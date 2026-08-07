Dani García, chef: “La mejor tortilla de papas no lleva cebolla, sino 600 gramos de papa y 9 huevos”

A la hora de preparar una clásica tortilla de papas, los debates gastronómicos suelen ser infinitos. Entre las infinitas variantes y discusiones sobre el punto exacto de cocción o el tipo de aceite adecuado, existe un dilema fundamental que divide a cocineros y comensales por igual: la presencia o ausencia de la cebolla. Debido a esto, el prestigioso chef español Dani García reveló su receta ideal al descartar este vegetal para enfocarse en un equilibrio perfecto que depende únicamente de dos ingredientes principales: exactamente 600 gramos de papa por cada 9 huevos.

El chef español Dani García enseñó a hacer la verdadera tortilla de papa (Fuente: Instagram/@danigarcia)

García defendió que este ícono de la gastronomía española no requiere de añadidos innecesarios, sino de dominar la técnica y respetar una proporción matemáticamente calculada. Según su visión, la cebolla altera la fórmula original al aportar una humedad exterior no deseada y un dulzor que termina opacando el sabor auténtico de la materia prima. Para él, la papa y el huevo deben ser los verdaderos e indudables protagonistas del plato.

Tortilla de papas, el plato por excelencia de los españoles Gentileza/Sagardi

En esa misma línea, indicó que el gran secreto para lograr la consistencia perfecta radica en la relación estricta entre la cantidad de papa y el volumen de líquido. Con 600 gramos de papa cortada en láminas finas y 9 huevos frescos, se obtiene una mezcla óptima que, al entrar en contacto con el calor, mantiene una estructura externa firme y dorada mientras conserva un corazón suave, cremoso y sumamente jugoso.

A la hora de preparar una clásica tortilla de papas, los debates gastronómicos suelen ser infinitos (Fuente: Pexels)

Paso a paso: la receta definitiva de la tortilla perfecta

Ingredientes

600 gramos de papas de buena calidad.

9 huevos frescos.

Aceite de oliva o aceite para freír en cantidad necesaria.

Sal a gusto.