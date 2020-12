Un hombre de 44 años dueño de un criadero ilegal fue detenido en España tras descubrir que mutiló a 34 de los 98 animales que albergaba Crédito: Televisa

1 de diciembre de 2020 • 15:38

Durante las últimas horas, la policía española detuvo a un hombre que mantenía un criadero ilegal de perros y para mantenerlos en el lugar utilizaba un estremecedor mecanismo: le cortaba las cuerdas vocales de los animales.

Todo ocurrió en Granada, al sur de España, cuando la Guardia Civil capturó a un hombre de 44 años, que fue identificado como el dueño del criadero ilegal donde la policía descubrió en total unos 90 perros.

La policía lo detuvo por maltrato animal y usurpación de profesión, ya que él mismo mutilaba a los animales. El criadero fue denunciado por la asociación Grupo de Voluntarios de Protección Animal de Vegas del Genil Mientras que realizaron la presentación judicial después de detectar ladridos atípicos que provenían de un extraño lugar.

Según comentó la organización, un abogado y un veterinario ingresaron al predio y creyeron que adentro solo había 30 animales, ya que por los ruidos no podían distinguir si había más.

Frente a la desconocida situación, la organización decidió presentar una denuncia que desembocó en el ingreso por parte de la Guardia Civil al criadero. Cuando entraron pudieron detectar que adentro había 98 perros, en su mayoría eran razas con alta demanda en el mercado español, como el poodle o el chihuahua.

Pero una de las cuestiones más graves que la policía pudo observar es que 34 de los animales no emitían sonidos. Ante esta inquietud, el mismo dueño del criadero confesó que esto sucedía porque él les cortó las cuerdas vocales de manera que los animales no realizaran ningún ruido y no llamaran la atención de los vecinos.

A partir de las pruebas que reunió la Guardia Civil se determinó que el hombre podría ser sancionado con hasta 18 meses de cárcel. Sin embargo, todavía queda pendiente confirmar que fue el hombre quien mutiló a los animales o recibía algún tipo de ayuda.