Las efemérides del 26 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que el cantante estadounidense Lenny Kravitz cumple 62 años.

Leonard Albert Kravitz nació un día como hoy, pero de 1964, en Nueva York, Estados Unidos. Desde chico mostró interés en la música y a los cinco años empezó a tocar la batería. Sus padres, una actriz y un promotor de jazz y productor televisivo, lo apoyaron en este camino.

Con el tiempo se volvió conocido por sus composiciones, su voz y su facilidad para tocar varios instrumentos: entre ellos, guitarra, piano, bajo, armónica, batería y sitar eléctrico. Tuvo paso por distintos géneros, aunque se destacó más que nada en el rock y el soul. En total, sacó 14 álbumes, y sus mayores hits son Fly Away, Are you gonna go my way?, American Woman, Low, Again y Ain’t it over till it´s over.

Lenny Kravitz, Ride - Fuente: YouTube

Kravitz también se desempeñó en otros ambientes artísticos como la fotografía y la actuación. De hecho, participó en la saga de los Juegos del Hambre como Cinna, el estilista del personaje principal, Katniss Everdeen.

Efemérides del 26 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1896 – Se corona al último Zar de Rusia, Nicolás II.

1897 – Se publica la novela clásica de Bram Stoker, Drácula.

1907 – Nace el actor estadounidense John Wayne.

1923 – Se corre la primera edición de la carrera de resistencia Las 24 horas de Le Mans.

1964 – Nace el cantante estadounidense Lenny Kravitz.

1966 – Nace la actriz británica Helena Bonham Carter.