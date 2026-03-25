De Buenos Aires al Ártico: la argentina que cuida la casa de Papá Noel y encontró su libertad en el frío extremo

Dejó una vida previsible para habitar uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Entre auroras boreales, turistas en busca de magia y noches interminables, redefinió el sentido de hogar

PARA LA NACION Flavia Tomaello Escuchar Nota

En algún punto del invierno ártico, cuando el cielo se vuelve una bóveda oscura durante semanas y la nieve absorbe cualquier sonido, la casa de Papá Noel sigue recibiendo cartas. Llegan desde lugares improbables, con caligrafías torcidas, promesas infantiles y pedidos imposibles. No hay tiempo para ellas. Algunas están dirigidas a un hombre que no existe, otras parecen escritas para alguien que sí podría responder. Entre esas paredes de madera tibia, rodeadas de blanco absoluto, la fantasía convive con una rutina inesperadamente real. Una tarde, mientras el termómetro marcaba varios grados bajo cero y el aire cortaba la piel como una hoja fina, un turista preguntó con total seriedad a qué hora salía Papá Noel a caminar. Nadie se rio. En ese rincón del mundo, la magia se sostiene con una convicción delicada, casi colectiva. Mantenerla viva también es un trabajo.

La decisión de una vida nómade implica aprender a soltar el control Gentileza Milagros Pennela

En la Laponia finlandesa

La casa de Papá Noel, en el corazón de la Laponia finlandesa, funciona todo el año como una postal habitada. Lejos de ser un escenario limitado a diciembre, despliega una maquinaria precisa que sostiene la ilusión en cada detalle, desde cartas que llegan desde todas partes del mundo hasta espacios pensados para prolongar esa fantasía. En ese universo, la frontera entre lo real y lo imaginado se vuelve difusa, y quienes trabajan allí aprenden a habitar ese delicado equilibrio entre rutina y magia. Milagros Pennella lo sabe bien. Argentina, nacida en Azul y formada en Buenos Aires, terminó convirtiéndose en guardiana cotidiana de ese universo improbable. Su historia no empieza en la nieve, sino en una inquietud persistente que la acompañó desde chica. “Cuando terminé el cole en Azul me fui a estudiar a Buenos Aires. Me crie con papá, mamá y dos hermanos. Desde entonces me gustó jugar a comunicar, experimentar con fotos y videos, el teatro, la música. Siempre soñé con viajar fuera de Argentina porque tuve la suerte de que mis papás siempre nos llevaron de vacaciones a recorrer nuestro país, pero yo quería ver más”.

En su trabajo, entre fantasía y realidad, la responsabñe de cuidar la casita de Papá Noel es argentina Gentileza Milagros Pennela

Ese deseo se transformó con el tiempo en una manera de estar en el mundo. Su vida, incluso antes de irse, ya estaba atravesada por la curiosidad y por una necesidad de profundidad poco común. “Mi vida siempre estuvo llena de deporte, comunicación e historias de vida -reconoce-. Siempre me dio curiosidad conocer historias de vida de otros, hablar de emociones, indagar en lo que le pasa a los demás. No suelo tener conversaciones simples, me gusta profundizar”. Esa búsqueda hoy define su propósito y la acompaña incluso en movimiento, trabajando como health coach desde distintos puntos del planeta.

“Hasta acá hice todo lo que se espera de un hijo primerizo”

El punto de quiebre llegó con una certeza tan simple como disruptiva. “Terminar la facultad fue mi límite -explica-. Después de estudiar Comunicación en la Universidad de Buenos Aires dije ‘tengo que empezar a viajar’. Fue una revelación: ‘bueno, hasta acá hice todo lo que se espera de un hijo primerizo, ahora me toca empezar a elegirme a mi.” Esa decisión marcó el inicio de una vida nómada que desafiaría cualquier lógica lineal.

Una de las razones para viajar a este destino es su amor por las auroras boreales Gentileza Milagros Pennela

Viajar, para ella, nunca fue acumular destinos. “Adrenalina -sentencia-. Para mí viajar es adrenalina pura, no me conformo con ver sólo lugares turísticos, yo quiero ser parte; me llena de vida. Aprender el idioma, entablar vínculos con los locales, adaptar sus costumbres a las mías, conocer su historia”. La intensidad de esa experiencia la llevó a reinventarse una y otra vez: enóloga en Italia, recepcionista en Finlandia, profesora de inglés en Sudáfrica. Un recorrido que parece caótico desde afuera y profundamente coherente desde adentro.

El Ártico apareció casi como un juego, una excusa luminosa. “Allí llegué buscando auroras boreales casi como un juego y descubrí un mundo -cuenta-. Nieve todo el tiempo, la falta de luz solar, las temperaturas extremas; es tan difícil como increíble”. La postal perfecta escondía un desafío más complejo. El silencio, la oscuridad prolongada y el aislamiento construyen una experiencia que obliga a mirarse sin filtros. “Es una lucha mental constante -añade-, hay un silencio externo e interno que te desafía a frenar”.













