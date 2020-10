Grieta real: la profunda decepción del príncipe Felipe con Meghan Markle

Una biografía del duque de Edimburgo reveló que no entiende por qué Markle no pudo hacer lo mismo que él con la reina Isabel Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 09:39

"El príncipe Felipe se siente muy decepcionado por el hecho de que Meghan Markle no le haya dado su apoyo a la monarquía ni a su esposo", aseguró Ingrid Seward, una periodista especializada en realeza del Mail Online que acaba de publicar una nueva biografía sobre el duque de Edimburgo: Prince Philip Revealed.

En diálogo con Sky News, Seward contó que Felipe, de 99 años, no puede entender por qué la exactriz no siguió su ejemplo cuando se casó con Harry. El marido de la reina renunció a su carrera naval cuando ella ascendió al trono en 1952 y se puso a disposición por completo. La periodista, experta en la realeza, reveló que príncipe se enojó con Meghan por su actitud.

De alguna manera, Felipe pareciera sentir una sensación combinada de admiración y envidia por la esposa de su nieto Harry. "Creo que está frustrado. Se compara con Meghan y se pregunta por qué él abandonó sus intereses personales para servir a su esposa mientras que la duquesa de Sussex actuó de acuerdo con su propio criterio al margen de los intereses de la monarquía", explicó Seward.

La biógrafa de Felipe recordó que él siempre solía repetirle a Diana que su vida como miembro de la familia real no era un concurso de popularidad, sino un trabajo compartido por todos. "No entiende por qué ella no pudo ayudar a Harry en vez de luchar por su propia voz", agregó la especialista.

El sentido del deber es tan avasallador en la personalidad de Felipe que ni siquiera quiso participar de la reunión que la reina, de 94 años, convocó para conversar sobre el futuro de los Sussex lejos de la monarquía, después de que ellos anunciaran la intención de abandonar sus ocupaciones reales y convertirse en económicamente independientes. Durante el programa en vivo de Sky News, Seward reveló que, cuando se juntaron en esa ocasión junto con Carlos y William en Sandringham, "el duque de Edimburgo salió muy rápido de la casa antes de que llegaran todos".

La decisión del príncipe es evitar involucrarse en el asunto desde que Harry y Meghan se distanciaron en marzo de este año. De acuerdo con la periodista, está furioso con la pareja porque considera que tenían todo a su favor para vivir felices: "Una hermosa casa, un hijo saludable y una oportunidad única de tener impacto global con las causas que les interesan". En un artículo que escribió hace unos días, Seward señaló que a Felipe le entristece comprobar que los miembros más jóvenes de la familia "no parecen compartir sus valores".

"Debido a su disciplina, Felipe interpreta el abandono de Harry como una debilidad, como una renuncia al deber con su tierra natal solo para convertirse en una celebrity egocéntrica norteamericana", sostuvo la autora en el Mail Online.

Meghan Markle apareció ayer de manera virtual en la cumbre de mujeres poderosas de Fortune y aseguró que no hace caso a los halagos o a las críticas. Además manifestó que, en general, suele ser incomprendida, y citó como ejemplo los comentarios negativos que recibió por alentar a los norteamericanos a votar en las próximas elecciones: "Estoy segura de que no hice nada malo", dijo.