El insólito objeto escolar que puede ayudarte a limpiar la gamuza

La gamuza clara es uno de los materiales más elegantes y sofisticados de la moda, pero también el más temido por su extrema delicadeza. Un simple roce, una gota de agua o el polvo acumulado pueden arruinar la apariencia de un par de zapatos o una campera de alta calidad. A diferencia del cuero liso, la gamuza tiene una textura porosa y “peluda” que absorbe la suciedad con facilidad.

La regla de oro de la gamuza es nunca utilizar agua en abundancia. El agua tiende a endurecer la fibra y a dejar manchas de humedad que son permanentes. Para una limpieza exitosa, hay que trabajar “en seco” y con mucha paciencia, respetando siempre el sentido de la fibra.

Los zapatos y ropa de gamuza clara no es tan fácil de limpiar Denis Zavhorodnii - Freepik

Cuidar la gamuza clara requiere delicadeza y las herramientas adecuadas. Evitar el agua, usar elementos abrasivos suaves como la goma de borrar y mantener el cepillado constante son los secretos para que tus prendas luzcan como nuevas durante años. Así es posible disfrutar de la elegancia de la gamuza sin el miedo constante a las manchas accidentales.

A continuación, los trucos más efectivos para limpiar gamuza clara:

1 El poder de la goma de borrar y el cepillo

Para las manchas de roce o marcas oscuras en los bordes, la solución es más simple de lo que parece: una goma de borrar blanca. Solo hay que frotarla suavemente sobre la mancha como si se estuviera borrando un papel. La suciedad se irá desprendiendo en pequeñas virutas.

Una vez quitada la mancha, es vital usar un cepillo de cerdas suaves (puede ser un cepillo de dientes viejo) para “peinar” la gamuza y devolverle su textura original. Siempre hacelo en la misma dirección.

Es fundamental cepillar la gamuza para un solo lado Iakov Filimonov - Freepik

2 Vinagre blanco para manchas difíciles

Si la mancha es de grasa o algo más profundo, el vinagre blanco es un excelente aliado por su capacidad ácida suave que no altera el color. Es necesario humedecer apenas la punta de un paño de microfibra. Presionar suavemente sobre la mancha sin frotar con fuerza. Dejar secar al aire libre, lejos de la luz solar directa o estufas, y luego cepillá para levantar el pelo de la gamuza. Nunca hay que tirar el vinagre directamente sobre la prenda.

3 El truco de la harina o el talco para líquidos

Si se cae un líquido sobre la gamuza, el tiempo es el mayor enemigo. Hay que actuar de inmediato para absorber la humedad antes de que penetre en la fibra profunda. Para ello, hay que colocar una capa generosa de talco o harina de maíz sobre la mancha húmeda. Dejar que actúe durante toda la noche. Estos polvos absorberán el líquido y la grasa. Al día siguiente, retirar el excedente con un cepillo para notar si la mancha desapareció.

El talco es un gran aliado para evitar las manchas de humedad en la gamuza OkDiario

4 Protección preventiva

La mejor forma de limpiar la gamuza es evitar que se ensucie. Hoy existen aerosoles protectores impermeabilizantes que crean una película invisible sobre el material que va a hacer que los líquidos “resbalen” y no se absorban, lo que facilita enormemente el mantenimiento diario. Es aconsejable aplicar este producto antes de estrenar una prenda o después de una limpieza profunda.