Netflix canceló una de las series con mejor puntaje de la crítica tras una temporada y enfureció a los usuarios

Netflix sufrió una dura caída de suscriptores en los últimos meses. Y, si bien la plataforma de streaming anunció nuevos lanzamientos de películas y series para junio, también tuvo que cancelar diversos proyectos que no alcanzaron sus altos estándares de audiencia, al margen de la calidad de los productos.

La compañía se puso cada vez más exigente respecto de los resultados de sus títulos. De hecho, en lo que va de 2022, la política de cancelaciones se enfocó en dos producciones que no tendrán conclusión ni final: Pretty Smart y Space Force. Pero la tendencia continúa y, en los últimos, días se conoció que The Midnight Gospel tampoco tendrá una segunda temporada.

El creador de la serie animada anuncia su cancelación

Se trata de una serie de animación para adultos, creada por Pendleton Ward y Duncan Trussell, que fue estrenada en abril de 2020. Sus fanáticos tenían una gran expectativa por su renovación dado que el programa había obtenido buena repercusión. La serie era una de las mejores calificadas en Rotten Tomatoes con un 91% de críticas positivas y, por el lado de la audiencia, había obtenido un puntaje de 8.2/10 en IMDb. De ahí, la desilusión de sus seguidores al anunciarse la cancelación.

Esta fue comunicada a través de Twitter por uno de sus co-creadores, Duncan Trussell, que anunció que la historia no continuará. Si bien no se difundió un motivo específico, al parecer, la razón de su cancelación está por encima de su calidad. Según FlixPatrol, la explicación estaría en que la ficción animada no logró introducirse en el Top Ten de los principales mercados de Netflix a nivel mundial.

The Midnight Gospel fue cancelada tras solo una primera temporada

The Midnight Gospel estaba protagonizada por Clancy Gilroy, un podcaster que viaja por el espacio para entrevistar a seres vivientes de otros mundos a través del multiverso. “En mi mente, hay una temporada más, pero el cubo ‘decisivo’ de vidrio constante que guardan en sus catacumbas vibró ‘No más’. Y es difícil discutir con un cubo”, cerró Trussell tras anunciar la baja de la serie en sus redes sociales.

Duncan Trussell dio a entender que Netflix tomó la decisión de bajar The Midnight Gospel Twitter

Inmediatamente, los usuarios reaccionaron indignados a la noticia. “¿Qué pasa si solicitamos otra temporada? ¿Se podría balancear el cubo?”, propuso una persona. Mientras que otra, admitió: “Este es mi programa favorito. Esperaba al menos una temporada más”. Un tercero, arremetió contra Netflix: “Han tomado muchas malas decisiones últimamente. Espero que no pienses que se refleja mal en vos, ¡el espectáculo fue genial!”. En este sentido, otro usuario le dijo a Trusell que debería negociar con otra plataforma: “Intentá razonar con HBO o Hulu, me encanta The Midnight Gospel. Uno de los pocos espectáculos que realmente saca a relucir una inmensa cantidad de emociones de una manera hermosa y saludable”.

Las nuevas aventuras de Los Locos Addams

La que probablemente no sea cancelada, por lo menos por ahora, es la nueva aventura que protagonizarán Los Locos Addams en Netflix. Dirigida por Tim Burton, la serie, llamada Wednesday, contará la historia de Merlina, la hija adolescente de Morticia y Homero.

Se filtran nuevas imágenes de Wednesday, la nueva serie de Tim Burton para Netflix Foto: Netflix

Si bien en las últimas horas se filtraron imágenes del tráiler, la producción todavía no tiene fecha de estreno. La ficción estará centrada en la adolescencia de Merlina, justo en el momento en el que logra potenciar sus poderes psíquicos para resolver un caso de un asesino en serie y descubrir el misterio de un crimen que tuvo a sus padres involucrados hace 25 años. Junto con esta trama, se desarrollará la vida de Merlina mientras va a la escuela, donde deberá relacionarse con sus compañeros de clases.

El argumento incluye también a otros personajes secundarios que incidirán en el devenir de la protagonista. Entre ellos, se encuentran Enid Sinclair, la compañera de cuarto de Merlina; Xavier Thorpe, que está fascinado con sus poderes, y Bianca, una enemiga con la que deberá enfrentarse.