Lo abandonaron en una cancha, lo encontraron cuando había aceptado morir y le dieron una segunda oportunidad

Un cachorro abandonado, empapado y al borde de la rendición, fue encontrado en un campo de béisbol inundado, lo que marcó el inicio de su historia de esperanza. Rescatistas del Dallas Dog Rescue Rehab Reform le dieron una segunda oportunidad y lo bautizaron Slugger con motivo de ser la forma en la que se llama el bateador de deporte donde estaba en un principio.

A través de un informe realizado por el portal The Dodo, uno de los integrantes del rescate remarcó: “Creemos que lo abandonaron allí y simplemente esperó”. El campo de béisbol estaba bajo el agua y el animal empapado mostraba signos de vulnerabilidad. Quien lo encontró describió: “Solo ver el dolor en sus ojos y la falta de vida como si casi se hubiera rendido”. Pero no solo eso, sino que hizo énfasis en que se trataba de una auténtica imagen de la desolación.

Pese a su crítica condición, el cachorro reveló una actitud bondadosa, lo que sugirió un contacto previo con personas. “Su temperamento era súper dulce. Así que definitivamente había sido manipulado por humanos antes”, afirmaron. Su salud física estaba comprometida, ya que lo encontraron lleno de garrapatas de todos los tamaños, lo que requirió atención en la primera semana.

El cachorro se encontraba lleno de garrapatas de todos los tamaños Captura YouTube (@TheDodo)

Al principio, era muy tímido, como “un pequeño trozo de tela retraído”. Con seguridad y tiempo, el cachorro se transformó. “Y entonces encontró su personalidad”, recordaron sus cuidadores, algo que le sirvió para poder manifestar su afición por los juguetes.

Slugger desarrolló una obsesión particular por “coleccionar” objetos, motivo por el cual lo apodaron “el coleccionista” por su hábito de reunir juguetes y llevarlos a su cama. Esta costumbre se mantuvo al mudarse con compañeros de hogar. Su historia cobró impulso cuando Patti, su madre adoptiva, se enamoró y notó su pasión por los juguetes, por lo que decidió fomentarlo.

Con su adopción confirmada, The Dodo celebró la nueva vida de Slugger. Para ello, prepararon una canasta de regalo gigante con juguetes para documentar su reacción. “Decidimos que teníamos que enviarle una canasta de regalo gigante para ver cómo reaccionaba a los juguetes”, explicaron.

El cachorro no ocultó su alegría al recibir los regalos Captura YouTube (@TheDodo)

El momento de la entrega fue inolvidable, ya que al ver el paquete, Slugger se llenó de entusiasmo. “¡Oh, Dios mío. Esto es para Slugger. Muchas gracias. ¡Yay! Gracias. ¡Slugger! Necesitamos ayuda, bebé”, exclamó su madre adoptiva. El cachorro no dudó: “Estaba tan emocionado. Entró en la habitación y estaba en el paraíso”. Se abalanzó sobre los regalos, sacó los juguetes y desenterró cada uno con alegría. La escena mostró a un Slugger feliz, inmerso en el cielo mientras miraba cada juguete.

La transformación de Slugger, de un animal sin esperanzas a un cachorro radiante, fue “absolutamente increíble” para sus rescatistas. “Ver a todos unirse hace que todo lo que hacemos en rescate valga la pena”, concluyeron, para luego destacar el impacto de sus historias.