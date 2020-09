Día del perfumista. El poder de las fragancias incluso en cuarentena

Aunque lo parezca, Wasser no es francés, sino un suizo que estudiaba botánica hasta que la perfumería se cruzó en su vida. Crédito: Gentileza Guerlain.

Al igual que tantas otras industrias que no responden a una primera necesidad de los consumidores, la industria del perfume también se vio afectada por la pandemia que este año dejó en suspenso al mundo entero. Pieza de lujo, prácticamente un objeto de deseo que despierta satisfacción en quien la contempla, un perfume importado es un "permitido" al que la mayoría no pudo acceder en tiempos de crisis. Sin embargo, como en otros sectores, la búsqueda de nuevas alternativas, en la mayoría de los casos digitales, la pandemia fue un escollo a superar con resultados optimistas. El 21 de septiembre es definido en el mundo empresarial como el día del perfumista y, aprovechando la ocasión, el trainer de Guerlain Argentina esbozó algunos conceptos para tener en cuenta.

Las fragancias y las emociones

Una de las ventajas que distinguen a la industria del perfume y la cosmética en general es que nunca envejecen ni pasa de moda. "No es una tendencia ni algo pasajero, las personas siempre van a buscar verse y sentirse bien. Las fragancias, por ejemplo, están conectadas a las emociones y muchas de ellas tiene efectos energizantes y revitalizantes que ayudan a cambiar el estado de ánimo o a mejorar incluso, positivamente, el día. Así muchos descubrieron los beneficios de perfumar el barbijo y de hecho, los que tenían una fragancia guardada dejaron de esperar ese momento especial para estrenarla y hoy la disfrutan en la intimidad de su hogar. Sí, como Marilyn Monroe que se perfumaba para ir a dormir, perfumarse hoy es un pequeño ritual que se revalorizó como regalo para uno mismo", dice Emanuel Lencina, make up artist y trainer de Guerlain Argentina, y recuerda los inicios de una marca emblemática.

Pionera en darle vida a las fragancias femeninas, Guerlain tuvo desde sus comienzos lazos estrechos con la realeza: conquistó a la mujer de Napoleón III con su Eau de Cologne Imperial y, a partir de ahí, empezó a cobrar fama mundial. Entre otras creaciones, sus perfumistas elaboraron fragancias exclusivas para la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz austriaca Sissi.

Comprar perfumes en pandemia

En este contexto y aislado por varios meses en su hogar ¿cómo se adaptó el consumidor a la experiencia de la compra? Está claro que la era digital creció exponencialmente y en muy poco tiempo fue necesario amigarse con la idea de una "nueva realidad", centrada en lo virtual. Hoy casi todo se comunica y elige virtualmente. Y en este proceso de adaptación, los argentinos aceptaron la idea de comprar a través del canal online.

"Hoy el objetivo de una fragancia es que cuando la uses, te haga sonreír, sentirte bien y transitar la vida con una actitud positiva"

"Para que el consumidor conozca el producto, hubo que recurrir a las redes sociales. Se realizan IG Live o Zoom con expertos y se invita a los clientes a que participen de una experiencia diferente donde se enseñan los secretos que esconden los productos de belleza. También se postean flyers y se suben a la web videos que describen lanzamiento o beneficios. Incluso se utiliza WhatsApp para tener un one to one con el cliente y brindarle un asesoramiento personalizado, para no perder el contacto humano y que esté a gusto y seguro con su elección", agrega Lencina.

Thierry Wasser, sucesor de Jean-Paul Guerlain en una de las casas de perfumes más emblemáticas a nivel mundial. Crédito: Gentileza Guerlain.

Es que la elección de un perfume siempre es significativa. No se trata de un bolso de mano o un accesorio temporal, es un sello, una prolongación de la identidad y la personalidad de quien se inclina por esa fragancia. "Es una de las primeras cosas que la gente percibe de vos y que deja un recuerdo en la memoria de los demás. Por eso es importante escoger el perfume no solo basándonos en un frasco bonito sino teniendo en cuenta el poder de su elixir y qué queremos expresar con él".

El perfume perfecto ¿existe?

Aunque Lencina asegura que las fragancias son como los zapatos, que no se tiene un solo par y que no existe "el" perfume ideal para cada uno, sino "los" perfumes para adaptarse a los tiempos que corren recomienda, al menos, jugar con dos opciones. Cada una correspondería a una concentración diferente que evoca una emoción olfativa diferente. "Por un lado, una fragancia Eau de Toilette, sería la elección extrovertida, que deja una estela explosiva pero fugaz, ideal para esos momentos espontáneos y casuales. Por el otro, una fragancia Eau de Parfum, más fiel y carnal, que nos garantiza una estela extraordinaria, destacando la presencia de quien la lleva. Hoy el objetivo de una fragancia es que cuando la uses, te haga sonreír, sentirte bien y transitar la vida con una actitud positiva".