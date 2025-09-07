Día Mundial del Pelirrojo: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar

El Día Mundial del Pelirrojo se celebra cada año el 7 de septiembre. Es una fecha en que se festeja a quienes cuentan con este color de pelo y acabar con los estigmas y discriminación asociados a su aspecto físico. Se estima que el 2% de la población global es pelirroja, pero existen ciertos países cuyo porcentaje es mayor.

Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial del Pelirrojo? Fue en el año 2005 cuando el pintor Bart Rouwenhorst publicó un anuncio en un diario holandés, en el que buscaba 15 modelos pelirrojas. Al recibir más de 150 solicitudes, decidió organizar el festival Redhead Days, que luego continuaría a lo largo de los años en esta fecha.

Los pelirrojos constituyen alrededor del 2% de la pblación (AP Foto/Virginia Mayo) Virginia Mayo - AP

150 frases para enviar en el Día Mundial del Pelirrojo

A continuación, algunas frases y saludos para compartir con las personas pelirrojas en su día:

Feliz Día Mundial del Pelirrojo, una celebración del color que ilumina cada rincón.

Hoy se honra la singularidad de quienes llevan en su cabello el fuego de la vida.

Ser pelirrojo es caminar con una corona de sol en cualquier estación.

En el Día Mundial del Pelirrojo celebramos la belleza que no pasa desapercibida.

“Mientras el resto de la especie desciende de los simios, los pelirrojos descienden de los gatos”. — Mark Twain

El rojo no es solo un color, es una actitud frente al mundo.

A cada pelirrojo lo acompaña una chispa que convierte lo cotidiano en extraordinario.

Quien nace pelirrojo lleva en su ADN un toque de magia.

Ser pelirrojo es ser diferente en la mejor manera posible.

En este día, recordemos que cada tono rojizo es una obra de arte natural.

El cabello rojo es un poema que el sol recita cada vez que lo toca.

Feliz Día Mundial del Pelirrojo a quienes encienden las miradas sin proponérselo.

La rareza se convierte en tesoro cuando hablamos de los pelirrojos.

“Soy pelirrojo, y nunca nada ha sido más divertido que eso”. — Michael Fassbender

No hay rojo más poderoso que el que se lleva en el corazón y en el cabello.

Un pelirrojo no pasa inadvertido, y ese es su encanto.

En este día celebramos el fuego que se traduce en identidad.

Cada pelirrojo es un recordatorio de que lo distinto es lo que nos enriquece.

El rojo simboliza fuerza, pasión y autenticidad.

Tener cabello rojo es portar un faro en la multitud.

Los pelirrojos son la prueba viviente de que la naturaleza se divierte creando.

Ser pelirrojo es un regalo genético que ilumina generaciones.

Feliz Día del Pelirrojo a quienes hacen de la diferencia un orgullo.

Quien es pelirrojo lleva consigo la intensidad del fuego y la ternura de la brisa.

Cada pelirrojo es un punto brillante en el lienzo de la humanidad.

La celebración de hoy es un homenaje a la diversidad y la autenticidad.

El cabello rojo convierte lo ordinario en extraordinario con solo aparecer.

Pelirrojos: guardianes del misterio y la luz en un solo ser.

“Ser pelirroja y entrar a una habitación es una herramienta muy poderosa. Te mires o no, llaman la atención”. — Lark Johnston

En este día, celebremos el rojo como símbolo de valentía y pasión.

Un pelirrojo es alguien que camina acompañado por la historia y la leyenda.

Hoy se aplaude a quienes con su cabello rojo muestran que la diferencia es belleza.

La chispa pelirroja es un destello que nunca se apaga.

Quien celebra este día celebra la riqueza de lo único.

La belleza pelirroja trasciende lo físico y se convierte en símbolo de identidad.

“He tenido años de burlas por mi cabello rojo, pero definitivamente creo que eso me fortaleció. Si eres ginger, te vuelves muy ingenioso”. — Ed Sheeran

Ed Sheeran es uno de los famosos pelirrojos más conocidos en el mundo (Foto por Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

El Día del Pelirrojo es también un día para honrar la diversidad.

Ser pelirrojo es ser embajador de un tono que enamora al mundo.

Los pelirrojos son el fuego amable de la humanidad.

No hay cabello que brille tanto como aquel que refleja la luz del rojo.

Cada pelirrojo es irrepetible, como una huella del sol en la tierra.

“La cosa que más me gusta de mi cabello rojo es que me hace diferente”. — Lindsay Lohan

La fuerza de un pelirrojo no se mide en apariencia, sino en carácter.

Los pelirrojos llevan en su cabello la historia de reyes, guerreros y poetas.

Hoy se celebra un color que inspira mitos y realidades por igual.

Un pelirrojo es la combinación perfecta de energía y dulzura.

