Todas las Lunas llenas de 2026

Al transitar los últimos meses del año, muchos buscan conocer el calendario lunar de 2026, por el cual se puede conocer en qué momento el satélite natural pasa por sus diferentes fases. Entre las más destacadas está la Luna llena, que es cuando el astro se puede ver en su totalidad en el cielo.

Cada mes, la Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol. Este gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella.

El plenilunio se tiene en cuenta para realizar ciertas actividades, ya que, según los estudiosos de estos fenómenos, impacta en actividades cotidianas y hasta en el ánimo de las personas. Un ejemplo es el momento ideal para realizarse un corte de pelo. También se toma en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Según detalla el sitio Time and Date, se espera que en 2026 haya Luna llena 13 veces, es decir que se repetirá en un mes. En este caso será en mayo, que abre y cierra con un plenilunio. En la mayoría de los casos el satélite natural llegará a esta fase en las últimas semanas de cada mes.

Cuándo hay Luna llena en 2026

De cara al nuevo año, muchos buscan anticipar cuándo será el plenilunio en cada uno de los meses. A continuación, este es el calendario lunar de 2026 con todas fechas, de acuerdo a Date and Time:

Mes Fecha de la Luna llena Enero sábado 3 Febrero domingo 1° Marzo martes 3 Abril miércoles 1° Mayo viernes 1° y domingo 31 Junio lunes 29 Julio miércoles 29 Agosto viernes 28 Septiembre sábado 26 Octubre lunes 26 Noviembre martes 24 Diciembre miércoles 23

Cuándo es la primera Luna llena de 2026

Tal como ya se mencionó, se espera que la primera Luna llena de 2026 ocurra en los primeros días de enero. El satélite natural alcanzará el estado de plenilunio el sábado 3. Este alcanzará su punto máximo de iluminación a las 7.02 de ese día, pero recién se podrá ver en el cielo varias horas después porque el Sol se pondrá pasadas las 20. De todos modos, se podrá apreciar el plenilunio durante esa noche.

La Luna llena de enero es conocida como la “Luna del Lobo”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de la época en que se activan los lobos en el norte del continente americano y se los reconocen por sus aullidos bajo la luz del astro. Otros nombres que se le da es “Luna Serena” y “Luna Central”.

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

¿Qué pasa en el cielo en diciembre 2025？

Los fanáticos de la astronomía aún tiene algunos eventos para disfrutar durante en lo que queda del año, como lluvias de estrellas. Cabe destacar que este año se dieron cuatro eclipses, dos lunares y dos solares. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en el último mes de 2025:

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas