Día Mundial del Parkinson: cuáles son los síntomas que atender

El enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que padecen muchos habitantes del planeta. Consiste, esencialmente, en un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central y trae consigo ciertos síntomas motores y no motores.

El 11 de abril de 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que en esta fecha se conmemore el Día Mundial del Parkinson.

Desafortunadamente, es una enfermedad crónica y cada paciente que la padece se encuentra afectado de distintas maneras.

En ciertos casos, la evolución del Parkinson suele ser muy lenta y tortuosa. No obstante, no se trata de una enfermedad fatal, por lo que quienes la sufren no mueren por esa causa.

Es tal vez por eso que resulta fundamental concientizar sobre las características de la enfermedad y la importancia de abogar por una sociedad justa e inclusiva, preparada para acoger a las personas que padecen Parkinson y comprender sus necesidades particulares.

El Día Mundial del Parkinson está vinculado al nacimiento del Dr. James Parkinson, quien padeció y describió por primera vez sus síntomas en el año 1817.

Para contar con un diagnóstico temprano y un tratamiento acorde, es preciso saber en qué consiste esta enfermedad y visibilizar sus características para detectarlas a tiempo.

Las principales síntomas del Parkinson

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son:

Temblor

Rigidez

Inestabilidad postural

Lentitud de movimientos

Estos síntomas solo se refieren a los sistemas motores, pero otras regiones del sistema nervioso y neurotransmisores también pueden verse afectados por el Parkinson. A éstos se los llama “síntomas premotores”. Los más frecuentes son:

Depresión

Estreñimiento

Trastorno de conducta del sueño REM

Reducción del olfato

Todos los síntomas se presentan de forma paulatina y se desarrollan de forma progresiva. Si bien no aparecen todos juntos, son acumulativos e incrementan su intensidad con el paso del tiempo.

Es, tal vez, por esto, que los pacientes con Parkinson requieren también de asistencia psicológica para transitar y aceptar su condición, descubriendo de qué forma los síntomas pueden resultarles menos nocivos.

Por qué es difícil encontrar la cura del Parkinson

El Parkinson es una de las enfermedades más estudiadas del mundo. Pero a pesar de todos los avances de la neurología, todavía se desconoce cuál es la verdadera causa o etiología de la enfermedad. Por consecuencia, tampoco se sabe cómo prevenirla y curarla.

Cabe recordar que la enfermedad afecta tanto a mujeres como a hombres, sin distinción y más del 70% de los pacientes diagnosticados supera los 65 años de edad. Sin embargo, esto no significa que sea una enfermedad exclusivamente de los adultos mayores.

