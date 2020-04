Viviana Alvarez Karina Contini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020

Mantener el orden y las rutinas de limpieza , esa es la cuestión en días de aislamiento obligatorio. Pensando en estas consignas rescatamos la nota que hicimos en el departamento en el artífice de Soy amo de casa , la cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram. Nes vivió un tiempo aquí con su hermano, que le había dado un aire muy diferente a la decoración: paredes pintadas de gris, muebles netos y nada de color. Cuando por fin el departamento quedó para él, inició la transformación : las paredes blancas se convirtieron en la base de una paleta vibrante (con mayoría de colores primarios) a la que contribuyen su colección de ejemplares de El Principito, imágenes de los Beatles, figuras de Disney, Stars Wars y otros personajes que enriquecieron su infancia.

Con guantes amarillos y las pantuflas mopa que lo caracterizan, Nes ya tiene su propio Playmobil extra large. Además, gallina de tela (todo de Casa Viló). Crédito: Daniel Karp

Feliz con el resultado, y después de pensarlo mucho, decidió abrirnos las puertas de su casa y nos contó cuáles son sus rutinas para mantenerla impecable y convertirla en un hogar en el que siempre dan ganas de estar, sin importar si es pequeño, grande, propio o alquilado.

"Las tareas de la casa no son un castigo, sino un medio para que el hogar sea agradable. Me di cuenta de que no había varones hablando de esto y decidí contar cómo hago las cosas. Así nació Soy Amo de casa".

Lleno de energía, el amarillo se repite en detalles de toda la casa, como en este Board (Börd). la pava (Peabody), los guantes, las tazas (Casa Viló) y hasta el mate (Nelo Argentina). Crédito: Daniel Karp

La casa es de todos y las tareas del hogar no tienen género. Yo busco romper esos prejuicios, preconceptos y estereotipos. Amos de casa somos todos: hombres, mujeres, grandes y chicos Nes

Las banquetas de colores son de Hormiga Emergente y el cuadro de perrito 'Triste', de Drouville para Casa Viló. Además, mesa circular, sillas (Mobler) y termo (Barrio Chino). Crédito: Daniel Karp

"Me gusta tener objetos que me representen, como las figuras de personajes que me remiten a la infancia. Tenemos que darnos permiso para volver a esos lugares que a veces nos obligan a dejar".

Servilletas (Philippa Deco Boutique). Cookies (Marina Becher). Crédito: Daniel Karp

"Tengo un conflicto con la barra: es práctica y por eso no quiero perderla, pero sé que si la saco voy a ganar espacio".

Nes tiene una colección de suculentas (Microscopio) que crece día a día, entre las que habitan una figura de Yoda y un Playmobil (Los Amigos de Lusi). Crédito: Daniel Karp

Originalmente, el departamento era un monoambiente, que dividieron con la pared de empapelado a rombos (Feten) para separar el dormitorio.

Un recurso más simple para dividir espacios fue la alfombra (Mercado Libre), que demarca el sector de la cocina y el del living. En este último, cuadro, lámpara de pie y mesa ratona de pallets, todo hecho por Nes. Además, lámpara de techo (Puerto de Frutos), sillón (Hormiga Emergente) con manta tejida a mano, almohadón pequeño (Cosa Bonita) y otro rectangular (Cas a Cas). Lidera el conjunto el vaquero Woody (comprado en un viaje a Disney).

La cama tiene acolchado (Arredo), almohadones pintados (Vero Valle para Casa Viló) y manta tejida a mano (Lanitas Caro). Crédito: Daniel Karp

En el dormitorio, otra creación de Nes: el respaldo de la cama. Al lado, lámpara 'Flamenco' (comprada en Brasil) y, del otro lado, placard (Sodimac). A la mesa de luz y la consola las compró online, y luego las pintó de amarillo, a tono con los estantes que él mismo fabricó.

"Es posible tener una linda casa sin necesidad de comprar todo nuevo y sin gastar una fortuna. Aquí todo es low cost y me da mucha satisfacción haber hecho muchas cosas junto con mi papá, que se da maña para todo"

Parte de la colección de ejemplares de El Principito (tiene 200 en total) en diferentes idiomas, traídos de viajes. "Ahí está mi filosofía de vida". Crédito: Daniel Karp

.