Las efemérides del 29 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que celebra el Día Nacional del Bromatólogo en la Argentina.

Esta especialidad, clave para la salud pública, se dedica al estudio científico de los alimentos y evalúa distintos aspectos de los mismos: su composición cualitativa y cuantitativa, cómo ocurren sus alteraciones y contaminaciones y cómo evitarlas, así como encontrar la mejor manera de tratarlos, entre otras aristas que componen a esta disciplina.

Hoy es el Día del Bromatólogo en la Argentina

La fecha recuerda el egreso de los primeros Licenciados de Bromatología en el país en 1976. Entre ellos se destacan Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, quienes habían comenzado sus estudios en 1972 en la Escuela Superior de Bromatología. En 1976 se incorporó esta carrera en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y, diez años después, esta institución creó la Facultad de Bromatología, con su sede inicial en Gualeguaychú.

Efemérides del 29 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1800 – Nace el inventor estadounidense Charles Goodyear.

1877 – Fallece el político argentino Adolfo Alsina. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868.

1934 – Nace el cineasta argentino Rodolfo Kuhn.

1936 – Nace el sindicalista argentino Saúl Ubaldini.

1938 – Nace el actor estadounidense Jon Voight.

1944 – Nace el exfutbolista argentino Norberto “el Muñeco” Madurga.

1959 – Nace el cantante y actor mexicano Marco Antonio Solís.

1967 – Nace la cineasta estadounidense Lilly Wachowski, conocida como una de las Hermanas Wachowski.

1968 – En la Argentina, Vélez Sársfield vence 4 a 2 a Racing Club y obtiene el Torneo Nacional, el primer título de su historia.

1972 – Nace el actor británico Jude Law.

1979 – Nace el actor mexicano Diego Luna.

