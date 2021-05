Dejó su auto en una calle residencial y recibió una nota indignante: “Deberías estacionarlo en un basurero”

Una mujer recibió una desagradable nota luego de estacionar su auto en una calle de un barrio residencial en Inglaterra. Al parecer, a los vecinos no les agradó ver el vehículo y le recriminaron de forma despectiva que su coche hacía que “la calle respetable” pareciera “Beirut”, la capital del Líbano.

De acuerdo a The Mirror, el auto en cuestión era un Skoda y pertenecía a Julia Laursen (56), oriunda de Newport. Además, los residentes de la zona le pidieron que lo estacionara en “un lugar más apropiado”, como “un basurero”.

“Esperamos que no le importe, pero ¿podría no estacionar su vehículo en esta calle, por favor? Esta es una calle agradable y respetable y ahora parece Beirut. No conducimos ese tipo de vehículos, así que quizás en el futuro pueda estacionarlo en un lugar más apropiado, como un basurero. Gracias”, escribieron en la nota. Además, firmaron como “la administración de la calle Littlestairs”.

Julia Laursen conduce un auto marca Skoda azul mirror.co.uk

La actitud sorprendió y enfureció a Julia, quien decidió hacer un fuerte descargo a través de Facebook. “Esto sucede porque no tengo un auto para alardear, como una Range Rover o alguna 4x4 para llevar y traer a los niños a la escuela”.

La calle residencial donde estacionó su vehículo mirror.co.uk

La mujer también pensó en una forma de devolverles la gentileza. “Hago un llamado a todos mis amigos de que tienen vehículos algo ‘ásperos’, pero cuidados. Acérquense a Littlestairs Road en Shanklin y denles una muestra de cómo sería Beirut”, incitó.

LA NACION