Verano 2022: terrazas, patios y jardines para disfrutar Buenos Aires reparados de la ola de calor

As铆 como los cumplea帽os en los parques llegaron para quedarse, los espacios abiertos se convirtieron en bienes preciados y muy requeridos a la hora de buscar d贸nde salir. El aire acondicionado cuenta, pero para muchos prevalece la ventilaci贸n.

As铆 es que, para quienes buscan un oasis en medio de la vor谩gine de Palermo, el lugar a visitar es Tomate. 鈥淓n momentos de pandemia, al tener lugar al aire libre, nuestra propuesta fue ideal鈥, explica su due帽o, el bartender Lean Milan. 鈥楲ugar鈥 se queda corto para su jard铆n trasero, un oasis en el coraz贸n de Palermo Soho.

En Tomate utilizan productos de estaci贸n, org谩nicos y mantienen una carta sabrosa y variada adem谩s de cocteler铆a de autor para toda hora. 鈥淎brimos de 9 a 3 de la ma帽ana, as铆 es que el horario es muy amplio -comenta Lean-. Ten茅s desde desayuno, almuerzo, merienda, cena o brunch. Ac谩 no se reserva, es por orden de llegada, pero es nuestra manera de asegurarnos de poder poner las mesas lo m谩s alejadas posibles鈥, detalla.

Tambi茅n rankea alto Casa Cavia que, con un jard铆n dedicado a los placeres, anticipa una experiencia distinta. Ademas ofrece: almuerzo, brunch, cena, cafeter铆a y una reconocida barra con la mejor cocteler铆a de la mano de la bartender Flavia Arroyo. Vale acercarse y degustar la pasta hecha en casa, con tomates y stracciatella ($2500), su t茅 para dos -con scons, bruschetta de palta y de trucha ahumada, tarta de manzanas y bud铆n- ($6000) y los domingos de brunch. All铆 se puede reservar, abren los domingos y lunes de 10 a 19 y, de martes a s谩bados de 11 a 24 h.

Casa Cavia tiene un jard铆n dedicado a los placeres Ortiz Gustavo

Parad贸jicamente, Invernadero es otro espacio que ofrece una vista incre铆ble y aire libre todos los d铆as. Justo debajo de la Biblioteca Nacional, abre de lunes a domingos de corrido desde las 9, ideal para hacer un alto -libro o laptop en mano- y disfrutar de sus tapeos. Hay de todo, desde avocado toast ($600), milanesa de molleja ($1400) o un vegan bowl ($1100). Se especializan en gin tonics, y por eso cuentan con un gin tonic tirado especial de la casa perceptible en el Am茅rica Cali -con Malbec, eucalipto y canela-, por $650. El lugar lleva a aprovechar la ca铆da del sol, cuando el calor calma, y juntarse a comparar gin tonics de distintas partes del mundo.

Invernadero ofrece una vista incre铆ble y aire libre

Por los barrios

Si se trata de salir after office o juntarse de manera espont谩nea, en plan m谩s de entrecasa, 1600 en Chacarita es ideal. Pod茅s acercarte y dejarte tentar por platos como sus vegan noodles ($900) o su chicken curry ($950) m谩s unas cervezas bien fr铆as en su terraza (隆y sentirte como si estuvieras en la tuya!).

Y nada dice m谩s Belgrano R que su estaci贸n de trenes y su bar lindero, Olegario. El m谩s buscado para los almuerzos en familia, todos al aire libre y con distanciamiento social. Un lugar para tomarse su tiempo y disfrutar de platos tradicionales: lomo a la mostaza con papas espa帽olas ($2350), suprema Maryland ($1800) o pollo deshuesado al champi帽贸n con papas noisette ($1400).

1600 Resto est谩 ubicado en Chacarita

El boca a boca te acerca a lugares impensados. Y, muy al estilo del cl谩sico Museo Evita en la zona del Bot谩nico, con su privacidad y calma, en Recoleta se impone Como en Casa sobre la calle Riobamba. Aqu铆 vale todo: reuniones de trabajo, sentarte computadora en mano o salidas en familia en el patio. Abre de lunes a domingos de 9 a 20 h. e invita a descansar, cafetear y comer. Preparan una entra帽ita con salsa criolla, con papa rellena con cream cheese ($1370), ensaladas y deliciosas pastas. Nadie queda afuera, tienen men煤 para los m谩s chicos, con milanesas de lomo o 帽oquis de papa. La hora del t茅 es una fiesta -su hora pic-, ya que sus tortas son lo m谩s buscado. En Como en Casa el calor no amedrenta, hay sombra y tambi茅n sombrillas.

