Desde Kylie Jenner hasta Drake: cuáles son los vuelos de los famosos que más contaminan el mundo

A pesar de que los discursos a favor de la protección del medioambiente son cada vez más populares, en muchas ocasiones las celebridades que más mantienen una defensa ambientalista también son las que mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono generan.

¿Cuál es la fuente de la contaminación? Se trata de los vuelos que hacen a bordo de sus jets privados, cubriendo rutas que se podrían hacer por carreteras. Algunos de estos viajes no tienen una duración superior a los 5 minutos.

Recientemente Kylie Jenner, miembro del clan Kardashian, publicó una imagen junto a su pareja, Travis Scott, frente a las avionetas de las que cada uno de ellos es dueño. A pesar de que se trataba de una foto con una intención romántica, los usuarios en todo el mundo aprovecharon para resaltar que las celebridades generan más contaminación en un sólo vuelo privado de lo que los ciudadanos promedio ocasionan en un año.

Kylie Jenner publicó una foto junto a su novio Travis Scott y el jet personal de cada uno de ellos Foto: Instagram @kyliejenner

Esto ocasionó que algunos activistas y defensores de los ecosistemas incluso la llamaran una “criminal climática”. Aunque los reflectores se posaron sobre la modelo, Jenner no es la única que con sus extravagantes prácticas está teniendo un impacto sobre el planeta, al que dice querer proteger del avance del calentamiento global.

Existe una cuenta en Twitter que registra los vuelos que se toman desde diferentes jets privados de los personajes más ricos y famosos del mundo. Celebrity Jets generó un compendio de los más absurdos vuelos que celebridades tomaron.

Travis Scott & Kylie Jenner

A pesar de que fue su novia quien “rompió el internet” con la imagen de sus dos aeronaves, realmente es Travis Scott quien realiza más viajes privados. Tan sólo en lo que va del año, viajó un total de casi seis días en su aeronave, y generó un total de tres mil toneladas de emisiones de CO2.

Además, según el bot programado por Celebrity Jets, la mayoría de sus viajes fueron para recorrer una distancia que podría recorrer en diez minutos en auto. A su vez, la millonaria modelo realizó viajes de doce minutos en avión (y el más insólito, que tuvo una duración de tres minutos) incluso si con frecuencia resalta que compra productos ecosostenibles para su hija, Stormi.

Beyoncé y Jay Z

Uno de los matrimonios más famosos del planeta entero, Beyoncé y Jay Z, se mantienen a la vanguardia de los negocios, la música y también de la imagen pública. Tienen diversos proyectos enfocados en la protección del medioambiente, de los cuales, el más célebre es Greenprint Project.

Este proyecto se enfoca en promover la alimentación completamente basada en fuentes vegetales en al menos una de las comidas del día. Sin embargo, el jet de Puma personalizado del rapero realizó vuelos de 47 minutos, y generó 4 toneladas de CO2 en ese tiempo en el aire. Para tener un punto de comparación, el mismo vuelo realizado de manera comercial generaría un 0.07 toneladas del mismo gas.

Beyoncé y Jay Z, se mantienen a la vanguardia de los negocios Instagram @jayzz_official

Drake

El cantante y rapero canadiense recientemente anunció una asociación con Aspiration, un proyecto que promueve reducir la huella de carbono. Según The Daily Mail, Drake declaró que estaba interesado en que “juntos podamos motivar y generar conciencia sobre cómo reducir las emisiones de carbono individuales”.

Su jet personal, llamado Drake Air, fue usado por el cantante el pasado 12 de julio para hacer un viaje de menos de 20 minutos, que en carretera tomaría menos de 50 minutos, con el que generó una contaminación de 5 toneladas de CO2.

El cantante y rapero canadiense recientemente anunció una asociación con ‘Aspiration’ Instagram Drake

Kim Kardashian

En lo que va corrido del 2022, Kim Kardashian acumuló más de 57 vuelos privados, lo que genera más de 4 mil toneladas de CO2. Esto es 600 veces más de lo que genera una persona promedio al año. Algunos de sus vuelos más cortos fueron de 23 minutos, la mayoría al interior del estado de California.

En 2022, Kim Kardashian acumuló más de 57 vuelos privados Instagram @KimKardashian

Steven Spielberg

Cuando estaba en el rodaje de su película Ready Player One, el galardonado director Steven Spielberg aseguró que el actual calentamiento global es de los temas que más le preocupan. “El calentamiento global es una realidad científica, no un truco político. Es algo que requiere nuestra atención de manera inmediata”, expresó el director según el medio inglés The Daily Mail.

Sin embargo, tomó un vuelo en su jet privado desde Ámsterdam hasta Rotterdam. Ese trayecto le podría tomar poco más de media hora en carro, pero a bordo de su aeronave resultó en una producción de dos toneladas de CO2.

El galardonado director Steven Spielberg aseguró que el actual calentamiento global es de los temas que más le preocupan Twitter @celebjets

Si los más ricos generan más contaminación en un solo vuelo de lo que una persona promedio podría ocasionar en meses de consumo, ¿será necesario regular estrictamente los vuelos privados?