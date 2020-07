Día mundial del perro: una por una, las razas más caras del mundo

Desde el bulldog inglés hasta el japonés akita, este es el ranking de las 10 razas más exclusivas, que se venden hasta por 1.500.000 euros Crédito: El Tiempo/GDA

EL TIEMPO/GDA Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 14:16

Existen distintas razas de perros cuyos precios son muy elevados. La lista de los perros más costosos del mundo abarca razas que van desde el bulldog inglés hasta el famoso perro japonés akita. Sus precios pueden alcanzar cifras de hasta 1.500.000 de euros.

En el día mundial del perro, un recorrido por las diezrazas más exclusivas:

10. Bulldog inglés

Es muy popular en Estados Unidos y, a diferencia del francés, el bulldog inglés pesa unos 30 kilos y mide alrededor de 50 centímetros de altura.

Pertenece a la familia de los molosos, tiene patas cortas, fuertes y musculosas. Su carácter es dócil, pacífico y cariñoso. Un ejemplar con buen pedigrí puede costar hasta 3000 dólares.

9. Akita

Tener esta raza de perro se volvió una moda después de que se diera a conocer la historia de Hachiko, el perro japonés que esperó a su dueño en la estación de Shibuya (Japón) hasta morir.

Akita Crédito: El Tiempo/GDA

Uno de estos perros, que puede ser de tipo americano o japonés, puede llegar a costar alrededor de 4000 euros en otros países.

8. Podenco faraónico

Esta raza, cuyo nombre viene del gran parecido con los perros que en la antigüedad fueron representados en jeroglíficos egipcios como animales de los faraones, es cariñosa, tiene un carácter independiente y es un hábil cazador.

Podenco faraónico Crédito: El Tiempo/GDA

Es también conocido como pharaoh hound, pertenece al grupo de los galgos, es un animal de tamaño mediano y en 1979 fue declarado como perro nacional del país europeo de Malta. Un cachorro con un buen pedigrí podría costar hasta 6500 dólares.

7. Chow-chow

Aunque no es una raza muy sociable ni cariñosa, no son perros agresivos. El chow-chow es un can grande, con una melena alborotada y una peculiar lengua azul.

Chow-chow Crédito: El Tiempo/GDA

Tener este perro originario de Mongolia y el norte de China podría considerarse un lujo ya que su costo en el mercado internacional está entre los 2800 y los 8000 dólares.

6. Mastín argentino

Esta raza de perro es catalogada como "peligrosa" en varios países. El mastín argentino, también llamado dogo argentino, es una raza atlética que tiene un temperamento fuerte. Por esta razón, requiere mucha actividad física y estimulación mental. Con una socialización temprana y buen trato, puede ser una gran mascota.

Mastín argentino Crédito: El Tiempo/GDA

Esta raza puede alcanzar un precio de hasta 8000 dólares en el mercado.

5. Rottweiler

El rottweiler es un perro de defensa muy obediente y disciplinado, pero solo si reconoce la autoridad del propietario.

Rottweiler Crédito: El Tiempo/GDA

Por un ejemplar de rottweiler con documentación se podría pagar hasta 8000 dólares.

4. Samoyedo

Estos canes pertenecen a una raza originaria del norte de Rusia, que se desarrolló para arrastrar trineos, cazar y pastorear renos. Se trata de una de las más antiguas del mundo. Su genética aún muestra cercanía con los lobos, por lo que sus aullidos se caracterizan por tener una gran riqueza vocal.

Samoyedo Crédito: El Tiempo/GDA

Un cachorro de samoyedo con documentación puede costar hasta 10.000 dólares.

3. Löwchen

Esta raza es también conocida como "pequeño perro león". Es un perro que se ve con poca frecuencia pues hoy en día hay menos de cien registros nuevos cada año de estos ejemplares.

Löwchen Crédito: El tiempo/GDA

Se trata de una raza toy que se desarrolló como perro de compañía por su carácter amable y juguetón y por su gran inteligencia. Este pequeño ejemplar puede alcanzar valores de entre 8000 y 12.000 dólares.

2. Cavalier king charles spaniel

Estos perros tienen un aire de realeza y debido a su temperamento alegre y cariñoso, son perfectos como mascota.

Cavalier king charles spaniel Crédito: El Tiempo/GDA

Es una raza que requiere atención y cuidado, por lo que debe visitar con relativa frecuencia al veterinario. Su precio puede superar los 14.000 dólares

1. Mastín Tibetano

El dogo del Tíbet o mastín tibetano es una raza canina originaria del Tíbet. Tiene una extraña apariencia pues parece tener características de animales más grandes. Esta raza gigante se lleva el título del perro más caro del mundo. De hecho, en China estos enormes mastines se han convertido en un símbolo de estatus.

Mastín Tibetano Crédito: El Tiempo/GDA

Un empresario chino pagó 12 millones de yuanes, equivalente a 1.5 millones de euros por un cachorro de Mastín Tibetano de un año.