Como en Casa ofrece comodidades para realizar reuniones de trabajo, sentarse con la computadora en horas laborales o acudir a descansar con un grupo de amigos

Aire libre arty

De la misma manera que sucede en el resto del mundo, los bares de los museos pueden ser verdaderas joyitas. Y ya son varios los que aprovechan su exterior. As铆 lo hace el reci茅n estrenado Bellas Artes Bar del Museo Nacional de Bellas Artes, con la vista de la Facultad de Derecho, justo enfrente. Una nueva propuesta que abarca diversas opciones: La Ferneter铆a Bar & Eatery, Trapizzino Shop y Collette Caffetteria. La Ferneter铆a con cocteler铆a de autor a cargo de Mart铆n Suaya; Trapizzino con un mix entre s谩ndwich italiano y pizza (su caballito de batalla) y Colette con su patisserie. Para disfrutar con amigos, pareja o familia por igual.

El reci茅n estrenado Bellas Artes Bar del Museo Nacional de Bellas Artes es un lugar imperdible para visitar

En Belgrano, a metros de La Redonda, el Croque Madame del Museo Larreta es el punto de encuentro para quienes disfrutan del aire libre y de la tranquilidad (sin tener que estar atentos a arrebatos, distracciones y atra铆dos adem谩s por las facilidades del wi-fi en tiempos de trabajo remoto). Misma franquicia que reina en el coqueto Museo Nacional de Arte Decorativo. Estrat茅gicamente ubicado en la entrada, recibe caminantes palermitanos que se detienen por un t茅, algo dulce o una limonada.

Hace unos d铆as, el local de Croque Madame abri贸 los jardines del Palacio Paz

Y, porque los museos parecen ser el gran centro de encuentro para quienes buscan aire libre, entre las novedades est谩 el local de Croque Madame que hace unos d铆as abri贸 los jardines del Palacio Paz. Desde que inaugur贸, ya sum贸 sus fans. Est谩 abierto desde las 10 a las 24 h. y el brunch parece ser su mejor hora. Igualmente hay buenas opciones de desayuno, mediod铆a y el t茅 de la tarde.

Croque Madame Caf茅 es un sitio ideal para compartir una merienda

Vida de hotel

En busca de un espacio al aire libre privado, muchos apuestan por los hoteles. Justo en el Centro porte帽o se puede hacer un alto y tomar algo en los jardines del InterContinental. Resguardado del p煤blico, tiene vista a la hist贸rica Iglesia San Juan Bautista, declarada monumento hist贸rico de la ciudad.

En el Centro porte帽o se puede hacer un alto y tomar algo en los jardines del InterContinental Caro&Fer

Se puede disfrutar de su desayuno, almuerzo, la hora de un cocktail, el caf茅 o la cena, con el nivel y las atenciones de un hotel. Un dato: se trata de un espacio pet friendly. Tambi茅n se aprecia el espacio abierto en los jardines del Hotel Madero en Puerto Madero o, la vista y la atenci贸n, llevan a elegir una salida especial en las terrazas del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires en Recoleta.

Terrazas para todos los gustos

Desde el atardecer y ya pensando en la noche, es momento de aprovechar que la temperatura calma y apreciar la mejor vista de Buenos Aires. En la cima del edificio Comega, en Avenida Corrientes y Alem, Trade Sky Bar invita a relajarse y apreciar la Costanera, la c煤pula del CCK y las luces de la avenida Corrientes en su esplendor, todo c贸cteles en mano.

Trade Sky Bar presenta unas vistas 煤nicas de la ciudad

Se帽alado entre los 鈥25 Best rooftop bars in the world鈥 por Time Out, est谩 de lunes a lunes desde las 18 al cierre. Con reservas u orden de llegada sujeto a disponibilidad.