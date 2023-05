Dejó Paraguay, se instaló en Núñez y arrasa con sus trucos “anticalvicie”

escuchar

Las plataformas virtuales son un espacio donde abundan trucos, consejos, tips y fórmulas reveladoras de todo tipo de temáticas. Por lo tanto, una actividad como el correcto corte de pelo se encuentra entre los tantos tópicos demandados por los usuarios. Con este escenario, y con el objetivo de exponer todos sus conocimientos sobre estilos, cuidados y looks, el barbero Iran Recalde arribó a TikTok y sus seguidores aumentaron exponencialmente. ¿El motivo? El dinamismo y diversidad que muestra en cada uno de sus videos. En diálogo con LA NACION, dio detalles de sus inicios en la profesión y habló de la repercusión que genera día a día en las redes sociales.

No es fácil lograr el éxito con un simple posteo. Sin embargo, el joven de 24 años demostró que, en ocasiones, los objetivos se cumplen. A raíz de un clip en el que reveló cómo “camuflar las entradas” de la cabeza, los clientes y mensajes llegaron de a miles. Aún no sale de su asombro, pero desde sus comienzos se percató de que la persistencia, paciencia y esfuerzo siempre dan sus frutos.

Los inicios de Iran Recalde en el mundo de la barbería Gentileza

“Inicié en el rubro hace 6 años. Todo surgió cuando me fui de la Argentina y volví a Asunción, Paraguay, de donde soy oriundo. Se me prendió la lamparita porque me quería cortar el pelo y no encontraba barberos por la zona, la mayoría estaban a una hora de distancia. Lo empecé a hacer solo y fui aprendiendo cada vez más”, recordó. Con esta simple observación comenzó un largo recorrido del cual hoy se encuentra orgulloso.

“Mis primeros cortes empezaron cuando trabajaba como cajero en un supermercado del barrio. Siempre venían chicos con sus madres y les decía si querían que les corte el pelo gratis, lo hacía de mandado porque siempre fui así. Ellos se copaban y venían a mi casa”, comentó sobre sus primeros clientes.

En simultáneo, iba frecuentemente al campo a visitar a su abuela, en el interior de Paraguay, y allí también ofrecía el mismo servicio de manera gratuita para aquellos que no lo podían costear. Tras estar dos meses sin recibir ninguna retribución económica, y con la experiencia a sus espaldas, por primera vez le puso un precio a su trabajo: “Cobraba 5000 guaraníes”.

Luego de un tiempo, Iran tomó la decisión de volver a la Argentina e incursionó cada vez más al mundo de las barberías. “Estuve en 9 locales y fui aprendiendo un montón de cosas. La verdad que me sirvió esta rotación porque así veía como se manejaban todos. La ventaja que me aportaron fueron todas relacionadas a los conocimientos que adquirí, a cómo manejarme hoy en día para trabajar solo. Siempre fui muy atento, veía que era lo que funcionaba, lo que no y por dónde iba la mano”, sostuvo.

El joven vino desde Paraguay y encontró una pasión que lo completa como persona Gentileza

En ese sentido, remarcó que hay una abismal diferencia entre cortar el pelo por cuenta propia a estar en una peluquería como empleado: “En un local que no es tuyo cobrás comisión por corte y le das un porcentaje al dueño. En cambio, cuando trabajás en tu casa, el total es tuyo, pero ahí viene el tema del marketing personal”.

El mundo de las redes sociales

Recalde utiliza su cuenta de TikTok @iran_recalde e Instagram iran_barbeer, en donde exhibe algunos de sus trabajos y a su vez lo utiliza como un espacio para compartir consejos. Hace algunas semanas, se volvió viral por compartir la transformación que le hizo a uno de sus clientes.

El video con el que se volvió viral

“Yo siempre subía videos a Instagram, hasta que me convencieron de hacerme un TikTok. Una noche subí el popular video del ‘chico de las entradas’ y al día siguiente a la mañana vi que se convirtió en viral y empezó el boom. No esperaba tanta repercusión, pensaba que estos videos tendrían que tener más vistas, pero tampoco con tal magnitud. Se ve que a la gente le gustó y me empecé a motivar más con videos todos los días”, admitió.

Tras esta “fama repentina”, y como una manera de dar más detalles del trabajo que realizó, reveló a este medio el tip que utilizó en ese caso en particular y el resultado que consiguió: “Lo primero que tenés que hacer es evaluar el cabello del cliente para determinar la densidad del pelo y la recesión. De esta manera, se va a poder elegir el corte que mejor se adapte a sus necesidades y oculte las entradas. A la hora de hacer el corte, se deben utilizar técnicas para crear un efecto visual de más cabello como en mis videos. Por ejemplo, podés usar las puntas para crear una ilusión de mayor densidad y grosor en el pelo. Si la recesión es más pronunciada, una buena estrategia es incorporar flequillo para cubrir la línea del cabello. De esta manera, vas a poder ocultar las entradas y crear un estilo atractivo”, detalló.

En cuanto a la ayuda y visibilidad que le dan las redes sociales, remarcó que también las aprovecha para mostrar otra de sus pasiones: la producción audiovisual: “Siempre me gustó la edición. Siempre hacía algunos videos en el colegio. Como ya estaba en ese mundo quería implementarlo con la barbería de a poco y fui viendo más o menos por qué lado podía ir. Siempre implemento nuevas ideas y cambio la tecnología porque la calidad importa mucho”.

En la actualidad, además del trabajo que ocupa la mayoría de su rutina en el barrio de Núñez, invierte su tiempo en mantenerse en contacto con sus más de 83 mil seguidores en Instagram, donde aprovecha para tener un ida y vuelta con todos ellos a través de los lives. Al mismo tiempo, se embarca en nuevos desafíos y experimenta otros estilos de peinados.

Día a día, el joven innova y se supera con cortes y estilos

De esta manera dejó en claro que, con esfuerzo y esmero, los proyectos que nos proponemos se concretan. “Les recomiendo a todos, especialmente a los emprendedores, que tengan la mente positiva y más en situaciones en la que no salen las cosas”, concluyó, expectante por las próximas aventuras y alegre por encontrarse en esta etapa de su vida que tanto soñó.