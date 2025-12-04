Qué hacer con las mascotas cuando mueren: este es el servicio gratuito que ofrece Zoonosis

En los hogares argentinos existe un gran porcentaje de mascotas que conviven diariamente con sus dueños y forman parte de la familia, por lo que el vínculo es sumamente fraterno y ante una situación difícil, como la enfermedad o fallecimiento del animal, es importante saber qué hacer con las mascotas cuando mueren.

El Instituto Pasteur ofrece un servicio de cremación sin cargo

En estas circunstancias es importante conocer que el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recibe el cuerpo de las mascotas las 24 horas, de lunes a lunes, y se encarga de la cremación sin cargo.

Ubicado en el Parque Centenario, en el centro geográfico de la Ciudad, actualmente el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur recibe 600 cuerpos por mes.

Cuánto cuesta el servicio de cremación privado

De manera privada, la cremación de los animales supone un gasto considerable: las veterinarias que ofrecen el servicio lo hacen por alrededor de los $90.000, según el tamaño, pero sin retiro del cuerpo en el domicilio ni devolución de cenizas.

Los precios se alteran de acuerdo a si la incineración es individual o colectiva, si hay retiro de cenizas y la urna en la que se guardan y si el traslado lo hace la empresa o si son los vecinos quienes llevan sus mascotas fallecidas. Además, algunas ofrecen realizar videos conmemorativos o hacen dijes y decoraciones para recordar a las mascotas e incluso que los dueños estén presentes en el momento de la cremación.

Así, el servicio más completo, con el retiro del cuerpo en el domicilio, la cremación individual, la devolución de las cenizas en una urna de cedro y con video de recuerdo, podría costar hasta $200.000.

Cómo es el servicio que ofrece el Instituto Pasteur

El Instituto Pasteur no da la posibilidad de retirar las cenizas, pero el servicio de cremación es gratuito y los cuerpos los reciben todos los días, incluidos fines de semana y feriados.

Una empresa tercerizada retira diariamente los animales del Pasteur, pero el procedimiento puede ser distinto si el animal mordió a alguien en sus últimos 10 días de vida, ya que en este caso es indispensable analizar el cerebro animal para descartar virus rábico.

Cuántos hogares con mascotas hay en la Ciudad

El último censo realizado en la Argentina, en 2022, arrojó como resultado que en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) viven más de 3 millones de personas, hay 1.600.000 hogares y más de 860.000 mascotas. Es decir que, estadísticamente, en la mitad de los hogares habitan perros o gatos y al menos uno de cada tres vecinos convive con un animal.

En la mitad de los hogares porteños hay mascotas Foto ilustrativa: PIXABAY

Qué tareas realiza el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur

La tarea del Instituto de Zoonosis implica, además, el control de más de 200 patologías zoonóticas: se muestrean roedores para monitorear el hantavirus y aves migratorias para vigilar la propagación de la gripe aviar.

A su vez, el Instituto se encarga del estudio de las enfermedades vectoriales transmitidas por el mosquito del dengue.