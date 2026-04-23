Día del Libro: por qué se celebra hoy y 10 obras que hay que leer antes de morir

El Día Internacional del Libro se conmemora cada 23 de abril, una fecha dedicada a honrar la importancia de la lectura, la escritura y el desarrollo del material literario en el mundo. Es un día que tiene como objetivo promover la producción, el consumo y el estudio de la literatura, una herramienta clave para la cultura y el desarrollo de la sociedad.

En la Argentina, en esta fecha se inaugura la Feria Internacional del Libro, el evento editorial y literario más relevante de la Argentina y el más concurrido en el mundo de habla hispana. En tanto, el Día Nacional del Libro se festeja cada 15 de junio.

Esta fecha busca promover la lectura Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Libro?

La fecha se estableció el 15 de noviembre de 1995 cuando la Unesco, junto a la Unión Internacional de Editores, decidió crear una jornada para conmemorar la lectura y escritura de manera mundial.

El día elegido coincide con la fecha de nacimiento y fallecimiento de varias figuras de la literatura como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov, Garcilaso de la Vega, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Esta jornada busca promover el consumo de libros a través de diferentes actividades y campañas.

William Shakespeare, uno de los escritores ingleses más influyentes, es una de las figuras que se honra en el Día del Libro (Foto: Redes Sociales)

10 libros que hay que leer antes de morir

A lo largo de la historia, muchas obras lograron trascender generaciones, idiomas y fronteras culturales hasta convertirse en clásicos de la literatura universal. A continuación, una selección de diez títulos imprescindibles.

1984 de George Orwell

Publicado en 1949, plantea un mundo distópico en el que los ciudadanos se encuentran dominados por un régimen e introduce el concepto de “Gran Hermano”. Winston Smith, el protagonista, desafía la vigilancia constante del Estado y genera ciertas reflexiones que sirven como una crítica política profunda del autor.

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

Cien años de soledad (Trailer)

Publicada en 1967, esta novela de realismo mágico es un clásico del autor colombiano. Relata la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo, con una trama que combina lo cotidiano con lo fantástico en una narrativa envolvente. Obtuvo una gran recepción de la audiencia, con traducciones a más de 40 idiomas.

La metamorfosis de Franz Kafka

Este título de 1915 es una novela corta existencialista que presenta la transformación de Gregor Samsa en un insecto. La descripción del autor y el uso de metáforas plantea una realidad fantástica en la que se explora la alienación y la incomunicación.

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes

Es, sin dudas, uno de los mayores clásicos de la literatura hispana, publicado en 1605. Esta novela narra las aventuras de un hidalgo que confunde la realidad con la ficción. Gracias a la buena recepción y éxito, ha sido traducida a más de 140 idiomas.

El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald

Es una novela ambientada en los años 20 que salió en 1925. Sigue la historia de Jay Gatsby y su obsesión por Daisy Buchanan, además de retratar el sueño americano y sus contradicciones. Su estilo elegante y simbólico la convirtió en un ícono de la literatura estadounidense.

Orgullo y prejuicio de Jane Austen

Tráiler de Orgullo y prejuicio

La autora publicó esta novela romántica en 1813 y continúa siendo un clásico universal. Presenta la historia de Elizabeth Bennet y su relación con el señor Darcy. Destaca por el uso de ironías, la representación de las tensiones sociales de la época y tramas entre personajes.

El principito de Antoine de Saint-Exupéry

Este libro de 1943 es una fábula filosófica que aparenta ser infantil, pero su sentido extiende muchas generaciones. El autor francés aborda temas universales como el amor, la soledad y la amistad. Es uno de los libros más vendidos y traducidos del mundo.

Ulises de James Joyce

Publicada en 1922, esta novela experimental transcurre en un solo día en Dublín, con la historia de Leopold Bloom. Joyce presenta una narrativa compleja, un estilo innovador para la época.

Rayuela de Julio Cortázar

El escritor publicó una de sus obras más relevantes en 1963. Se trata de una novela experimental que propone una estructura no lineal, lo que permite múltiples recorridos de lectura.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Esta novela publicada en 1953 se cataloga como una obra de ciencia ficción distópica. El autor presenta una sociedad donde los libros están prohibidos y los bomberos se encargan de quemarlos. Guy Montag es el protagonista que cuestiona el sistema a través de la curiosidad por el pensamiento crítico.