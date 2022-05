La emocionante historia de Salty, el labrador que salvó la vida de un hombre ciego en las Torres Gemelas

Detectores de explosivos, buscadores de sobrevivientes y guías innatos son algunas de las funciones que han cumplido los canes a lo largo de los años; bien dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. Un caso como este fue el que vivió Ómar Rivera, un colombiano que fue salvado por su perrito, Salty, cuando sucedió el atentado a las Torres Gemelas.

El martes 11 de septiembre, el grupo terrorista islámico militante Al Qaeda realizó un atentado a las emblemáticas Torres Gemelas, que dejó 2.996 muertos y 24 desaparecidos. Sin embargo, ninguno de los dos fue el caso de Rivera, quien se encontraba en el piso 74 preparando algunas reuniones. Ómar, quien es invidente, se encontraba en las oficinas del Departamento Tecnológico de Servicios de Información de la Autoridad de Puertos de Nueva York, donde trabajaba como empleado, cuando sintió un estruendo varios pisos sobre él.

El hombre contó que escuchó que su computador caía al suelo y que Salty, su perrito guía, estaba muy inquieto corriendo de un lado para el otro “como averiguando qué pasaba”. ”Cuando escuché el fuerte impacto, me quedé pensando qué era lo que debía hacer y tomé la decisión de que lo mejor era evacuar”, dijo el bogotano en el documental 9/11: Where Were You?.

Con el arnés de su canino en la mano, el colombiano se acercó a la escalera más cercana e inició el descenso. Entre gritos, confusión, humo y olor a gasolina, bajar de la torre se volvió una tarea titánica que, ciertamente, parecía imposible para alguien con restricciones en la vista. Además, el espacio que ocupaba mantener a Salty a su lado, mientras que los bomberos y el personal de ayuda subía por el otro lado de las escaleras, le hizo pensar a Rivera que, tal vez, ambos no se salvarían.

Fue por esto que él tomó la decisión de soltar a su acompañante de cuatro patas para que este siguiera: “Salty continuó bajando, pero en algún punto el decidió que no podía seguir sin mí, así que se devolvió “. Tras más de una hora, el capitalino y su perrito lograron llegar al final de la torre para así salir del edificio.

“Yo sabía en mi corazón que ese edificio se iba a caer y que todo era cuestión de tiempo. Solamente le pedía a Dios que me sacara de ese lugar. En ese momento todo era confusión. Pensaba en mi esposa, en mis hijas, en mi madre y solamente rezaba para que Dios me diera el privilegio de seguir vivo”, afirmó para Caracol Televisión.

Luego de salir, ambos escucharon los ruidos de las sirenas de emergencia, los gritos de las personas y, como si la torre hubiese esperado a que salieran, segundos después se desplomó. Ambos se desplazaron a la estación de metro más cercana y se encontraron con Sonia, la esposa de Rivera, y sus hijas, Elizabeth, Andrea y Erika.

Salty y su descendencia

El labrador amarillo había sido entrenado por el programa Guiding Eyes for the Blind (Guiando ojos para los ciegos), una institución que, por medio de donaciones, entrena perritos para guiar personas que tienen limitación visual. Este can viene de un familia que se ha dedicado al mismo oficio durante varias generaciones, pues de acuerdo con una crónica hecha por el medio anteriormente mencionado, la bisabuela de Salty, Jocyn, y el bisabuelo, Sailor, estaban en el mismo programa.

Ahora, comparte descendencia con varios perros más, entre ellos, Wrangler, un perro guía que está siendo entrenado para poder hacer una acción de rescate tal como lo hizo su antepasada en el 11S. ”Si Wrangler se convierte en un perro guía para una persona con pérdida de visión, será su trabajo mantener a esa persona fuera de peligro, como lo hizo Salty con Omar”, dijo Risa Nicolosi, vocera de Guiding Eyes for the Blind.

Aunque Rivera se ha mantenido alejado de los medios desde el 2010, Salty y él estuvieron en el documental de Allison Argo, 9/11: Where Were You?, en el décimo aniversario de los ataques, en el cual revivió los tensos momentos que pasó con su perrito.