15 años del emocionante encuentro televisivo entre el "pequeño" Mariano Sinito y Diego Armando Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 16:57

Quizás algunos recuerden al niño de 9 años que un domingo como cualquier otro dejó de ser un "feligrés maradoniano" para pasar a ser famoso por conocer a su ídolo en vivo, frente a miles de personas. Corría el año 2005 y Mariano Sinito era uno de los protagonistas del exitoso programa de Dady Brieva, Agrandadytos. La producción le hizo una sorpresa que hizo que la experiencia fuera inolvidable pero también sufrió algunas consecuencias negativas de la alta exposición.

"Sufrí bullying. Renegué mucho con aquella situación. La gente mayor, las personas adultas de mi colegio religioso, fueron quienes principalmente me atacaron. Decían que iba a irme al infierno por honrar a un Dios falso", le cuenta Mariano a LA NACIÓN. El joven hoy tiene 24 años, vive en Rosario y todavía es recordado por su inocente reacción al conocer a Diego Maradona frente miles de televidentes.

Entrevista a Mariano Sinito, el nene que conoció a Maradona en Agrandadytos - Fuente: La Nación 02:43

Video

"No voy a negar que fue uno de los mejores momentos de mi vida conocerlo en persona. Solo tengo locura y amor por lo que viví con Maradona. Pero tuve que lidiar con las molestias y burlas que llegaron después", detalla con sinceridad. "El 'qué querés que le haga' que para muchos generó gracia, para cientos de otros fue el latiguillo perfecto para herirme. De hecho, hice terapia por esto. Era un nene que no sabía cómo manejar las palabras de un adulto", confesó.

Mariano transitaba la primaria cuando comenzó aparecer en televisión con sus segmentos respecto de "la religión de Maradona". Allí enseñaba los "mandamientos", citaba "rezos futboleros" y entorno a eso era que Dady le sacaba chispas. "Es como si jamás se hubiese comprendido del todo lo de la Iglesia Maradoniana. Eso no era - ni es - una institución de verdad. Pero me atacaron por esto. Era un juego de palabras que de hecho lo sigue siendo, porque al día de hoy todavía es una comunidad que ama a Maradona por lo que fue, lo que dio en la cancha", reflexionó.

Mariano Sinito a 15 años de su comentada participación en el ciclo de Dady Brieva, Agrandadytos. ( Instagram )

Ya pasaron 15 años de aquel épico encuentro. Ahora Mariano es periodista, forma parte de un programa de radio en Rosario y en lo que más se destaca es en los deportes. "Pero te confieso que mi sueño era ser actor. Ni jugador de fútbol, ni periodista ni nada, yo quería estar en una tira de Cris Morena pero bueno, los dotes artísticos no alcanzaron", con picardía reveló.

Pese a las críticas que todavía recibe por aquel encuentro con su ídolo, también encuentra en muchas personas la empatía y admiración por lo que vivió siendo tan chiquito. "Me pasa que algunas personas comparten el video de un nene que llora e insultan la personalidad, con el afán de criticarlo y eso me parece sucio. Tomar una inocencia para agredir. Pero también está quien comparte la alegría. Me topo con de todo, aprendí a defenderme".

Mariano junto a su padre ( Fuente: Instagram)

Los videos, fotos y anécdotas de ese domingo por la noche los tiene atesorados. Los años en conjunto con la terapia le permitieron soltar el rencor y abrazar el recuerdo como una experiencia positiva. Al día de hoy ante la pregunta "¿Cómo fue Maradona con vos?" su reacción es alegre, pícara y hasta en cierta forma, inocente. Se le forma una sonrisa, y responde: "Fue admirable para mí. Su comportamiento conmigo, con mi familia. Recuerdo que él le dio la mano a mi papá y le dijo "gracias por presentarme a tu hijo", ¡A mí! ¡que soy un cuatro de copa!".

Sinito contó que más de una vez intentó volver a contactarse con Diego, pero fue imposible.