Dani García, chef: “La mejor tortilla de papas no lleva cebolla, sino 600 gramos de papa y 9 huevos”
El chef reveló la fórmula exacta para la preparación de este plato de manera impecable; por qué le dice “no” a la cebolla para priorizar la textura y la pureza del ingrediente
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A la hora de preparar una clásica tortilla de papas, los debates gastronómicos suelen ser infinitos. Entre las infinitas variantes y discusiones sobre el punto exacto de cocción o el tipo de aceite adecuado, existe un dilema fundamental que divide a cocineros y comensales por igual: la presencia o ausencia de la cebolla. Debido a esto, el prestigioso chef español Dani García reveló su receta ideal al descartar este vegetal para enfocarse en un equilibrio perfecto que depende únicamente de dos ingredientes principales: exactamente 600 gramos de papa por cada 9 huevos.
García defendió que este ícono de la gastronomía española no requiere de añadidos innecesarios, sino de dominar la técnica y respetar una proporción matemáticamente calculada. Según su visión, la cebolla altera la fórmula original al aportar una humedad exterior no deseada y un dulzor que termina opacando el sabor auténtico de la materia prima. Para él, la papa y el huevo deben ser los verdaderos e indudables protagonistas del plato.
En esa misma línea, indicó que el gran secreto para lograr la consistencia perfecta radica en la relación estricta entre la cantidad de papa y el volumen de líquido. Con 600 gramos de papa cortada en láminas finas y 9 huevos frescos, se obtiene una mezcla óptima que, al entrar en contacto con el calor, mantiene una estructura externa firme y dorada mientras conserva un corazón suave, cremoso y sumamente jugoso.
Paso a paso: la receta definitiva de la tortilla perfecta
Ingredientes
- 600 gramos de papas de buena calidad.
- 9 huevos frescos.
- Aceite de oliva o aceite para freír en cantidad necesaria.
- Sal a gusto.
- Pelar y cortar las papas: pelá las papas y cortalas en láminas finas y de grosor parejo. Esto es fundamental para que todas las piezas alcancen el mismo punto al mismo tiempo.
- Freír a fuego medio: colocá las papas en abundante aceite a fuego medio-bajo para evitar que se doren demasiado o se pongan crocantes.
- Escurrir y atemperar: retirá las papas del aceite con una espumadera, escurrí muy bien el exceso de grasa y déjalas reposar unos minutos sobre papel absorbente para que pierdan temperatura.
- Batir los huevos: batí los 9 huevos junto con la sal a gusto. No es necesario batir en exceso ni generar demasiada espuma.
- Integrar y macerar: incorporá las papas tibias al bowl con los huevos batidos y mezclá con cuidado. Dejá reposar la preparación de 5 a 10 minutos.
- Sellar la base: calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva. Volcá toda la mezcla y cociná a fuego medio-bajo durante un par de minutos, permitiendo que la base se dore y tome firmeza mientras el centro se mantiene fluido.
- Dar vuelta y finalizar: con la ayuda de un plato o una tapa plana, da vuelta la tortilla con un movimiento firme. Devolvela a la sartén y cociná el otro lado entre 2 y 4 minutos.
- Reposo final antes de servir: retirá del fuego y dejá reposar la tortilla un par de minutos sobre la tabla antes de cortarla. Y, ¡lista para disfrutar!
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