Las auroras boreales no la cansan Gentileza Milagros Pennela

Habitar el frío: el cuerpo también habla

Instalarse en un entorno así implica atravesar un proceso que va mucho más allá de lo geográfico. “Para mí el mayor desafío es entender el camino que hay entre el ‘no voy a poder ’del primer día y el ‘no sólo pude, sino que superé mis expectativas’”. Cada cambio implica empezar de nuevo, con otro idioma, otras reglas, otras formas de vincularse. En ese tránsito, la identidad se vuelve más flexible y, al mismo tiempo, más nítida.

El cuerpo también habla. El frío extremo modifica rutinas, hábitos, incluso deseos. “Nunca había estado en un lugar así y, de pronto, descubrí una versión mía cien por ciento distinta -relata-. Me dejaron de gustar las mañanas, levantarme temprano, comer liviano, entrenar”. Adaptarse implicó ceder, rehacerse, escuchar señales nuevas. “Tuve que reinventarme y abrirme a lo nuevo -dice-, cambié el running por pilates, empecé a practicar más yoga y, en el medio, me di espacio para sentir eso que era tan nuevo”.

La experiencia tuvo además un componente profundamente introspectivo. “Llegué en medio de la crisis personal más grande de mi vida y el cuerpo me obligó a frenar -comenta-. Aprendí a vivir en silencio, a respetar los tiempos de la naturaleza, a escucharme. Volví a conectar con lo más profundo de mí”. En ese contexto, la soledad adquiere otro significado. Se vuelve espejo, refugio y desafío al mismo tiempo.

El elevado frío también se comunica a través del cuerpo Gentileza Milagros Pennela

La convivencia con turistas agrega otra capa a esa realidad. Personas que llegan buscando magia, fotos perfectas, una experiencia breve e intensa. “Cuando la cotidianeidad es tan monótona -sigue-, uno aprende a disfrutar de compartir con los otros. La emoción y las ganas de los huéspedes se sienten propias y uno trata de darles siempre lo mejor”. En ese intercambio, lo extraordinario se renueva todos los días.

El trabajo, en ese esquema, deja de ser una estructura rígida. “Los empleos se convirtieron en un juego -cuenta-. Cuando el objetivo está claro, uno empieza a ver el trabajo como medio y no como fin”. Esa perspectiva le permite moverse con liviandad, sin perder compromiso ni profesionalismo.

“Cuando vivís una vida tan nómada, el secreto es soltar el control”

La identidad también se redefine en el contraste cultural. “Trabajando en turismo uno entiende que cada cultura y persona es un mundo -confiesa-; aprender a respetar y entender determinados comportamientos te abren la cabeza y el corazón”. Lejos de diluirse, su argentinidad se fortalece. “Representarla en lugares inesperados se vuelve un orgullo silencioso”, aporta.

El concepto de hogar, quizás, es el que más se transforma. “Creo que la construcción de casa es muy personal -sugiere-. Hace algunos años entendí que mi casa soy yo: mi cuerpo, mi espacio, mis pensamientos”. Esa certeza le permite habitar cualquier geografía sin perderse. Un objeto pequeño, un ritual mínimo, un gesto cotidiano pueden reconstruir esa sensación en cualquier parte del mundo.

La lejanía y la soledad dejan de ser sinónimos. “La distancia es física pero la soledad creo que es emocional”, argumenta. Aprender a disfrutarla se vuelve una herramienta fundamental. Sin ese vínculo con su propio mundo interior, reconoce, muchas de las experiencias más intensas de su vida no hubieran sido posibles.

Estar preparada para el ambiente es oarte del disfrute Gentileza Milagros Pennela

El futuro, en ese contexto, se vuelve una pregunta abierta. “Cuando vivís una vida tan nómada, creo que el secreto es soltar el control”, afirma. La planificación cede frente a la intuición. La única preocupación, admite, es que el tiempo no alcance para todo lo que quiere explorar.

Encontrar el hogar entre la realidad y la fantasía

Las fotos de auroras boreales, perfectas y silenciosas, cuentan apenas una parte de la historia. “Nada ni nadie es perfecto -desliza-. Todos estamos aprendiendo, y ese proceso es el que nos hace humanos”. Detrás de cada imagen hay dudas, desafíos, momentos de incomodidad y también una decisión constante de seguir avanzando.

Entre realidad y fantasí, es la encargada de cuidar la casita de Papá Noel Gentileza Milagros Pennela

Hoy, lo que la mueve tiene menos que ver con un destino y más con una forma de vivir. “La curiosidad y ser muy inquieta -enumera-. Todo lo que me haga sentir viva es una posibilidad para avanzar”. En el extremo frío del mundo, en una casa que recibe cartas imposibles, Milagros Pennella encontró algo más que un paisaje extraordinario. Encontró una manera propia de habitar la incertidumbre, de construir sentido y de llamar hogar a un lugar que, en apariencia, pertenece a la fantasía.