Desvelarse a propósito: el nuevo fenómeno que preocupa a los especialistas del sueño

La “venganza” de procrastinar el sueño busca explicar por qué nos desvelamos a propósito para recuperar el tiempo que el estrés nos quita. Una verdadera trampa moderna.

Para LA NACION Cristian Phoyu Escuchar Nota

Son las doce de la noche y, aunque el cansancio pesa en los párpados con una fuerza física casi dolorosa, la luz azul del smartphone sigue iluminando el rostro de millones de personas que, en lugar de entregarse al descanso, eligen deliberadamente postergarlo. No se trata de un insomnio clínico ni de una obligación laboral ineludible; es un acto de rebeldía silenciosa contra las exigencias del reloj diurno.

Este comportamiento, bautizado como Revenge Bedtime Procrastination (procrastinación de venganza a la hora de acostarse), se ha convertido en un objeto de estudio prioritario para la medicina del sueño. La premisa es tan simple como devastadora: cuando el individuo siente que no tiene el control sobre su vida durante el día, intenta recuperarlo sacrificando las horas de sueño por la noche, convirtiendo el ocio nocturno en un botín de guerra personal que, paradójicamente, termina por socavar su propia salud.

La conciencia plena de que desvelarse traerá consecuencias negativas al día siguiente.

Del scroll infinito a la venganza de las sábanas

La profundidad de este fenómeno radica en que no es una simple distracción, sino una respuesta psicológica estructurada ante el agotamiento de la autonomía. Según la investigación titulada Estudio exploratorio sobre la procrastinación del sueño: Procrastinación a la hora de acostarse vs. mientras se está en la cama, para que un retraso en la hora de dormir se considere oficialmente como tal, deben coexistir tres factores: una reducción real del tiempo total de sueño, la ausencia total de una razón de fuerza mayor y la plena conciencia de que esta conducta tendrá consecuencias negativas al amanecer. Lo que diferencia a esta práctica de otros tipos de procrastinación, como la postergación de tareas domésticas, es que el intercambio se percibe como una recompensa. El capítulo extra de una serie o el scroll infinito en redes sociales se transforman en los únicos espacios de libertad absoluta donde nadie demanda productividad, un refugio temporal que se vuelve especialmente tentador en culturas laborales hiperconectadas donde los límites entre la oficina y el hogar se han diluido por completo.

¿De dónde viene el término “Venganza por la procrastinación a la hora de dormir” (Revenge Bedtime Procrastination)?

Psicológicamente, se genera un círculo vicioso: menos sueño implica menos capacidad de regular emociones.

El origen del término “venganza” surgió inicialmente en China bajo la expresión tang ping para describir la frustración de quienes, sometidos a jornadas laborales extenuantes, sentían que el sueño era el único tiempo que podían “robarle” al sistema para disfrutar de su propia existencia. Esta noción se globalizó con la pandemia de COVID-19, un período que, según el meta-análisis Problemas de sueño durante la pandemia de COVID-19 por población: una revisión sistemática, dejó a casi un 40% de la población con problemas de sueño. El teletrabajo extendió las jornadas y eliminó los rituales de desconexión, provocando que la noche fuera el único momento de privacidad real.

Es acá en donde la psicología llega como una herramienta fundamental: el estudio ¿Cómo cerramos la brecha entre intención y comportamiento? describe cómo las personas desean fervientemente descansar pero fallan en la ejecución del acto. Esta falla no es una falta de carácter, sino el resultado del agotamiento del ego: nuestra capacidad de autorregulación es un recurso limitado que llega a sus niveles mínimos al final del día, dejándonos desprotegidos ante el impulso de una gratificación instantánea.

La privación del sueño es una deuda que el cuerpo cobra con intereses.

El impacto en nuestra salud de este comportamiento

Las consecuencias de este hábito son mucho más profundas que una simple ojera o un bostezo recurrente durante una reunión matutina. La privación crónica de sueño afecta la neuroplasticidad y degrada funciones cognitivas esenciales como la memoria de trabajo y la toma de decisiones.

Sin embargo, el impacto en la salud física es el que más alarma a los especialistas en cardiología y endocrinología. De acuerdo con datos publicados en El problema global del sueño insuficiente y sus graves implicaciones para la salud pública, la falta sistemática de descanso está vinculada directamente con trastornos metabólicos como la diabetes y problemas cardiovasculares de gravedad. Además, en el contexto sanitario actual, es vital entender que el sistema inmunitario se reconstruye durante las fases profundas del sueño; de hecho, la investigación sobre Factores que influyen en la respuesta inmune a la vacunación sugiere que la efectividad de las defensas y la respuesta ante agentes patógenos pueden verse seriamente disminuidas si el organismo no recibe las horas de reparación necesarias. El “venganza” termina siendo un búmeran que golpea la base misma de nuestra vitalidad.

Más allá del consejo wellness

Abordar esta problemática requiere mucho más que un simple consejo de bienestar; exige una reestructuración de la higiene del sueño que trate el descanso como un proceso sagrado y no como un tiempo residual.

Apagá dispositivos electrónicos al menos media hora antes de acostarte.

La clave para quebrar el ciclo de la procrastinación nocturna reside en reducir la fricción entre la vigilia y el sueño, transformando las conductas saludables en hábitos automáticos. Según el marco teórico desarrollado en Criaturas de hábito: la neurociencia del hábito y el comportamiento con propósito, el cerebro necesita señales claras de que la jornada ha terminado. Esto incluye la desconexión total de dispositivos electrónicos —cuya luz azul inhibe la segregación de melatonina— al menos una hora antes de acostarse y la creación de un entorno que invite al reposo.

Establecer una rutina de “aterrizaje” que incluya técnicas de relajación, lectura analógica o meditación ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés que suele alimentar la necesidad de esa falsa libertad nocturna.

Recuperar el sueño no es ceder ante las obligaciones del día siguiente, sino un acto de autocuidado fundamental para sobrevivir a la voracidad de la vida moderna.