En el Día Mundial del Pelirrojo, celebremos el privilegio de ser distintos.

Quien lleva rojo en su cabeza, lleva poesía en su andar.

Los pelirrojos son como el otoño: intensos, cálidos y únicos.

El rojo es la metáfora viva de la pasión en movimiento.

Cada pelirrojo es un monumento a la originalidad.

Ser pelirrojo es ser inolvidable sin necesidad de intentarlo.

“Cuando teñí mi cabello la primera vez de rojo, sentí que era lo que la naturaleza había planeado”. — Amy Adams

Hoy se honra el color que enciende memorias y sonrisas.

Los pelirrojos son el fuego amable que nunca se extingue.

En este día, celebremos que la diferencia es el verdadero encanto.

Un pelirrojo es una chispa de historia en el presente.

El rojo en el cabello es un sello de autenticidad.

Cada pelirrojo brilla con su propia intensidad.

El Día Mundial del Pelirrojo es una invitación a celebrar lo excepcional.

Pelirrojos: guardianes del fuego heredado de la naturaleza.

“Lo que te hace diferente puede parecer una carga, pero al final es lo que te hace grande”. — Emma Stone

El cabello rojo es un faro de belleza en un mar de colores.

La diferencia pelirroja es un tesoro que se celebra con orgullo.

Feliz día a quienes hacen del rojo un símbolo de carácter.

Los pelirrojos son prueba de que la genética sabe de arte.

Un pelirrojo es alguien que lleva fuego en la cabeza y luz en el alma.

Hoy se celebra un color que no se olvida jamás.

“El cabello rojo es genial. Es raro y, por lo tanto, superior”. — Augusten Burroughs

Ser pelirrojo es ser parte de una minoría orgullosa y luminosa.

El rojo es intensidad, y cada pelirrojo lo demuestra en cada paso.

Los pelirrojos son la pincelada brillante en el cuadro del mundo.

Celebrar a los pelirrojos es celebrar la diversidad en su forma más luminosa.

El cabello rojo es un milagro de la genética que nunca pasa desapercibido.

En este día, la chispa pelirroja brilla más fuerte que nunca.

“Te habría resultado más fácil portarte mal que bien si tuvieras el cabello rojo”. — L. M. Montgomery en Ana de las Tejas Verdes

El Día del Pelirrojo busca derribar la discriminación a esta parte de la población Shutterstock

Cada pelirrojo es un manifiesto viviente de lo extraordinario.

El rojo es pasión, y cada pelirrojo es un recordatorio de ello.

Hoy se celebra la magia del cabello que encierra fuego.

Ser pelirrojo es caminar acompañado de la leyenda.

Los pelirrojos son protagonistas de la historia y de la vida diaria.

El rojo es símbolo de fuerza, y en cada pelirrojo se confirma.

Feliz Día Mundial del Pelirrojo, un homenaje a quienes iluminan con su diferencia.

El cabello rojo es un suspiro de sol atrapado en hilos de vida.

Un pelirrojo transforma el gris de la rutina en color inolvidable.

Ser pelirrojo es ser dueño de un secreto que todos admiran.

Hoy celebramos el color que nunca pasa de moda: el rojo natural.

Cada pelirrojo es un capítulo único en la novela de la humanidad.

Los pelirrojos son como brasas que siempre mantienen viva la calidez.

El rojo en el cabello es la prueba de que la naturaleza tiene sentido del arte.

Ser pelirrojo es ser parte de una herencia de fuerza y belleza.

La chispa pelirroja enciende todo lo que toca.

Hoy es un día para recordar que la diversidad es belleza.

El rojo del cabello es un canto a la pasión y la energía.

Un pelirrojo es un arco iris concentrado en un solo color.

Los pelirrojos son la excepción que convierte el mundo en un lugar más fascinante.

El rojo no necesita adornos: ya es pura intensidad.

El Día del Pelirrojo celebra la autenticidad sin filtros.

“Cuando hay dudas, confía en la persona pelirroja”. — O.R. Melling.

Cada pelirrojo lleva consigo un aura inconfundible.

Ser pelirrojo es ser parte de una minoría poderosa y orgullosa.

Los pelirrojos son un milagro que brilla entre la multitud.

Hoy se celebra el rojo como bandera de autenticidad.

El cabello rojo ilumina como un fuego eterno.

Un pelirrojo no sigue la moda, la crea.

El rojo es una declaración de vida.

Ser pelirrojo es ser dueño de una belleza que no se copia.

Cada pelirrojo es un testimonio de que lo raro es valioso.

Los pelirrojos son faros de luz en cualquier lugar.

Hoy celebramos el fuego amable que llevan consigo.

El rojo del cabello es un poema que nunca se apaga.

En distintos puntos del mundo, las personas con pelo pelirrojo se reúnen para celebrar su día Marcelo Martínez - LA NACIÓN