La mamá de Wanda Nara se encontró un insólito animal en la costa: “¿Cómo la ayudo?"
Nora Colosimo compartió un inesperado posteo en redes sociales, lo que generó muchas preguntas alrededor de la situación; mirá el curioso video
- 2 minutos de lectura'
Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, encontró un insólito animal en la costa argentina y, rápidamente, lo comunicó en sus redes sociales, donde llamó la atención de cientos de usuarios y generó preocupación por el bienestar del mamífero en cuestión.
A través de su cuenta de Instagram, @nora_colosimo, la madre de Wanda sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró a una foca perdida por Cariló. En la publicación se la pudo escuchar mientras le hablaba al animal y expresaba su preocupación por ayudarla: “¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo la ayudo? Ahora llamo... ¿A quién? ¿Cómo llegó acá? ¿En dónde estamos? Mi amor, ¡tiene que volver al agua! ¿Qué hace acá? Ya llamo, subo esto y llamo“.
Luego de esta publicación no hubo más actualizaciones al respecto y hasta el momento se desconoce cuál fue el accionar de Colosimo. Si la madre de Wanda y Zaira Nara se comunicó con las autoridades, el animal pudo haber sido trasladado a Mar del Plata o San Clemente del Tuyú, dos ciudades que poseen un acuario para atender cualquier lesión.
En La Feliz se encuentra el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina ubicado en el Aquarium cerrado, donde rehabilitaron un total de 345 pinnípedos, según informaron en el sitio web oficial. Por el lado de San Clemente, cuentan con la Fundación Mundo Marino, la cual incluye una Clínica de Rehabilitación que atendió a más de 10 mil animales en peligro.
Ante un caso de emergencia para un animal marítimo como el que vivió Nora Colosimo, los pasos a seguir son los siguientes:
- Mantener una distancia de al menos 50 metros.
- No tocarlo ni permitir que sus mascotas se acerquen.
- Llamar inmediatamente a las autoridades de fauna marina o al número de emergencias local para que un experto pueda evaluar la situación.
Además, es importante recordar que estos animales no siempre están heridos, sino que suelen descansar en diferentes lugares y, a veces, aparecen en terrenos que llaman la atención, por lo que manipularlos les puede causar estrés o lesiones.
Otras noticias de Celebridades
Qué le dijo. Daniel Radcliffe le envió una carta al nuevo actor de Harry Potter
Tras los dichos de la China Suárez. La jugada de Wanda Nara para desmentir que estaba separada de Icardi en 2021
Con un final explosivo. Él era el galán de la época, ella la chica del momento y juntos vivieron un intenso romance
- 1
Así fue la pasada de la argentina Aldana Masset en Miss Universo 2025 que causó furor en las redes
- 2
MasterChef Celebrity: en la gala de eliminación, Damián Betular se hartó de los chistes con doble sentido de Wanda Nara y Maxi López
- 3
Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”
- 4
Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 19 de noviembre