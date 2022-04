De Invernadero a Perú Beach: los 10 mejores lugares para una primera cita

Dar con el lugar ideal para una cita puede llegar a ser un tormento. En ese maremoto, una app de esas que ayudan a buscar a la persona ideal elaboró, también, un ranking con los sitios ideales para ese primer encuentro cara a cara. Con el mejor ambiente, la mejor comida y servicio...

La app de citas Inner Circle armó una guía con los mejores lugares para tener una cita en Buenos Aires. Pareciera ser que el estrés de planificar una salida de pareja quedó en el pasado. La app –creada en 2012 en Ámsterdam con una comunidad de 4 millones de solteros en 66 ciudades en 29 países- midió ubicaciones que van desde restaurantes de lujo hasta jardines públicos inesperados. Desde terrazas con vistas privilegiadas a relajados mercados y con eso armó una guía de lugares con los mejores 10: ‘Good Date Guide’. Una manera de reafirmar su leit motiv de ‘calidad de citas por sobre cantidad’. ¿El número uno? “Invernadero”, bajo la Biblioteca Nacional.

Según esta app, Invernadero (con un mix interior y un exterior privilegiado en plena Recoleta) es un must. ¿Qué los llevó a rankear así? “Creo que es un conjunto de cosas, el entorno, la ubicación y que, si bien es un lugar a donde podés venir, comer bien y tomar unos ricos tragos, también es un lugar relajado”, destaca Lucas Roballos, CEO de Bla Food Group -grupo que, además de Invernadero, reúne a Spritzza y ARRIBA-. ¿Es confiable el parámetro de una app? “¡Obvio! Porque la app es un canal que está entre el cliente y nosotros. Y, si bien Invernadero no fue pensado para parejas, sino para un público más amplio, esto que surgió nos sorprendió positivamente”, comenta.

App en mano, en lugar de consultar entre conocidos o reseñas, los solteros podrán tener la información completa en ése mismo lugar. Las calificaciones de la guía están basadas en una investigación especial, encuestas y las opiniones de un panel de expertos. “La pandemia cambió la visión que teníamos de las citas”, asegura David Vermeulen, fundador de Inner Circle. “Antes del COVID, los solteros disfrutaban de la clásica cena y unos tragos. Con meses de encierro, caminatas por el parque y ¡citas por Zoom! las personas han reevaluado lo que buscan en una cita. Y nos empujaron a ser más creativos”. “Con Good Date Guide hemos reunido los lugares favoritos de la ciudad para que los solteros vuelvan a construir excelentes conexiones en persona”, afirma.

¿Qué ambiente lleva a una buena conversación?, ¿qué lugar pasa buena música, pero no muy alta? Atmósfera, ubicación, comodidad y opciones de comida: ¿en qué lugar impresionar a un posible match?

Del 1 al 10, por puntajes y reseñas, Invernadero logró el 1 con un puntaje de 95 por ser -según dice Inner Circle- “el primer restaurante y bar de gin tonics de Argentina, que ofrece a sus visitantes conectar con la naturaleza en su amplia terraza, junto a la Plaza del Lector, a cualquier hora del día”.

En segundo lugar le sigue The Shelter Coffee, en Retiro con un puntaje de 92, una “cafetería con un ambiente tenue y relajado”, para amantes del café de especialidad. En tercer puesto lo tiene COWI, en Palermo, cuya propuesta combina café y vinos, para los que no pueden decidirse y apuestan al combo.

En filita -entre pizzas, variados platos y cócteles- aparece el palermitano Spritzza en la esquina de Thames y El Salvador. “Su terraza con chimenea y más de 16 variedades de spritz lo hacen un lugar acogedor para una salida de a dos”, apunta el listado.

No todos los espacios enlistados son comercios. La app también marca lugares como el Jardín Botánico en Plaza Italia. Ideal para dates de día o de tarde, bajo perfil (y económica). Apuntan este “espacio verde de siete hectáreas integrado por el jardín francés, el jardín romano, el jardín oriental y los impresionantes invernaderos en plena ciudad”.

Siguiendo en la línea del aire libre y la naturaleza, con el N°6 rankea Fedra ́s Garden, en Martínez. La guía de dates marca que “a unos pasos del río, te espera este oasis de vegetación con áreas al aire libre, jardines de invierno y plantas tropicales”.

Los más intrépidos agendarán el puesto N°7, el Mercado de San Telmo en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Según los expertos, una cita ahí invita a “disfrutar de sabores variados y todo tipo de cultura, ofrece cocina internacional con el potencial de cualquier mercado europeo o de las principales ciudades del mundo”. Ideal para una salida gastronómica.

“A donde vos quieras” quedará en el pasado. Para una cita en plena vorágine palermitana, aparece Mercado de Soho. Así, podrán sentarse a almorzar, tomar el té o cenar y cada cual podrá elegir lo suyo: éclairs de chocolate en Cocu; baos, en Koko Bao Bar; o paella del chef Ohno en Oian. El lugar atrae “con nueve establecimientos gastronómicos, una barra de espumantes y una barra de cerveza con cócteles a base de la tradicional bebida”, detalla la guía Good Date Guide que ya hizo el trabajo de investigación por uno.

Clásicos son clásicos. En el puesto 9, los especialistas sitúan a Perú Beach en San Isidro. Con “puntaje 77″, lo describen como un “parador al lado del río, con un amplio jardín y terraza para comer y tomar. Incluye una playa con actividades deportivas como patinaje, hockey, windsurf, kayak”.

Pero la app tomó en cuenta no solo lo gastronómico, sino también lo social. Nada mejor para ver qué tienen en común con tu pareja que una visita al Centro Cultural Konex en la zona del Abasto. Es el puesto N°10: “Un espacio donde se desarrollan múltiples espectáculos y contenidos artísticos con el objetivo de acercar a la comunidad una propuesta cultural diversa y de calidad”. Con todo esto, si de citas se trata, ya no hay excusas para no organizar una buena salida. La compañía y el lugar están. El resto dependerá de la ocasión.