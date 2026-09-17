Daiana, conductora de app, reveló cuánto gana por día: “Por hora siempre se hacen $10.000″

El trabajo en aplicaciones de transporte constituye una opción habitual para quienes buscan independencia económica mediante el uso de vehículos propios. Daiana, una conductora activa en estas plataformas, expuso en sus redes sociales el desglose de su recaudación diaria para responder a las consultas frecuentes de sus seguidores sobre la rentabilidad de esta actividad. Según indicó la joven a través de su cuenta de TikTok (@daiu.inda), el cálculo de ingresos guarda relación directa con la cantidad de horas frente al volante.

“Haciendo Uber, por hora, siempre se hacen $10.000. Capaz un poquito menos, o un poquito más, pero siempre se redondea en eso más o menos”, afirmó la trabajadora al explicar el promedio de facturación. Bajo esta premisa, la conductora precisó que, para una jornada estándar de ocho horas, el monto bruto asciende a $80.000. Esta cifra representa el ingreso inicial antes de cualquier descuento por los costos operativos que la labor exige para sostener la unidad en circulación constante.

La variedad de aplicaciones de transporte hace que haya mucha variedad en la oferta Shutterstock

La conductora enfatizó que ese valor total no constituye una ganancia neta: “Después también obviamente tenés que restar los gastos que eso conlleva, ¿no? Como cargar el gas, si te querés comprar algo para comer en el medio o para tomar o lo que sea”. Este factor resulta determinante, dado que el uso intensivo del rodado implica desembolsos diarios en combustible, viandas personales y previsiones ante posibles daños mecánicos o imprevistos técnicos del automóvil.

La experiencia de esta chofer generó diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Numerosos internautas aportaron sus propias perspectivas, donde remarcaron que el resultado final del ingreso diario varía según la zona geográfica, la demanda del servicio en horarios específicos y la cantidad de viajes realizados por jornada. Este debate evidencia la complejidad de calcular una remuneración fija dentro de la economía informal o de plataformas, donde la ganancia depende de múltiples variables fluctuantes.

Los comentarios destacan las diferencias entre los empleados del rubro Captura TikTok (@daiu.inda)

El relato de Daiana se inscribe en un contexto social donde muchos argentinos recurren a las aplicaciones de transporte como alternativa ante la búsqueda de empleo. La visibilidad de estos números permite dimensionar el esfuerzo operativo que implica alcanzar esos ingresos. La joven destacó la importancia de contemplar el desgaste del vehículo, dado que la rentabilidad real disminuye tras cubrir cada gasto necesario para mantener el servicio activo. Los usuarios de redes sociales continuaron la discusión sobre la viabilidad de estos montos en la actualidad económica del país.

Las respuestas recibidas por la conductora en la plataforma digital confirmaron que la percepción sobre los ingresos en el rubro presenta matices. Mientras algunos usuarios coinciden con el cálculo de los $10.000 por hora, otros sugieren diferencias sustanciales según el comportamiento del mercado en distintas áreas urbanas. Esta disparidad refuerza la idea de que los ingresos en plataformas dependen de una gestión estratégica del tiempo y del vehículo por parte de cada conductor. La claridad de Daiana al exponer tanto la facturación bruta como los egresos necesarios aporta un grado de realismo al análisis del desempeño laboral en este sector tan competitivo y dinámico del mercado actual, donde cada hora cuenta para cerrar el día con números positivos.