segundo video los momentos más memorables del festejo.

En una de las partes de la fiesta se aprecia cómo madre e hija disfrutan de un baile en el centro de la pista, con el clásico tema “That’s the Way (I Like It)”, de KC & The Sunshine Band. En el evento también sobresalieron otros ritmos, con canciones de Selena Quintanilla y hasta de reggaetón. Uno de los instantes más conmovedores fue cuando la cumpleañera se reunió con sus hijos para un abrazo grupal. Este clip sumó otro millón de visitas y cientos de comentarios positivos.

LA NACION