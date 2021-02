De vivir en la calle a ganar una fortuna: un emprendedor de Instagram explica su éxito

Branden Condy se quedó sin hogar cuando era niño después de que su madre soltera fuera despedida inesperadamente de su empleo. Desde entonces, juró esforzarse para que nunca más ni él ni los suyos tuvieran que atravesar una situación parecida.

Branden, que ahora tiene 25 años y amasa una pequeña fortuna gracias a un negocio de marketing en Instagram, nació en Virginia, Estados Unidos, pasó toda su niñez sin hogar fijo y en el seno de una familia con muchas dificultades.

Cuando le tocó caer en la calle, usaba baños públicos y dormía en las casas de amigos, mientras que su madre trabajaba muchas horas para asegurarse de que sus hijos no pasaran hambre.

En la actualidad, Branden conduce un Lamborghini, usa ropa de diseño y se toma vacaciones de lujo bastante seguido, pero todo lo hizo en base al trabajo, sobre todo después de iniciar su empresa Branden Condy LLC, que promueve el aumento de seguidores de Instagram a través de obsequios de celebridades.

Branden ahora conduce un Lamborghini, usa ropa de diseño y se toma vacaciones de lujo bastante seguido @brandencondy

“A menudo me dejaban solo en casa mientras mi madre trabajaba muchas horas para pagar las cuentas y tener comida en la mesa”, dice Branden al diario inglés Daily Mail.

“Ella se esforzó mucho y nos amaba, pero las cosas eran realmente difíciles en ese entonces. Cuando mi madre perdió su trabajo, nos pidieron que saliéramos de la casa con un aviso de 12 horas y tuvimos que dormir afuera”.

“Tuvimos que usar los baños públicos a diario y eventualmente empezar a saltar entre las casas de diferentes amigos. En ese momento estaba asustado y perdido; de ahí viene mi impulso, porque no quiero que nadie en mi vida vuelva a estar en esa posición nunca más”, subraya Branden.

La infancia difícil le dio a una sólida ética de trabajo. El ahora exitoso empresario consiguió su primer trabajo a los 16 años como lavaplatos. A los 21 limpiaba yates para ricos y famosos.

Branden consiguió su primer trabajo a los 16 años como lavaplatos y a los 21 limpiaba yates para ricos y famosos @brandencondy

“Cuando era más joven, ahorré todo el dinero que ganaba y comencé a trabajar para hacer crecer mis seguidores en Instagram. Leí un libro que me decía que me diera a conocer y llamar la atención, por lo que pensé que centrarme en las redes sociales haría precisamente eso. Pero también seguí a diferentes emprendedores que tenían el estilo de vida que yo quería y me acerqué a ellos para averiguar cómo llegar allí”, relata Branden.

“Así fue como conocí a mis nuevos socios comerciales. Comencé a hablar con algunos tipos en Arizona que tenían un exitoso negocio de marketing en Instagram. Después de algunas conversaciones en línea, me invitaron a visitarlos”.

“Nos conocimos y me encantó todo lo que estaban haciendo. Vi los autos, el dinero, el éxito y quería estar en su lugar. Antes de irme, les dije que me verían de regreso en 30 días, ya que planeaba volver y comenzar mi propio negocio”, recuerda.

Branden Condy @brandencondy

“No me creyeron, hasta que el día de Navidad dejé mi trabajo y manejé por todo el país para comenzar una nueva empresa de marketing con ellos. Se convirtieron en mis mentores durante un tiempo”, cuenta Branden, a quien sus 238.000 seguidores en las redes sociales le reportan ganancias de 25.000 dólares mensuales.

Él está decidido a no olvidar nunca de dónde viene. “Mucha gente parece estar buscando dinero y reconocimiento. Si fallan, tienen familiares y amigos que los sacarán de apuros en un santiamén. Mi ascenso proviene de un lugar diferente y, aunque casi odio admitirlo, mucho se debe al temor de que mi futuro se parezca a mi pasado’', confiesa.

El consejo principal de Branden es volcar la creatividad a las redes, pero admite que libros como Padre rico, padre pobre también lo ayudaron a pasar al siguiente nivel en marketing.

"Odio admitirlo, pero mucho se debe al temor de que mi futuro se parezca a mi pasado’', confiesa Branden @brandencondy

En este momento, el joven emprendedor está en el proceso de comprarle una casa a su madre, como una forma de agradecimiento por todo lo que hizo por él. “Ella se lo merece”, finaliza.

LA NACION