Día del Gato: la curiosa historia de la mascota de Bill Clinton

El Día Internacional del Gato se celebra cada 20 de febrero, en recuerdo de uno de los felinos más famosos y recordados de la historia. Se trata de Socks, quien falleció un día como hoy en 2009, y fue la mascota del 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y su familia, conformada por su esposa Hilary e hija Chelsea. Este gato vivió en la Casa Blanca y fue una figura distinguida, especialmente para los más pequeños gracias a sus apariciones especiales en eventos, fotos y libros de cuentos.

Los gatos cuentan con dos celebraciones más en el año. El 8 de agosto se festeja también el Día del Gato, establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal; y el 29 de octubre se conmemora el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, por iniciativa de Colleen Paige, una especialista en el comportamiento de los felinos.

El Día del Gato se celebra tres veces al año Shutterstock

La historia de Socks, la mascota de Bill Clinton

Socks fue el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Se estima que nació a principios del año 1989 en Little Rock, Arkansas. Se trata de un felino callejero que fue adoptado por la hija de Bill y Hilary, Chelsea. Cuando la niña tenía 11 años, en 1991, encontró a este peculiar animal al salir de sus clases de piano. La conexión fue instantánea y fue acogido por la familia. Su nombre significa “medias” en inglés y hace referencia a su apariencia física. Socks contaba con un pelaje negro y manchas blancas en sus patas, que hacían parecer que tenía calcetines.

Socks, el gato del presidente Bill Clinton, subido en el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, en Washington, el 19 de marzo de 1994. (AP Foto/Marcy Nighswander, Archivo) Marcy Nighswander - AP

Al momento que Clinton fue electo presidente en 1993, se mudó junto a toda la familia a la Casa Blanca, donde se convirtió junto a Buddy, el perro del clan, en la mascota de este establecimiento. Se trató del primer gato en residir en esta residencia presidencial de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a lo que el exmandatario expresó en entrevistas, la dinámica entre ambos animales era conflictiva y en más de una ocasión peleaban.

Socks logró conseguir mayor agrado y popularidad del público. Sus inesperadas apariciones en actos, reuniones y fotografías lo llevaron a ser una figura muy querida. Se lo podía observar en las salas de prensa y en fotografías familiares en los jardines de la Casa Blanca. Junto a Buddy, formaban parte de la imagen de la versión infantil del sitio web de este domicilio.

Socks, el gato de Bill Clinton

Sin embargo, cuando el mandato de Clinton finalizó en 2001, Socks fue separado de la familia debido a los conflictos con Buddy. Los Clinton se mudaron a un nuevo hogar y el gato fue adoptado por la secretaria de Bill, Betty Currie. En 2009 fue diagnosticado con cáncer y finalmente se decidió practicarle la eutanasia para finalizar su sufrimiento. Socks falleció el 20 de febrero de 2009, día en el que miles de personas dedicaron un mensaje en su honor en redes sociales. Es así que se tomó esta fecha para celebrar el Día del Gato cada año.

La figura de Socks es recordada en la actualidad con cariño e incluso inspiró a Hilary Clinton a escribir un libro infantil llamado Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letters to the First Pets, publicado en 1998.

LA NACION