Llegaron tarde a clases y el profesor les hizo hacer un challenge de baile para poder ingresar

Los tiempos han cambiado y ahora los maestros tienen otra forma de “castigar” a sus alumnos cuando no cumplen con las asignaturas o llegan tarde al salón de clases. Estos estudiantes de México pueden dar fe de ello porque tuvieron que bailar la canción “My Name is Chicky”, del grupo D Billions, para poder ingresar al aula; este trend se ha vuelto viral en TikTok y muchos usuarios lo han bailado, así que el maestro vio la oportunidad de divertir un poco al resto de los alumnos y los grabó.

El nombre del usuario que compartió el video que se hizo viral en TikTok es Brayan, quien junto a dos amigos que llegaron fuera de la hora permitida al salón de clases, tuvieron que bailar frente a todos para poder ingresar. No tenían otra alternativa, así que no pusieron pero y accedieron al pedido del maestro, quien sacó su celular y le enseñó el videoclip del grupo D Billions para que se guiaran con los pasos. Tras mostrar su talento ante sus demás compañeros, los jóvenes ingresaron al aula.

El maestro los hizo bailar como pollitos para dejarlos entrar; lo lograron

“Por llegar tarde”, escribió el estudiante Brayan, quien aprendió la lección sobre la puntualidad. El video suma más de 290.000 visitas desde el pasado 14 de mayo. La escena tuvo lugar en Cobay, un colegio en Yucatán, México, y generó diversos comentarios al respecto.

Un usuario agregó que el profesor se ve muy amable y juguetón con sus alumnos, y que parecía que su objetivo no fue avergonzarlos en público, a lo que Brayan respondió que por supuesto que no y que le guarda cariño al maestro. Otro usuario, por su parte, aseguró que le gustaría volver a ser niño para ir al colegio y también bailar coreografías de TikTok.

Entre risas y pena, lograron entrar al salón después de haber bailado TikTok @brayita_76

¿Quiénes son D Billions?

D Billions es un grupo conformado por cuatro jóvenes que suben contenido infantil a su canal de YouTube, donde cuentan con más de 17 millones de suscriptores. El video con mayor número de reproducciones es ‘Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!’ con 2.305.837.618 de visualizaciones.

¿Qué otras canciones se volvieron virales en TikTok?

Es muy común que en la actualidad las canciones de varios artistas se vuelvan objeto de los llamados trends en esta red social: esto significa que los usuarios utilizan la música para crear bailes o retos que, a su vez, se vuelven virales y miles de personas comienzan a hacerlos también.

Es decir, que cualquier tiktokero puede hacer un trend para que sus seguidores u otros usuarios lo repliquen, hasta que se vuelva viral. Y para nada es una sorpresa, pues es bien sabido que TikTok comenzó a hacerse popular al inicio de la pandemia, cuando las personas estaban bajo confinamiento y una de las únicas actividades que solían hacer desde sus casas era bailar para esta plataforma.

