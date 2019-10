Día internacional de la tartamudez: 5 personalidades que hicieron historia

Nicole Kidman, Winston Churchill, Bruce Willis y Wado de Pedro, algunos personajes que lograron superar a la tartamudez Fuente: Archivo

De la política y del arte, de la ciencia y hasta del espectáculo, la historia cuenta con muchísimos ejemplos de personas que lograron superar sus dificultades pese a diagnósticos que en principio fueron desalentadores y parecían irremontables. En el día internacional de la tartamudez, se busca concientizar sobre este trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias en el habla.

Este trastorno, que afecta a sesenta millones de personas en el mundo, suele provocar discriminación y aislamiento entre quienes lo padecen. Sin embargo, aquí repasaremos los casos de personalidades que puede ser morigerada con tratamiento, o incluso superada.

Políticos que van desde Winston Churchill hasta Wado de Pedro, actores como Bruce Willis o Nicole Kidman, científicos con Charles Darwin y hasta escritores multipremiados como el español Jordi Sierra son solo algunos ejemplos de quienes pese a sufrir tartamudez lograron alcanzar sus aspiraciones.

Winston Churchill

El ex primer ministro británico que lideró al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial es probablemente el político más citado por sus pares contemporáneos, con un decálogo de frases clásicas que van desde el conocido "sangre, sudor y lágrimas" hasta la que sostiene que "si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro". El mismo Churchill que se definía como tartamudo en su juventud se convirtió con el tiempo en uno de los más grandes oradores de la historia.

Bruce Willis

El actor mundialmente conocido por el clásico film de acción Duro de Matar cuenta que durante la adolescencia sus compañeros de secundaria le hacían bullying y le ponían apodos relacionados con su tartamudez, dificultad que se había acentuado luego de la separación de sus padres. Sin embargo, encontró que durante sus prácticas de teatro, arriba de un escenario, su habla mejoraba notablemente. Desde entonces se convirtió en el Presidente del Consejo Estudiantil de su escuela y en un miembro activo del club de drama. Lo demás es historia conocida.

Jordi Sierra

"Soy tartamudo, y aunque no lo parezca, hasta los 15 años no podía hablar. Y ahora entre amigos también tartamuedo de vez en cuando". Así suele presentarse el español Jordi Sierra i Fabra, que de niño sufrió la discriminación no solo de sus compañeros de escuela sino también de sus maestros. Jordi se refugió en la lectura y en la temprana escritura y logró superar su tartamudez convirtiéndose en locutor de radio. Ha publicado más de un centenar de libros de narrativa juvenil y ensayo y actualmente brinda conferencias con consejos de superación.

Nicole Kidman

La actriz y productora de origen australiano ha dicho que la película "The King's Speech" ("El discurso del Rey"), que narra la historia del Duque de York y sus dificultad para dar un discurso debido a su tartamudez, la conmovió especialmente, ya que le recordó sus problemas para expresarse fluidamente durante su niñez. "Yo sufrí de tartamudez, y recuerdo a todas las personas diciéndome: 'piensa, organiza lo que quieres decir y luego habla'", suele contar, cuando explica por qué decidió dedicarse a la actuación.

Wado De Pedro

Probablemente el caso de tartamudez de la política argentina más conocido, el diputado nacional y ex secretario general de la última presidencia de Cristina Kirchner, Eduardo Wado de Pedro, padece esta condición desde muy niño, cuando debió ser criado por sus tíos luego de que la última dictadura militar desapareciera a sus padres. A pesar de lo trágico de su historia familiar y de las secuelas que esto produjo en el desarrollo de su habla, Wado es abogado, magíster en Políticas Públicas y una de las principales figuras del kirchnerismo.