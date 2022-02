Cinco planes románticos para el Día de los Enamorados

Llega el Día de los Enamorados y, entre tantas opciones, acertar con una salida y elegir dónde ir a comer puede parecer una misión imposible. Reconocer de antemano las preferencias de la pareja es clave para salir airosos y así celebrar el amor sin discusiones ni caras largas. Ambiente, sabores y precios se ponen en la balanza. ¿Están para una noche de sushi, de pizzas o cocina vegana?

Con amor

Los mejores restaurantes para visitar en San Valentín Gentileza

Porque el Día de los Enamorados debería ser una celebración diaria, en Fayer planean cocinar “con amor”, como lo hacen todos los días. Sin embargo, esperan brindarles a las parejas un festín de cocina israelí al mediodía o de noche, en dos turnos. Como el lugar es íntimo, lo mejor es reservar y, si llegan antes, aprovechar la barra, con coctelería clásica apta para el mejor brindis. El banquete especial bien puede comenzar por su famoso hummus de remolacha o con fatoush. Vinos de por medio, en Fayer pueden degustar un buen sándwich de pastrón y de unas deliciosas mollejas de corazón. Pero no hay celebración sin un gran plato como coprotagonista y, si se animan, San Valentín amerita pedir el clásico pastrón Fayer que además viene con guarnición. Imprescindible dejar lugar para el postre, para compartir su baklava o el Cheesecake de chocolate blanco.

Un viaje a Oriente

Si planean una noche íntima y de estilo oriental, vale agendarse Harakiri de Una. El restaurante -que abrió prepandemia- invita a vivir una auténtica sushi night, ¡como si estuvieran en Japón! Y es que, con reserva previa, pueden llegar a tener una cena inolvidable, sentados en un auténtico tatami. La carta del restaurante, ideada por el chef japonés Akira Takeuchi, es variada y cuenta con platos tradicionales nipones: gyoza, harumaki, tenpura.

Para hacer de San Valentín una fecha perfecta -y evitar las corridas de un día laboral-, en Harakiri de Una decidieron celebrarlo el domingo 13 y, a partir de las 19, los reciben con un menú especial del Día de los Enamorados para dos. Con copa de espumante y entradas: edamame y mix de ebi furai (langostino en panko), okra y karaage (pollo frito al estilo japonés). Planean ofrecer sushi como plato principal, con un set omakase de 20 piezas que incluye nigiri, sashimi y maki. En esta fecha especia, habrá mini torta de mousse de chocolate blanco y matcha de postre. El menú de San Valentín incluye el vino, Animal Organic y cuesta $6.000 en efectivo o $6.500 con débito o crédito.

Como en el Caribe

Si anhelan vacaciones, recién volvieron o si quieren disfrutar un poco más, Chipper Sea Food es un buen lugar para los amantes de los mariscos -¡afrodisíacos!- y la cocina caribeña. Discreto y tranquilo, el restaurant cuenta con el ambiente perfecto para una noche especial. Con opciones al aire libre (en planta baja o bien en sus terrazas) o para elegir sentarse en alguna de las mesas de su elegante salón interior y todo en pleno Palermo Hollywood.

Su menú Día de los Enamorados es para dos personas e incluye appetizer y, como entrada, su Ceviche Especial Chipper -pesca del día y mix de mariscos-. A la hora del principal, se puede optar entre salmón y miso o su arroz a la marinera. La propuesta incluye una botella de vino tinto Bodega Sottano y cheesecake de Bailey’s y frutos rojos de postre, todo a $10.000 Además, pensaron en sumar una botella extra de vino de regalo para que sigan disfrutando de una noche especial.

De cócteles y pizzas

¿A quién no le gusta una buena pizza? Para una noche de espíritu informal, con buenos cócteles y pizzas, Spritzza es una buena opción para parejas. Cuentan con pizzas individuales de varios sabores para elegir y compartir. Las hay desde la tradicional Margarita y la de mortadela, stracciatella y praliné de pistachos hasta la de queso patagonzola y peras asadas en horno de barro o la vegana con queso muzzarella de almendras, kale y hongos.

Para el antes, durante o el después, en el lugar ofrecen 16 variedades de spritzz y, por el día de San Valentín, en Spritzza sumaron tres tragos elaborados especialmente con su aperitivo de la casa. El romanticismo puede venir en forma de postre, con su affogato -el clásico italiano con helado, ganache de chocolate y ristretto-; el Cheesecake de ricota con frosting de lima y crocante de chocolate blanco o la más buscada del lugar: la tentadora pizza de Nutella.

Una opción para quienes buscan un festejo informal, en el salón o al aire libre en su terraza y disfrutar de una noche sin prisas.

San Valentín vegano

Los mejores restaurantes para visitar en San Valentín CarlaNastri

Porque nada más romántico que vivir y disfrutar del mismo estilo de vida, en Let it V piensan celebrar el 14 de febrero a pleno. Con su ‘Box del Amor’, un desayuno especial para pedir en delivery en su “Vakery” -pastelería de especialidad- y así sorprender a tu pareja: viene toda con productos plant based y gluten free. Para celebrar en el lugar, sus restaurantes -100% veganos- proponen un menú de pasos con degustación de carta. Para disfrutar en pareja de sushi rolls con hongos, tofu o su vegadelfia; con nigiri y distintos platos fusión. Tener una salida original, con combinaciones de sabores y de texturas que no fallan. En el menú de San Valentín de Let t V no faltará el postre. También incluye trago de bienvenida y vino.