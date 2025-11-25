Un dos ambientes con un espacio especial que hace toda la diferencia

La diseñadora de interiores Alejandra Nusenovich fue la encargada de la renovación de esta propiedad en Palermo Botánico.

Cuando uno encuentra un departamento con terraza en una zona codiciada de la ciudad, sabe que tiene en sus manos una joya. Si además se trata de un piso alto, con vistas abiertas y muchos metros, cómo es el departamento puertas adentro pasa a importar poco y nada. Tal era el caso de este departamento ubicado en la pintoresca zona del zoológico, a pasos de los bosques de Palermo. Sus dueños, una pareja de extranjeros que visita regularmente la ciudad, amaban su terraza pero entendían que el lugar necesitaba una inversión importante para mantenerlo: era eso o vender. Después de mucho meditarlo, se decidieron por una reforma integral que encomendaron a la diseñadora de interiores Alejandra Nusenovich.

Los dueños dudaban si hacer una gran inversión, pero estaban enamorados de la terraza, algo que no es tan fácil de encontrar en un departamento de dos ambientes.” — Alejandra Nusenovich, a cargo de la reforma y el diseño de interiores

Sobre el piso original de la terraza montaron un deck de WPC simil madera (Patagonia Flooring). El jacuzzi, que era celeste, se pintó de blanco. Maia Croizet

Las ventanas, que con la inclusión del deck quedaron casi a su altura, corresponden a la cocina.

Bajo mantenimiento

Aunque no viven acá, los dueños del departamento visitan Buenos Aires todos los años y disfrutan de prestársela a sus amigos viajeros. Según la interiorista, esta particularidad fue determinante a la hora de dar forma al proyecto. “Por el tipo de uso que tiene el departamento, elegí materiales de bajo mantenimiento, que fueran resistentes para que, cuando los dueños vinieran, estuviera todo listo para ser usado”, cuenta Nusenovich.

“Mantuvimos la pérgola tal cual estaba pero, para renovarla y darle más carácter, la desmontamos, restauramos y pintamos de negro, al igual que las paredes y la parrilla”

La mesa, que mide 2,60x1,20m, es de madera maciza quemada (diseño de Alejandra, realizada a medida por Lunativo): "Junto a las sillas de madera, contrastan y dan un toque rústico al sector de parrilla", cuenta la diseñadora. Maia Croizet

El paisajismo es sencillo y sigue la misma lógica del departamento: con visitas de riego mínimo y mucho sol, los cactus, suculentas y palmeras sobreviven sin problemas.

Las puertas corredizas con sus cortinas de lino que comunican el living con la pérgola transmiten una sensación de casa a este departamento en un décimo piso. Maia Croizet

Sentir local

“Me pidieron que el departamento hablara del lugar en el que está, pero sin caer en lo obvio. Esa fue la guía para elegir géneros, objetos y muebles de diseñadores locales”

Los dueños de casa viajaron a San Pedro para elegir la obra de cáñamo de María Cristina Codern. Mesas de centro (Cúmulo), sofá modular elaborado a medida (Casa Brota), sillas 'Clio' (Federico Churba). Riel de spots (Huup).

“Quise agregar una textura diferente, pero sin sumar otro material o color al departamento. Así surgió la idea de revestir la pared de atrás de la TV con el mismo porcelanato que colocamos en el baño, y que se alinea con el resto del ambiente”

Biblioteca de paraíso de poro abierto teñido de negro (Alejandra Nusenovich), revestimiento de porcelanato 'Pietra Gris' de Sant'Agostino (SBG). Maia Croizet

Uno de los grandes cambios fue el comedor, un espacio que se logró a fuerza de creatividad. Aprovechando la pared que da al ascensor del edificio, crearon una ‘caja’ de paraíso en la que instalaron esta mesa con bancos, algo que el departamento no tenía. “Se creó un espacio muy simpático y contenedor. Nunca pensé que un espacio con tanto negro iba a resultar tan cálido”, reflexiona la interiorista.

Nicho, biblioteca y consola de paraíso de poro abierto teñido de negro, espejo con marco metálico negro (todo por Alejandra Nusenovich). Maia Croizet

“La reforma incluyó el cambio del piso, renovación de conexiones eléctricas y de cañerías, cambios en los cielorrasos para igualar alturas y esconder vigas y mochetas”, cuenta.

Mesa y bancos de roble americano (Alejandra Nusenovich) con colchonetas, lámpara de techo y aplique (Huup). El piso interior es vinílico símil madera (Patagonia Flooring). Maia Croizet

Economizar y ampliar

En la cocina, la reforma se ordenó alrededor de dos puntos: aprovechar lo que servía y maximizar el espacio de guardado, que no abundaba. Por ejemplo, el extractor y las mesadas de granito negro fueron reaprovechadas, sumando un revestimiento en la pared cabecera para cerrar la idea. Además del mueble bajomesada, agregaron dos módulos verticales en los extremos y un placar de piso a techo que oculta la línea blanca.

Mueble bajomesada de roble americano, placar de roble americano ranurado (todo diseñado a medida por Alejandra Nusenovich). Mesada de granito 'Negro Brasil'. Apliques de pared (Huup). Maia Croizet

Conexión

“Como el departamento no es muy grande, busqué crear una síntesis: los materiales y paleta se repiten en todos los ambientes, con diferentes terminaciones y detalles, pero siempre manteniendo un hilo”

Banco de roble americano, revestimiento de pared y cabecera de paraíso de poro abierto teñido de negro y rafia negra (todo de Alejandra Nusenovich), mesa de noche (Cúmulo), lámpara (Huup) Maia Croizet

El baño mantuvo su distribución pero cambió por completo la materialidad, además de incorporar un mueble que oculta el lavarropas y el secarropas.

Mueble de roble americano con paneles lisos y ranurados (diseño del estudio) con tiras LED y espejo sin marco. Maia Croizet