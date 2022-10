Desde una papa gigante hasta un colectivo retro: cuáles son las casas más extrañas de Airbnb

escuchar

Si en un futuro, no muy lejano, te encontrás con un caracol fosilizado de tamaño exorbitante, con una casa en forma de neumático o con una excéntrica construcción que, más que una vivienda, parece un balón de fútbol gigante, no te preocupes, no estás perdiendo la cabeza; por el contrario, estás siendo testigo de las más insólitas casas que puede alquilar en Airbnb.

Con el objetivo de brindar experiencias inmersivas a los clientes, la plataforma digital que, entre otras cosas, se dedica al alquiler temporario de viviendas, decidió lanzar -hace unos meses- un concurso en el que la estética no es la protagonista: lo son la creatividad, originalidad y sostenibilidad.

Cientos de diseñadores, arquitectos y aficionados enviaron sus ideas extravagantes con el sueño de que Airbnb las financiara; no obstante, solo 100 fueron los elegidos para formar parte de la categoría OMG! de la plataforma que, en su prontuario, ya acumula los alojamientos más excéntricos del planeta.

Son tan innumerables como descabelladas las construcciones que se pueden encontrar en la plataforma que sería un crimen contra la creatividad e innovación no presentar algunas de ellas.

Hotel Big Idaho Potato

“Si te encanta la sensación esponjosa que tienes al comer papas de Idaho, te encantará quedarte en una gigantesca papa convertida en una acogedora escapada para dos adultos”, es la para nada insignificante descripción que pueden encontrar los usuarios de Airbnb una vez ingresan a conocer más acerca del Hotel Big Idaho Potato, una construcción que de casa tiene poco y de papa mucho.

Cuando la Comisión de la Papa de Idaho, en Estados Unidos, retiró una papa de utilería de seis toneladas, Kristie Wolf se apoderó de ella y la transformó en uno de los anuncios más famosos en Airbnb: desde entonces multiplicó cinco veces su inversión inicial -que fue de 32 mil dólares, equivalentes a poco más de 155 millones de pesos colombianos- y construido cuatro alojamientos más que, por supuesto, se encuentran en la categoría de Impresionantes.

Esta peculiar construcción luce, exactamente, como su nombre lo indica: como una ovalada, ancha y deforme papa color café que descansa en 400 acres de buenas tierras de cultivo del estado de Idaho, justo al sur del centro de Boise.

Su interior, a diferencia de su exterior, está lleno de lujos y comodidades. Un silo personalizado convertido en un refugio de spa, una vaca que funge como mascota durante la estadía, una chimenea eléctrica, una cama hecha a medida, un tocadiscos y un patio trasero privado son solo algunas de las, para nada despreciables, ventajas que el lugar ofrece.

Submarino amarillo

¿Se imagina estar a bordo de un submarino que no necesariamente navega bajo las profundidades de las aguas? Si antes era algo inimaginable, ahora es un sueño hecho realidad gracias a Keith y Jen, quienes compraron un viejo silo de granos por solo 1 dólar -equivalente a 4.884 pesos colombianos- y terminaron convirtiéndolo en todo un oasis náutico.

El submarino color amarillo permite a los huéspedes vivir una experiencia inmersiva de otro mundo. Desde la pequeña sala hasta la cocina, las puertas, los tendidos de cama y las decoraciones, todos los detalles se unen para evocar y recrear una estancia dentro de una nave marítima.

A este peculiar submarino que flota en un mar verde suspendido entre sequoyas se “entra por una rampa que lleva hasta la puerta del mamparo delantero. De allí, se puede ingresar a un salón victoriano steampunk y a la cocina.

Luego se puede subir por el periscopio hasta los dormitorios; mientras que el baño temático de The Beatles se encuentra en la parte trasera”, de acuerdo con la descripción dada en la plataforma.

Autobús retro

El autobús retro de dos pisos es, quizás, uno de los alojamientos favoritos de los huéspedes en Airbnb. Más que una construcción innovadora, se transformó en el hogar de las cientos de personas que, anualmente, acuden a él para tener una estancia memorable en medio de la naturaleza.

¿Por qué no recuperar un bus de los años 60 y transformarlo en una cómoda casa’con todo los elementos que requiere? Esa fue la pregunta que se hizo Ricardo Marcelino -propietario de Camping Bus Alojamiento-, junto a sus padres, hermanas y cuñado, cuando decidió emprender la remodelación de esta popular estancia ubicada en Portugal.

