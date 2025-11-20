La mamá de Wanda Nara se encontró un insólito animal en la costa: “¿Cómo la ayudo?"

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, encontró un insólito animal en la costa argentina y, rápidamente, lo comunicó en sus redes sociales, donde llamó la atención de cientos de usuarios y generó preocupación por el bienestar del mamífero en cuestión.

A través de su cuenta de Instagram, @nora_colosimo, la madre de Wanda sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró a una foca perdida por Cariló. En la publicación se la pudo escuchar mientras le hablaba al animal y expresaba su preocupación por ayudarla: “¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo la ayudo? Ahora llamo... ¿A quién? ¿Cómo llegó acá? ¿En dónde estamos? Mi amor, ¡tiene que volver al agua! ¿Qué hace acá? Ya llamo, subo esto y llamo“.

La foca que encontró Nora Colosimo estaba alterada Captura Instagram (@nora_colosimo)

Luego de esta publicación no hubo más actualizaciones al respecto y hasta el momento se desconoce cuál fue el accionar de Colosimo. Si la madre de Wanda y Zaira Nara se comunicó con las autoridades, el animal pudo haber sido trasladado a Mar del Plata o San Clemente del Tuyú, dos ciudades que poseen un acuario para atender cualquier lesión.

En La Feliz se encuentra el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina ubicado en el Aquarium cerrado, donde rehabilitaron un total de 345 pinnípedos, según informaron en el sitio web oficial. Por el lado de San Clemente, cuentan con la Fundación Mundo Marino, la cual incluye una Clínica de Rehabilitación que atendió a más de 10 mil animales en peligro.

Wanda y Zaira Nara con su mamá en un evento Santiago Sedlacek - RS Fotos

Ante un caso de emergencia para un animal marítimo como el que vivió Nora Colosimo, los pasos a seguir son los siguientes:

Mantener una distancia de al menos 50 metros.

de al menos 50 metros. No tocarlo ni permitir que sus mascotas se acerquen.

ni permitir que sus mascotas se acerquen. Llamar inmediatamente a las autoridades de fauna marina o al número de emergencias local para que un experto pueda evaluar la situación.

Además, es importante recordar que estos animales no siempre están heridos, sino que suelen descansar en diferentes lugares y, a veces, aparecen en terrenos que llaman la atención, por lo que manipularlos les puede causar estrés o lesiones.