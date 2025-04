Día Internacional del Beso: por qué se celebra hoy y cuáles son los más recordados del cine

El Día Internacional del Beso se conmemora el 13 de abril, una fecha destinada a destacar la importancia de este gesto afectivo que utilizan las sociedades de gran parte del planeta.

La iniciativa se inspiró en lo que se consideró como el beso más largo del mundo, que logró obtener una distinción del Récord Guinness por su duración. La jornada, además, tiene como objetivo destacar los beneficios de este simple gesto para las personas y sus seres queridos.

¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Beso?

Fue en 2011 cuando se realizó un concurso en la ciudad de Pattaya, en Tailandia. La jornada buscaba celebrar el Día de San Valentín local, por lo que disputaron una competencia inusual. Nueve parejas llevaron a cabo la consigna de sostener un beso durante horas sin interrupciones.

Los ganadores fueron Ekkachi y Laksana Tiranarat, un guardia de seguridad y su esposa. La dupla obtuvo una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. El hito se consolidó como el beso más largo de la historia y dos años más tarde, la pareja rompió su propio récord, con una extensión de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, lo que los hizo ingresar al libro Guinness de los récords.

Para celebrar el Día Internacional del Beso, algunos de los más recordados del cine.

Ghost, la sombra del amor

Esta película de 1990 cuenta con varias escenas de besos entre Demi Moore y Patrick Swayze. Una de las más recordadas es, sin dudas, la que tiene lugar mientras el personaje de Molly se encuentra trabajando con arcilla y Sam la ayuda, mientras suena la canción Unchained Melody, que se convirtió en un hit musical.

Llantos a granel en la famosa escena del beso en Ghost - Fuente: Youtube

Mi primer beso

Macaulay Culkin y Anna Chlumsky interpretan a dos niños que experimentan con inocencia su primer romance. La escena muestra a Tom, quien practica con su mano para luego consolidar este gesto de cariño.

El guardaespaldas

Es otro clásico del cine, recordado por la banda de sonido y la icónica canción “I Will Always Love You” interpretada por Whitney Houston. Junto a Kevin Costner juegan con una katana para luego darse su primer beso, en el inicio de esta historia de amor.

Spider-Man

Toby Maguire y Kirsten Dunst protagonizan uno de los besos más originales del cine, que no deja de ser romántico. Bajo la lluvia Spider-Man se encuentra colgado boca abajo y Mary Jane decide besarlo.

El icónico momento entre Spider-Man y Mary Jane - Fuente: Youtube

Casablanca

Esta película de 1942 es un clásico del cine, que trata sobre una historia de amor que no pudo llegar a ser. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se despiden con el famoso “siempre tendremos París”, una frase que ha quedado en la historia del séptimo arte.

El Rey León

En la película de Disney, los personajes de Simba y Nala consolidan su amor luego de cantar la canción “Can You Feel The Love Tonight”, interpretada por Elton John. Se trata de un beso simbólico del mundo animal, que da inicio a su romance.

Diario de una pasión

Ryan Gosling interpreta a Noa, quien se enamora del personaje de Rachel McAdams, Allie. La pareja tiene desencuentros y enfrentan dramas, pero su historia cobra sentido cuando se besan en una de las escenas bajo la lluvia más recordadas del cine.

Cinema Paradiso

La película de 1988 dirigida por Giuseppe Tornatore posee una escena final en la que el personaje de Jacques Perrin ve por primera vez un montaje prohibido por la censura, que recopila muchos besos que conmocionan al actor.

El emotivo final de Cinema Paradiso - Fuente: Youtube

Grease

La película de 1978 comienza de manera atípica, al mostrar un beso de los protagonistas. Un joven John Travolta y Olivia Newton-John quedarían en la historia con uno de los musicales más populares de la época.

La Dama y el Vagabundo

Golfo y Reina son el centro de esta historia infantil de Disney, que ha quedado en la memoria de generaciones. La escena ilustra a estos personajes comiendo espagueti en una velada romántica, que desencadena en un tierno beso accidental.

La dama y el vagabundo, escena del beso