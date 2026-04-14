Más allá del yogur: cinco hábitos clave para cuidar la microbiota y evitar la hinchazón

En los últimos años, el cuidado del sistema digestivo ganó un lugar central dentro de la alimentación, impulsando el interés por los alimentos funcionales y el bienestar integral. En este contexto, la microbiota intestinal comenzó a ser protagonista, al entenderse como un ecosistema clave para la salud general del organismo. A partir de esta mirada, especialistas destacan la importancia de incorporar pequeños hábitos cotidianos que ayuden a mantener su equilibrio y funcionamiento.

Durante mucho tiempo, el yogur fue considerado el gran aliado de la microbiota intestinal, y no es casual: los lácteos fermentados, siempre que sean naturales y sin azúcares agregados, aportan probióticos vivos como Lactobacillus y Streptococcus, que contribuyen a equilibrar la flora, favorecer la digestión, fortalecer las defensas y disminuir procesos inflamatorios. Sin embargo, el cuidado de este ecosistema no depende únicamente de este alimento, ya que existen otros hábitos simples que, incorporados a la rutina diaria, también pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar intestinal.

Uno por uno, los cinco hábitos simples para cuidar la microbiota

En un artículo publicado por Vogue, la farmacéutica Ana Quiroa Fernández de Soto compartió una serie de claves simples para incorporar en la rutina diaria y favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Lejos de tratarse de cambios drásticos, se trata de pequeños hábitos cotidianos que pueden marcar una gran diferencia en la digestión y el bienestar general.

1. Ordenar los horarios de comida

El equilibrio intestinal depende de pequeños cambios en la rutina Shutterstock

La especialista pone el foco en ordenar los horarios de las comidas como una herramienta clave para la salud digestiva. “El intestino tiene su propio reloj biológico. Cenar tarde y acostarse rápido obliga a las bacterias a fermentar la comida de forma estancada durante el sueño. Adelantar la cena una hora y media no es una dieta, es una liberación para tu tránsito”. Por ende, ajustar los horarios, en este sentido, ayuda a que el organismo procese mejor los alimentos y evita molestias como la pesadez o la hinchazón nocturna.

2. Masticar más, digerir mejor

Otro de los puntos centrales es la forma en la que se come. “La digestión empieza en la boca, pero la hinchazón empieza en las prisas. Masticar hasta que el alimento sea casi líquido reduce drásticamente la carga de trabajo de tu microbiota y evita la aerofagia (tragar aire), responsable del 30% del volumen abdominal extra”. Tomarse el tiempo para masticar no solo mejora la digestión, sino que también reduce la incorporación de aire y las molestias posteriores.

3. Elegir bien los alimentos por la noche

Los horarios de las comidas pueden alterar el funcionamiento intestinal Foto: FreeP¡CK

Aunque las ensaladas suelen asociarse a una alimentación saludable, no siempre son la mejor opción a última hora del día. “A veces, en el afán por comer sano, abusamos de las ensaladas nocturnas. La celulosa es difícil de procesar cuando el metabolismo se ralentiza al final del día. Si sufres hinchazón, mejor verduras cocidas o al vapor a partir de las ocho de la noche”. Según la experta, adaptar los alimentos al momento del día puede facilitar el trabajo digestivo y mejorar el descanso.

4. Moverse después de comer

El movimiento después de comer favorece el tránsito digestivo istock

La actividad física no tiene que ser intensa para generar beneficios. “No se trata de ir al gimnasio, hablamos de evitar el colapso mecánico. Un paseo de diez minutos tras la comida principal ayuda a que el gas no se atrape en los recodos del intestino y favorece el peristaltismo natural”. Por ende, incorporar movimiento suave después de comer puede ser clave para evitar la pesadez y mejorar el tránsito intestinal.

5. Prestar atención a la temperatura de las bebidas

Un detalle muchas veces pasado por alto es la temperatura de las bebidas. “Tomar agua helada durante las comidas puede ‘dormir’ momentáneamente las enzimas digestivas. El sistema digestivo trabaja mejor a su temperatura interna (37°C); los líquidos del tiempo o infusiones calientes son los mejores amigos de una microbiota activa”. Debido a lo mencionado por la especialista, optar por bebidas a temperatura ambiente o calientes puede favorecer una digestión más eficiente.