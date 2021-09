De arenas blancas. La misteriosa playa que sorprende por las historias contadas por sus lugareños y guardavidas

Se trata de la Playa Hanga-Roa, ubicada en la Quinta Región de Chile.; todos los años es noticia por la gran cantidad de personas que se ahogan en estas aguas

La arena blanca y el color verde esmeralda de sus aguas la erigen como una tentación para los lugareños y los visitantes que año tras año acceden a esta zona. Sin embargo, siempre termina siendo noticia por los accidentes fatales que ocurren, pese a las constantes indicaciones y recomendaciones de no bañarse en estas aguas. “Peligro de muerte, queremos verte regresar en familia…cuídate!!”, indica uno de los carteles escrito en letra mayúscula como para captar mejor la atención de la gente. “Playa no apta para el baño”, se observa no bien uno pone los pies en la arena.

Su nombre original es Playa Hanga-Roa y se ubica en el balneario de El Quisco, en la Provincia de San Antonio, en la Quinta Región de Chile. Sin embargo, la mayoría de los chilenos y de los turistas que visitan la zona la conocen como como Playa de los Ahogados por la gran cantidad de personas que perdieron la vida en estas aguas.

Señales por todos lados

Además de estas y otras señalizaciones, entre los pobladores de El Quisco son vox populi estas tragedias que terminan de empañar las vacaciones soñadas de muchas personas. Obviamente, ellos son los primeros que saben que no deben bañarse en estas aguas. “Somos conscientes del peligro que hay en esta playa, por eso nuestra familia no la utiliza para bañarse, usamos solamente las que están aptas y tiene guardavidas y otras medidas que tienen que ver con la responsabilidad”, expresó una vecina al canal Cablevisión Noticias de Chile.

“Como municipio, hemos estado preocupados por el asunto, hemos colocado señales, hemos puesto las boyas para que la gente no las traspase y aun así no toman conciencia de que la playa es peligrosa, de que no se pueden bañar, de que es peligroso mojarse hasta la cintura porque es una playa donde hay corriente y recién cuando están en el fondo la gente se desespera”, expresó Natalia Carrasco en 2009, cuando era Alcadesa de El Quisco.

Más allá del paso de los años, los números de víctimas fatales se siguen acrecentando en la zona. Por ejemplo, en 2012, según el mapa de riesgo de las playas confeccionado por la Armada de Chile, la playa “de los ahogados” figuró entre las dos playas de la Región de Valparaíso más peligrosas. Hasta ese momento se habían registrado más de 1.800 muertes.

Cristóbal Aranda es uno de los guardavidas de esta zona y, lamentablemente, fue testigo de varias muertes. “He visto a hartas personas desaparecer en el agua. Algunos se demoran meses en regresar. Otros nunca logran salir. La marea siempre bota en el invierno los cuerpos que traga en el verano. Como quedan pesados y abajo de los roqueríos hay cuevas, las mismas corrientes los meten en los agujeros. Es impactante. Salen hinchados y, dependiendo de los días que lleven, cambian la pigmentación de la piel”, declaró Aranda, en 2016, al sitio theclinic.cl

¿Por qué es tan peligrosa?

Esta playa es muy peligrosa porque siempre hay olas ya que es muy abierta y está lleno de corrientes de retorno. La sensación es como si la persona se encontrara en un río que la absorbe hacia adentro. Hay personas que subestiman la situación porque el agua les llega apenas hasta las rodillas, pero desconocen que un metro más adelante pueden quedar flotando a merced de la corriente.

“Aunque nades en contra de ella, siempre te chupa para adentro. Cuando la gente desaparece es porque gasta toda su energía tratando de salir y llegan al reventón de olas agotados. Ahí puedes estar más de seis segundos bajo el agua, si es que no doce o quince. Tienes que tener capacidad para resistir. A la primera ola sales morado, a la segunda estás tragando agua y a la tercera desapareces. Aunque parezca absurdo siempre lo más recomendable es nadar hacia donde revientan las olas porque es más bajo y puedes tocar fondo y eso te ayuda a salir, avanzando de a poco. Aunque uno no lo crea, ese es el lugar más seguro”, dijo Aranda.

Más allá que desde que Aranda comenzó a trabajar como guardavidas bajó considerablemente el número de fallecidos, cuando en los medios de comunicación chilenos se menciona a la Playa Hanga-Roa la noticia tiene que ver exclusivamente con un nuevo ahogamiento o desaparición.

En enero de 2019, por ejemplo, un hombre de 46 años murió en esas aguas a pesar de que se encontraba vigente una alerta de marejadas en la región, término con el que se denomina el estado del mar cuando la superficie aparece perturbada con olas de gran tamaño y fuerza que pueden alcanzar los cuatro metros de altura. En octubre de ese mismo año el cuerpo de una mujer, de unos 40 años, fue rescatado sin vida tras haber ingresado al mar y terminó falleciendo.

“No es grato ser testigo y sentirse impotente”

Juan Arias Portuguez es chileno y desde hace muchos años veranea en el El Quisco, un lugar que, como el mismo dice, se la pasa bien en familia, con la única salvedad del gran número de ahogados. A raíz de estos trágicos sucesos, decidió escribir una carta al diario La Tercera de Chile, uno de los más importantes del país andino.

“En la playa de Los Ahogados uno se topa con una escena recurrente: la tragedia de una persona que termina muerta en el mar. Es triste observar que las medidas que se toman para evitar que aumente el número de ahogados son insatisfactorias. Desconozco a quién le toca la responsabilidad, pero el municipio podría hacer mucho más. Debiera hacerse parte de esto y doblar los esfuerzos, por último, para que nadie pueda decir que estos hechos le son indiferentes. Redacté esta carta en memoria de quienes han perdido la vida allí, porque sin querer uno también se hace parte de la tragedia. No es grato ser testigo y sentir la impotencia de que se pudo haber hecho algo más”, escribió.

Como Arias Portuguez son muchos los chilenos y las chilenas, incluidos los guardavidas, que sienten mucha bronca e impotencia al ser testigos de estos episodios fatales.

Evidentemente, la preocupación es mucha y los mismos veraneantes se acostumbran a alertar sobre estos peligros. Es una pena que esta playa de arena fina, como no posee ninguna otra de la región, que en su entorno se conserva vegetación natural y de intenso color, sea siempre noticia por cada uno de estos evitables decesos.