Dejó a su perro unos días al cuidado de su abuela y el animal regresó con un insólito hábito

TikTok se convirtió en la red social por excelencia de viralización de videos. Mediante contenidos de pocos minutos o incluso de segundos, los influencers pueden generar miles de reproducciones con su ingenio y cuando involucran a sus mascotas, el potencial es todavía mayor. Esto sucedió en los últimos días con una joven llamada Ana londoño Beltrán, quién compartió la peculiar anécdota que vivió con su abuela y su perro y enterneció a los usuarios.

A través de su cuenta de TikTok -donde acumula casi tres mil seguidores- la usuaria compartió un momento insólito, cuyo protagonista fue su pastor alemán, “Rockie”. Todo comenzó cuando la mujer, como se iba de vacaciones, comenzó a busar quien pudiera quedarse a cargo de su mascota durante unos días. Después de consultar con varios amigos y familiares, se inclinó por su abuela, quien ya se había hecho cargo del animal en otras oportunidades anteriores.

Lo que nunca sospechó fue que su abuela, además de cumplirle al can todos sus caprichos y tratarlo como a un hijo, se dedicaría a enseñarle algunos pequeños trucos a la hora de comer. Cuando la dueña del perro regresó a buscarlo, el primer día que pasó en su hogar “Rockie” no se asomaba al plato a buscar alimento.

Le dejó el perro a su abuela para cuidarlo y se lo devolvió con un extraño hábito

A pesar de los reiterados intentos por alimentarlo, el pastor alemán se negó durante un largo rato. Incrédula por la actitud de su mascota, llamó a su abuela para consultarle acerca del extraño comportamiento de “Rockie”. La respuesta de la anciana la dejó en shock.

Durante sus vacaciones, la señora le enseñó a la mascota el hábito rezar antes de comer y él lo incorporó sin dificultades. “Diosito me regale muchas galletas cada oración”, escribió en la descripción del video Beltrán. En el inicio de las imágenes, una voz en off que compaña un primer plano de “Rockie”, cuenta: “Me dejaron a cargo de mi abuelita unas semanas y ahora hago una oración todos los días antes de almorzar”.

A continuación, el clip muestra el momento en el que el perro se sienta y espera a comer junto a la abuela pero, antes de degustar su alimento, la señora le extiende su mano, “Rockie” se la da y se ponen a rezar. Luego de la extensa oración donde la mujer agradece por la comida y pide que se porte bien, lo persigna con la señal de la cruz y habilita al perro a comer.

Las imágenes fueron furor rápidamente en TikTok donde se viralizaron y en cuestión de minutos: registraron más de 270 mil likes, 1.6 millones de reproducciones, se compartió más de 11 mil veces y recibió alrededor de 1500 comentarios.

Muchos usuarios expresaron su sorpresa al ver lo que “Rockie” aprendió en tan solo unas semanas. “Ven cómo los valores en casa sí son importantes”; “No se quien es más lindo, si él por esperar o la abuelita por todo lo que agradeció” y “Ay no. Que Dios bendiga eternamente a esa abuelita”, fueron algunos de los más destacados.