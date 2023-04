No podía comprar la campera de egresados y sus compañeros la sorprendieron: “Todavía hay gente con buen corazón”

escuchar

Alumnos de sexto año del Colegio IPEM 272 Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la ciudad de Jesús María, Córdoba, le dieron una conmovedora sorpresa a una compañera y recibieron cientos de reacciones positivas en las redes sociales. La historia se viralizó y, en diálogo con LA NACION, María Sol, protagonista del hecho, dio detalles del acto solidario. “Me hizo explotar el corazón”, sostuvo.

Son habituales las noticias de bullying y agresividad escolar que surgen en diversas escuelas del país: desde jóvenes que se golpean en medio de la clase, hasta maestras con estrategias pedagógicas que incitan a comportamientos erráticos.

Sin embargo, a pesar de estas desfavorables situaciones, en esta oportunidad el escenario tomó otro rumbo. El 11 de abril, una joven recibió la campera de egresados, parte de la vestimenta característica del último año que se realiza en todas las escuelas de la Argentina, y rompió en llanto al saber que todo se trataba de un regalo por parte de sus compañeros. El instante quedó capturado a través de un video que trascendió en Twitter, donde se ve el momento en el que ingresa al aula ante la mirada atenta de los presentes.

Sus compañeros le regalaron la campera de egresados y tuvo una reacción que emocionó a todos

“Cada vez que lo veo se me cae una lágrima nueva. Qué lindo sentir este amor y este compañerismo. Me llevo este momento único para el resto de mi vida y bien guardado en mi corazón. Quiero agradecerles por brindarme tanto, por hacerme feliz y sobre todo por ese corazón enorme”, escribió la adolescente en la publicación donde mostró la reacción que tuvo, sumamente emocionada y agradecida por lo que hicieron por ella.

En diálogo con este medio, reveló las emociones que vivió en aquel instante. “No me lo imaginaba y no esperaba algo así. Tenemos una relación muy linda con mis compañeros, aparte de estar unidos, buscamos que estemos bien con todos”, introdujo.

Si bien mantiene un estrecho vínculo con cada uno de ellos, nunca imaginó lo que le tenían preparado y que se hayan esforzado para que pueda lucir la campera, ya que no podía costearla por sus propios medios: “Nos queremos mucho. Fue un momento lleno de emociones, alegría, angustia, felicidad, y llanto”.

Por otro lado, hizo referencia al momento en el que ingresó al aula después del recreo y vio que todos estaban expectantes por su reacción. “Verlos reunidos, ver las miradas encima fue una cosa que hizo explotar mi corazón. Me sentí muy querida, me sentí muy bien. La verdad que no se me pasó nada por la cabeza, quedé helada por este acto tan lindo que hicieron y se merecen un montón, son buenos chicos con un corazón enorme”.

Luego del suceso, abrazó a sus amigos y tuvieron la popular presentación de camperas que hacen los egresados. “Fue un éxito, ponen siempre su empeño”, aseguró.

La joven estuvo en la popular presentación de camperas junto a todos sus compañeros Gentileza

Calmada -pero también con el corazón explotado de felicidad- dio una reflexión para todos aquellos que, como ella, transmiten buenas energías hacia las personas con las que se relacionan. “Todavía hay gente con buen corazón, a pesar de que somos chicos, siempre está el querer bien al otro. Tendría que haber más gente con ese compañerismo y amor hacia el otro. Estoy agradecida”, concluyó.

Hasta el momento, el clip tiene más de 137 mil reproducciones y más de 2.000 “Me Gusta”, con comentarios que se acumulan hasta el día de hoy. “Te lo súper merecés Mari, te queremos muchísimo”, “Qué lindo es ver esas cosas”, ”Más que merecido, sos una hermosa persona”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Algunos de los comentarios que le hicieron en la publicación Twitter

De esta manera, se demostró que con un sencillo gesto solidario María recibió una ayuda de la que nunca se va a olvidar. Gracias a su forma de ser y los vínculos que forjó, fue sorprendida gratamente y ahora seguirá viviendo experiencias inolvidables junto a sus compañeros.