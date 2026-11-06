Dabiz Muñoz, chef con tres estrellas Michelin: “Mi hija siempre pide bimi, un vegetal parecido al brócoli que a la brasa queda espectacular”

El brócoli es para muchos niños el peor enemigo. Sin embargo, esto no se debe a un simple capricho, sino a que los más chicos tienen papilas gustativas más sensibles y una inclinación natural hacia lo dulce, por lo que rechazan por instinto el amargor de este vegetal. A raíz de esto, David Muñoz sorprendió con una idea que podría revertir esta situación.

Brócoli, uno de los alimentos "prohibidos" para personas con hipotiroidismo. Unsplash

El chef español, dueño del reconocido restaurante madrileño DiverXO (con tres estrellas Michelin), pasó por el programa El Hormiguero, donde compartió su visión de la cocina y detalles de su vida personal.

“Me paso el día cocinando en la cabeza, pensando a qué saben las cosas, cómo se les puede dar una vuelta y, cuando consigo un plato, ya estoy pensando formas de transformarlo”, reveló el cocinero durante la charla con intención de remarcar su constante búsqueda de innovación. Y agregó: “Hay que entrenar la creatividad, obligarse cada día a trabajar ese músculo”.

David Muñoz visitó El Hormiguero y sorprendió con un truco ideal para los más chicos (Foto: Captura YouTube)

Esa vocación por crear y saborear exquisiteces también está muy presente en su rutina familiar. Al hablar sobre las preferencias culinarias de su pequeña hija, Muñoz puso el foco en un ingrediente que se convirtió en el favorito de su casa: el bimi, una hortaliza emparentada con el brócoli, pero de tallo alargado y textura suave.

Brócoli, uno de los enemigos de los más chicos Shutterstock

Sobre las virtudes de esta verdura, el chef destacó: “Claro, es una especie de brócoli más tierno, con un tallo más grande... más delicado y a la brasa queda espectacular”.

Si querés lograr ese punto perfecto de “alta cocina” que Muñoz, seguí estos pasos:

La preparación: Lavá bien las piezas de bimi y sécalas por completo. No hace falta que retirés el tallo, ya que es la parte más dulce y tierna.

Lavá bien las piezas de bimi y sécalas por completo. No hace falta que retirés el tallo, ya que es la parte más dulce y tierna. El aderezo: Pintá ligeramente los tallos y las flores con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y sazoná con sal al gusto.

Pintá ligeramente los tallos y las flores con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y sazoná con sal al gusto. El cocinado (fuego fuerte): Poné una parrilla o sartén antiadherente a fuego muy alto. Luego añadí el bimi directamente y marcalo durante unos pocos minutos.

Poné una parrilla o sartén antiadherente a fuego muy alto. Luego añadí el bimi directamente y marcalo durante unos pocos minutos. El punto perfecto: El secreto está en conseguir que los extremos de las flores queden ligeramente tostados y crujientes , mientras que el tallo se mantiene tierno, pero con una textura firme al dente.

El secreto está en conseguir que , mientras que el tallo se mantiene tierno, pero con una textura firme al dente. El toque final: Justo antes de servir, Muñoz sugiere que un chorrito opcional de jugo de limón fresco realza los matices dulces de esta hortaliza.

El bimi (también comercializado en otros mercados como broccolini) llegó formalmente al mercado y a las verdulerías de la Argentina en septiembre de 2021.

Bimi, la alternativa del brócoli

Creado en 1993 en Japón por la empresa de semillas Sakata Seed Company (Yokohama), se obtuvo tras más de ocho años de investigaciones mediante un proceso de hibridación natural (cruza de polinización tradicional, no modificación genética) entre el brócoli convencional (Brassica oleracea var. italica) y el gai lan o col china (Brassica oleracea var. alboglabra).

Nació con la idea de lograr una hortaliza con un sabor más suave, dulce y con tallos más tiernos que los del brócoli tradicional. Según el país o la región donde se comercialice, recibe distintos nombres de marca o denominaciones.